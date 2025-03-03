https://sarabic.ae/20250303/احتفال-الزامبو-في-الميناء-اللبنانية-تقليد-سنوي-لإعلان-بدء-الصيام-لدى-مسيحيي-المدينة---1098347674.html
احتفال "الزامبو" في الميناء اللبنانية... تقليد سنوي لإعلان بدء الصيام لدى مسيحيي المدينة
احتفال "الزامبو" في الميناء اللبنانية... تقليد سنوي لإعلان بدء الصيام لدى مسيحيي المدينة
سبوتنيك عربي
شهدت شوارع مدينة طرابلس اللبنانية، أمس الأحد، مهرجان "الزامبو" السنوي، الذي يعد من أغرب وألطف المهرجانات، وواحدًا من أبرز المناسبات الشعبية والفلكلورية في... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T14:10+0000
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ويواصل المسيحيون الأرثوذوكس من أبناء مدينة الميناء الواقعة شمالي لبنان، إحياءهم لاحتفال الـ"زامبو" السنوي، وذلك يوم الأحد الأخير، الذي يسبق بداية الصوم الكبير عند الطوائف المسيحية، التي تتبع التقويم الشرقي.ويظهر في الفيديو كيف يقوم الشبان بطلي أجسادهم باللون الأسود ويرتدون ألبسة من الريش، ويضعون الأقنعة، ويحملون السيوف والرماح، ويسيرون محتفلين في شوارع المدينة، على وقع قرع الطبول.وتعمد الشبان، خلال الاحتفال، إلى التجول في الأحياء القديمة للمدينة، بأجواء صاخبة وبلباس تنكري معلنين بدء الصيام، وينتهي الاحتفال بسباحة واغتسال في مياه البحر، والذي يرمز إلى "تحرير المؤمنين من خطاياهم"، بحسب قولهم.وكرنفال "الزامبو" عادة قديمة عرفتها المدينة اللبنانية منذ عشرات السنين وتحولت شيئا فشيئا إلى تقليد سنوي، وهو يرمز إلى الانتقال من الوثنية إلى المسيحية، بحسب أبناء طائفة الروم الأرثوذوكس.
https://sarabic.ae/20250303/نائب-لبناني-زيارة-الرئيس-عون-إلى-السعودية-مهمة-وعلى-لبنان-استعادة-ثقة-المجتمع-الدولي-1098346965.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
احتفال "الزامبو" في الميناء اللبنانية... تقليد سنوي لإعلان بدء الصيام لدى مسيحيي المدينة
حصري
شهدت شوارع مدينة طرابلس اللبنانية، أمس الأحد، مهرجان "الزامبو" السنوي، الذي يعد من أغرب وألطف المهرجانات، وواحدًا من أبرز المناسبات الشعبية والفلكلورية في المدينة.
ويواصل المسيحيون الأرثوذوكس من أبناء مدينة الميناء الواقعة شمالي لبنان، إحياءهم لاحتفال الـ"زامبو" السنوي، وذلك يوم الأحد الأخير، الذي يسبق بداية الصوم الكبير عند الطوائف المسيحية، التي تتبع التقويم الشرقي.
ويظهر في الفيديو كيف يقوم الشبان بطلي أجسادهم باللون الأسود ويرتدون ألبسة من الريش، ويضعون الأقنعة، ويحملون السيوف والرماح، ويسيرون محتفلين في شوارع المدينة، على وقع قرع الطبول.
وتعمد الشبان، خلال الاحتفال، إلى التجول في الأحياء القديمة للمدينة، بأجواء صاخبة وبلباس تنكري معلنين بدء الصيام، وينتهي الاحتفال بسباحة واغتسال في مياه البحر، والذي يرمز إلى "تحرير المؤمنين من خطاياهم"، بحسب قولهم.
وكرنفال "الزامبو" عادة قديمة
عرفتها المدينة اللبنانية منذ عشرات السنين وتحولت شيئا فشيئا إلى تقليد سنوي، وهو يرمز إلى الانتقال من الوثنية إلى المسيحية، بحسب أبناء طائفة الروم الأرثوذوكس.