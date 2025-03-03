مشهد "غريب وعجيب" لرجل يمارس الرياضة أعلى عمود كهرباء... فيديو

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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
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الميراث والهبة في القوانين العربية
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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عالم سبوتنيك
إسرائيل لن تشارك في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
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خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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https://sarabic.ae/20250303/مشهد-غريب-وعجيب-لرجل-يمارس-الرياضة-أعلى-عمود-كهرباء-فيديو-1098348469.html
مشهد "غريب وعجيب" لرجل يمارس الرياضة أعلى عمود كهرباء... فيديو
مشهد "غريب وعجيب" لرجل يمارس الرياضة أعلى عمود كهرباء... فيديو
سبوتنيك عربي
تشكل حوادث الصعق الكهربائي، أحد أكبر أسباب الوفاة حول العالم، لذلك عادة ما يتعامل الناس مع الكهرباء بحذر شديد، سواء داخل المنزل أو خارجه. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T14:02+0000
2025-03-03T14:02+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتحتوي أعمدة التوتر العالي على حمولات كبيرة من الكهرباء، وبالتالي تستدعي الانتباه والحذر حتى من العمال الاختصاصيين بإصلاحها.ولأن لكل قاعدة استثناءات، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب هندي، وهو يؤدي تمارين رياضية على قمة عمود كهربائي. ولحسن حظه، كان العمود معزولًا، ما جنّبه التعرض لصعقة كهربائية خطيرة.سرقة هاتف مراسل تلفزيوني خلال بث مباشر... فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد "غريب وعجيب" لرجل يمارس الرياضة أعلى عمود كهرباء... فيديو

14:02 GMT 03.03.2025
© Photo / Amy Elting/ Unsplashعمود كهرباء
عمود كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Photo / Amy Elting/ Unsplash
تابعنا عبر
تشكل حوادث الصعق الكهربائي، أحد أكبر أسباب الوفاة حول العالم، لذلك عادة ما يتعامل الناس مع الكهرباء بحذر شديد، سواء داخل المنزل أو خارجه.
وتحتوي أعمدة التوتر العالي على حمولات كبيرة من الكهرباء، وبالتالي تستدعي الانتباه والحذر حتى من العمال الاختصاصيين بإصلاحها.

ولأن لكل قاعدة استثناءات، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب هندي، وهو يؤدي تمارين رياضية على قمة عمود كهربائي. ولحسن حظه، كان العمود معزولًا، ما جنّبه التعرض لصعقة كهربائية خطيرة.
سرقة هاتف مراسل تلفزيوني خلال بث مباشر... فيديو
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