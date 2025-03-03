https://sarabic.ae/20250303/مشهد-غريب-وعجيب-لرجل-يمارس-الرياضة-أعلى-عمود-كهرباء-فيديو-1098348469.html
مشهد "غريب وعجيب" لرجل يمارس الرياضة أعلى عمود كهرباء... فيديو
مشهد "غريب وعجيب" لرجل يمارس الرياضة أعلى عمود كهرباء... فيديو
سبوتنيك عربي
تشكل حوادث الصعق الكهربائي، أحد أكبر أسباب الوفاة حول العالم، لذلك عادة ما يتعامل الناس مع الكهرباء بحذر شديد، سواء داخل المنزل أو خارجه. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T14:02+0000
2025-03-03T14:02+0000
2025-03-03T14:02+0000
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وتحتوي أعمدة التوتر العالي على حمولات كبيرة من الكهرباء، وبالتالي تستدعي الانتباه والحذر حتى من العمال الاختصاصيين بإصلاحها.ولأن لكل قاعدة استثناءات، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب هندي، وهو يؤدي تمارين رياضية على قمة عمود كهربائي. ولحسن حظه، كان العمود معزولًا، ما جنّبه التعرض لصعقة كهربائية خطيرة.سرقة هاتف مراسل تلفزيوني خلال بث مباشر... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد "غريب وعجيب" لرجل يمارس الرياضة أعلى عمود كهرباء... فيديو
تشكل حوادث الصعق الكهربائي، أحد أكبر أسباب الوفاة حول العالم، لذلك عادة ما يتعامل الناس مع الكهرباء بحذر شديد، سواء داخل المنزل أو خارجه.
وتحتوي أعمدة التوتر العالي على حمولات كبيرة من الكهرباء، وبالتالي تستدعي الانتباه والحذر حتى من العمال الاختصاصيين بإصلاحها.
ولأن لكل قاعدة استثناءات، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب هندي، وهو يؤدي تمارين رياضية على قمة عمود كهربائي. ولحسن حظه، كان العمود معزولًا، ما جنّبه التعرض لصعقة كهربائية خطيرة.