https://sarabic.ae/20250303/رئيس-الوزراء-الفرنسي-يحذر-من-انقسام-الغرب-بعد-المشادة-الكلامية-في-البيت-الأبيض-1098360767.html

رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من انقسام الغرب بعد المشادة الكلامية في البيت الأبيض

رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من انقسام الغرب بعد المشادة الكلامية في البيت الأبيض

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أن الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي يشير إلى انقسام في المعسكر الغربي. 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T18:36+0000

2025-03-03T18:36+0000

2025-03-03T18:36+0000

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وقال بايرو متحدثا أمام البرلمان حول الوضع في أوكرانيا: "ما حدث أمام أعيننا، يوم الجمعة، هو أن شيئًا ثمينًا للغاية قد انكسر، ما لم نكن على علم به، لكنه كان بمثابة الإطار لرؤيتنا للعالم، فكرة وحدة وهوية الغرب".وشهد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة الماضية في البيت الأبيض، مشادة غير مسبوقة.كما أشار ترامب، لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".وهدد الرئيس الأمريكي، زيلينسكي "إما بإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".وأخبر ترامب، زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".حزب فرنسي كبير يطالب بالسلام في أوكرانيا عبر استقالة زيلينسكيموسكو: سلوك زيلينسكي الفظ يؤكد أنه يشكل تهديدا بالغ الخطورة على المجتمع الدولي

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