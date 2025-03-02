3 ظواهر غريبة سجلت في المحيطات

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123 د
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09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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الجوع يفتك باليمنيين
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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إسرائيل لن تشارك في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار
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https://sarabic.ae/20250302/3-ظواهر-غريبة-سجلت-في-المحيطات-1098323961.html
3 ظواهر غريبة سجلت في المحيطات
3 ظواهر غريبة سجلت في المحيطات
سبوتنيك عربي
أثارت حوادث غريبة في المحيطات انتباه العلماء والجمهور على حد سواء، فقد ظهرت كائنات بحرية غير مألوفة على السطح، ما دفع البعض للاستفسار عن دلالة هذه السلوكيات... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T15:56+0000
2025-03-02T15:56+0000
مجتمع
علوم
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جنوح الحيتان بشكل جماعي في تزايدفي الآونة الأخيرة، جنح أكثر من 150 حوتًا قاتلًا كاذبًا على شواطئ تسمانيا، ولقي معظمها حتفه على الرغم من جهود الإنقاذ، وفي حين تم توثيق جنوح الحيتان منذ قرون، أن تكرار حدوث هذه الظاهرة أمر مثير للقلق، وفقا للعلماء.ظهور سمكة أبو الشص في مياه غير عاديةظهور سمكة المجدافأثار الظهور المفاجئ لسمكة المجداف خرافات حول ارتباطها بالنشاط الزلزالي، ووفقاً للتقارير، جرف البحر في الآونة الأخيرة سمكة مجداف نادرة إلى شواطئ لانزاروت، مما أثار مخاوف من أن تكون هذه المخلوقات التي تعيش في أعماق البحار بمثابة نذير للكوارث الطبيعية، بحسب موقع "economictimes".وأكد العلماء أنه في حال تُرِكَت هذه الاختلالات دون رادع، فقد يكون لها عواقب وخيمة على الحياة في المحيطات وخارجها.
https://sarabic.ae/20250214/علماء-يسجلون-كلاما-بشريا-في-ترانيم-الحيتان-1097766039.html
https://sarabic.ae/20250225/علماء-صينيون-يكتشفون-ساحل-محيط-قديم-على-سطح-المريخ-1098145230.html
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علوم
علوم

3 ظواهر غريبة سجلت في المحيطات

15:56 GMT 02.03.2025
© Photo / Unsplash/Snehal Krishna on صيادون في البحر
صيادون في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Photo / Unsplash/Snehal Krishna on
تابعنا عبر
أثارت حوادث غريبة في المحيطات انتباه العلماء والجمهور على حد سواء، فقد ظهرت كائنات بحرية غير مألوفة على السطح، ما دفع البعض للاستفسار عن دلالة هذه السلوكيات البحرية، وهل حقا تنذر بشيء أكثر شؤمًا؟

جنوح الحيتان بشكل جماعي في تزايد

في الآونة الأخيرة، جنح أكثر من 150 حوتًا قاتلًا كاذبًا على شواطئ تسمانيا، ولقي معظمها حتفه على الرغم من جهود الإنقاذ، وفي حين تم توثيق جنوح الحيتان منذ قرون، أن تكرار حدوث هذه الظاهرة أمر مثير للقلق، وفقا للعلماء.

ظهور سمكة أبو الشص في مياه غير عادية

رصد العلماء وجودا غير متوقع لأسماك أبو الشص في المياه الضحلة، وقد لوحظت هذه المخلوقات المضيئة بيولوجيًا، والتي توجد عادةً في أعمق مناطق المحيط وأكثرها ظلمة، بالقرب من السطح.

حيتان أوركا تسبح في عرض البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
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علماء يسجلون "كلاما بشريا" في "ترانيم" الحيتان
14 فبراير, 07:16 GMT
ويعتقد العلماء أن ارتفاع درجات حرارة المحيط وتغير التيارات قد يدفع الأنواع التي تعيش في أعماق البحار إلى مناطق غير مألوفة، وهذا مصدر يثير القلق.

ظهور سمكة المجداف

أثار الظهور المفاجئ لسمكة المجداف خرافات حول ارتباطها بالنشاط الزلزالي، ووفقاً للتقارير، جرف البحر في الآونة الأخيرة سمكة مجداف نادرة إلى شواطئ لانزاروت، مما أثار مخاوف من أن تكون هذه المخلوقات التي تعيش في أعماق البحار بمثابة نذير للكوارث الطبيعية، بحسب موقع "economictimes".
وفي الفولكلور الياباني، يُعتقد أن سمكة المجداف هي "رسل إله البحر" الذين يظهرون على السطح قبل الزلازل الكبرى أو موجات المد العارمة، وفي أعقاب زلزال فوكوشيما عام 2011، عززت مشاهدات عديدة لسمكة المجداف في اليابان هذه المعتقدات. ومع ذلك، لا يزال خبراء البحار متشككين.
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25 فبراير, 05:04 GMT
ويعتقد العديد من العلماء أن هذه الأحداث غير العادية في المحيط مرتبطة بتغير المناخ، فإن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يؤدي إلى تغيير تيارات المحيطات والموائل، مما قد يدفع الأنواع التي تعيش في أعماق البحار نحو السطح وأقرب إلى المراقبة البشرية.
وأكد العلماء أنه في حال تُرِكَت هذه الاختلالات دون رادع، فقد يكون لها عواقب وخيمة على الحياة في المحيطات وخارجها.
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