3 ظواهر غريبة سجلت في المحيطات
© Photo / Unsplash/Snehal Krishna on صيادون في البحر
© Photo / Unsplash/Snehal Krishna on
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أثارت حوادث غريبة في المحيطات انتباه العلماء والجمهور على حد سواء، فقد ظهرت كائنات بحرية غير مألوفة على السطح، ما دفع البعض للاستفسار عن دلالة هذه السلوكيات البحرية، وهل حقا تنذر بشيء أكثر شؤمًا؟
جنوح الحيتان بشكل جماعي في تزايد
في الآونة الأخيرة، جنح أكثر من 150 حوتًا قاتلًا كاذبًا على شواطئ تسمانيا، ولقي معظمها حتفه على الرغم من جهود الإنقاذ، وفي حين تم توثيق جنوح الحيتان منذ قرون، أن تكرار حدوث هذه الظاهرة أمر مثير للقلق، وفقا للعلماء.
ظهور سمكة أبو الشص في مياه غير عادية
رصد العلماء وجودا غير متوقع لأسماك أبو الشص في المياه الضحلة، وقد لوحظت هذه المخلوقات المضيئة بيولوجيًا، والتي توجد عادةً في أعمق مناطق المحيط وأكثرها ظلمة، بالقرب من السطح.
14 فبراير, 07:16 GMT
ويعتقد العلماء أن ارتفاع درجات حرارة المحيط وتغير التيارات قد يدفع الأنواع التي تعيش في أعماق البحار إلى مناطق غير مألوفة، وهذا مصدر يثير القلق.
ظهور سمكة المجداف
أثار الظهور المفاجئ لسمكة المجداف خرافات حول ارتباطها بالنشاط الزلزالي، ووفقاً للتقارير، جرف البحر في الآونة الأخيرة سمكة مجداف نادرة إلى شواطئ لانزاروت، مما أثار مخاوف من أن تكون هذه المخلوقات التي تعيش في أعماق البحار بمثابة نذير للكوارث الطبيعية، بحسب موقع "economictimes".
وفي الفولكلور الياباني، يُعتقد أن سمكة المجداف هي "رسل إله البحر" الذين يظهرون على السطح قبل الزلازل الكبرى أو موجات المد العارمة، وفي أعقاب زلزال فوكوشيما عام 2011، عززت مشاهدات عديدة لسمكة المجداف في اليابان هذه المعتقدات. ومع ذلك، لا يزال خبراء البحار متشككين.
25 فبراير, 05:04 GMT
ويعتقد العديد من العلماء أن هذه الأحداث غير العادية في المحيط مرتبطة بتغير المناخ، فإن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يؤدي إلى تغيير تيارات المحيطات والموائل، مما قد يدفع الأنواع التي تعيش في أعماق البحار نحو السطح وأقرب إلى المراقبة البشرية.
وأكد العلماء أنه في حال تُرِكَت هذه الاختلالات دون رادع، فقد يكون لها عواقب وخيمة على الحياة في المحيطات وخارجها.