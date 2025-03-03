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"سبوتنيك" ترصد جهود أبناء النبطية لإعادة الحياة إلى المدينة اللبنانية... فيديو
"سبوتنيك" ترصد جهود أبناء النبطية لإعادة الحياة إلى المدينة اللبنانية... فيديو
سبوتنيك عربي
مع حلول شهر رمضان المبارك، تتكثف الجهود في مدينة النبطية، جنوبي لبنان، على مختلف المستويات لإعادة الحياة إلى المدينة ومساندة سكانها في تجاوز آثار القصف... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
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وفي هذا السياق، قال موسى شميساني، رئيس جمعية تجار النبطية لوكالة "سبوتنيك": "نحن مدينة منكوبة، ونحتاج إلى تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية للنهوض مجددًا. قبل حلول رمضان، عقدنا اجتماعات مع التجار لوضع حسومات على الأسعار، كما أنشأنا أكبر فانوس في لبنان، وهو مشروع استغرق عشرة أيام من العمل. أما الحركة التجارية في الأيام الأولى، فتُعد مقبولة نسبيا".يُذكر أن "النادي الحسيني" يعمل أيضًا على تنفيذ مشروع "مسيرة التعافي للنبطية"، الذي يسعى إلى إعادة الحياة سريعًا إلى السوق التجاري، بعدما دمرته الغارات الإسرائيلية بالكامل. ويتضمن المشروع إنشاء سوق تجاري بديل لدعم التجار الذين فقدوا محالهم جراء القصف.تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد

"سبوتنيك" ترصد جهود أبناء النبطية لإعادة الحياة إلى المدينة اللبنانية... فيديو

16:11 GMT 03.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayجهود في مدينة النبطية جنوب لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة
جهود في مدينة النبطية جنوب لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
حصري
مع حلول شهر رمضان المبارك، تتكثف الجهود في مدينة النبطية، جنوبي لبنان، على مختلف المستويات لإعادة الحياة إلى المدينة ومساندة سكانها في تجاوز آثار القصف الإسرائيلي العنيف، الذي خلّف دمارًا واسعًا، لا سيما في السوق التجاري.
وفي هذا السياق، قال موسى شميساني، رئيس جمعية تجار النبطية لوكالة "سبوتنيك": "نحن مدينة منكوبة، ونحتاج إلى تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية للنهوض مجددًا. قبل حلول رمضان، عقدنا اجتماعات مع التجار لوضع حسومات على الأسعار، كما أنشأنا أكبر فانوس في لبنان، وهو مشروع استغرق عشرة أيام من العمل. أما الحركة التجارية في الأيام الأولى، فتُعد مقبولة نسبيا".

من جانبه، أوضح محمد جابر، رئيس الجمعية التنظيمية لتجارالمدينة، أن "نسبة الدمار في النبطية تجاوزت 80%، فيما بلغ عدد المتاجر التي دُمّرت كليًا 97 متجرًا،في حين تعرض 350 متجرًا آخر لأضرار جزئية".

© Sputnik . Abdul Kader AlBayجهود في مدينة النبطية جنوب لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة
جهود في مدينة النبطية جنوب لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
جهود في مدينة النبطية جنوب لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

وبدوره، أشار السيد مهدي عبد الحسين صادق، من "النادي الحسيني للبلدة"، إلى إطلاق حملة "بالأمل هليّت" التي تترافق مع سلسلة من الأنشطة الرمضانية، تشمل تقديم قسائم حسومات، وتوزيع جوائز للأطفال، إضافة إلى مدفع رمضان وغيره من الفعاليات التي تهدف إلى إحياء الأجواء الرمضانية رغم الظروف الصعبة.

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة

1/4
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة

2/4
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة

3/4
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة

4/4
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

جهود في مدينة النبطية جنوبي لبنان لإعادة الحياة إلى المدينة

يُذكر أن "النادي الحسيني" يعمل أيضًا على تنفيذ مشروع "مسيرة التعافي للنبطية"، الذي يسعى إلى إعادة الحياة سريعًا إلى السوق التجاري، بعدما دمرته الغارات الإسرائيلية بالكامل. ويتضمن المشروع إنشاء سوق تجاري بديل لدعم التجار الذين فقدوا محالهم جراء القصف.

تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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