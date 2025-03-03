https://sarabic.ae/20250303/رئيس-الوزراء-الفرنسي-يحذر-من-انقسام-الغرب-بعد-المشادة-الكلامية-في-البيت-الأبيض-1098360767.html
رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من انقسام الغرب بعد المشادة الكلامية في البيت الأبيض
رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من انقسام الغرب بعد المشادة الكلامية في البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أن الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي يشير إلى انقسام في المعسكر الغربي. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T18:36+0000
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وقال بايرو متحدثا أمام البرلمان حول الوضع في أوكرانيا: "ما حدث أمام أعيننا، يوم الجمعة، هو أن شيئًا ثمينًا للغاية قد انكسر، ما لم نكن على علم به، لكنه كان بمثابة الإطار لرؤيتنا للعالم، فكرة وحدة وهوية الغرب".وشهد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة الماضية في البيت الأبيض، مشادة غير مسبوقة.كما أشار ترامب، لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".وهدد الرئيس الأمريكي، زيلينسكي "إما بإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".وأخبر ترامب، زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".حزب فرنسي كبير يطالب بالسلام في أوكرانيا عبر استقالة زيلينسكيموسكو: سلوك زيلينسكي الفظ يؤكد أنه يشكل تهديدا بالغ الخطورة على المجتمع الدولي
https://sarabic.ae/20250303/أسوأ-بيان-ترامب-يعلق-على-كلام-زيلينسكي-حول-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098358121.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من انقسام الغرب بعد المشادة الكلامية في البيت الأبيض
صرّح رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أن الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي يشير إلى انقسام في المعسكر الغربي.
وقال بايرو متحدثا أمام البرلمان حول الوضع في أوكرانيا: "ما حدث أمام أعيننا، يوم الجمعة، هو أن شيئًا ثمينًا للغاية قد انكسر، ما لم نكن على علم به، لكنه كان بمثابة الإطار لرؤيتنا للعالم، فكرة وحدة وهوية الغرب".
وأوضح أن أمن أوكرانيا و"فكرة معينة للتحالف" بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت أيضا ضحية لهذا الخلاف.
وشهد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة الماضية في البيت الأبيض، مشادة غير مسبوقة.
واتهم ترامب، زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".
كما أشار ترامب، لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".
وهدد الرئيس الأمريكي، زيلينسكي "إما بإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".
وأخبر ترامب، زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".