https://sarabic.ae/20250304/بيان-سعودي-لبناني-مشترك-يؤكد-ضرورة-انسحاب-الجيش-الإسرائيلي-من-الأراضي-اللبنانية-كافة-1098372549.html
بيان سعودي لبناني مشترك يؤكد ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة
بيان سعودي لبناني مشترك يؤكد ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة
سبوتنيك عربي
أصدرت الممكلة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا في ختام زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى السعودية. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T09:28+0000
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ووفقا للبيان المشترك، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأن لبنان عضو أصيل في المنظومة العربيّة، وأن علاقاته العربية هي الضمانة لأمنه واستقراره".وأفاد بأن "الجانبَين اتفقا على البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من لبنان إلى السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى لبنان"، كاشفًا أنه "تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة".وأكد الجانبان، "أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية". واتفقا على "ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دوليا وفق مبادئ الشّفافية وتطبيق القوانين الملزمة".وأكد الجانبان، بحسب البيان، "أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي ألقاه الرئيس عون بعد انتخابه، وأعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري"، مشددين على "أهمية التّطبيق الكامل لاتفاق الطائف، تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وعلى الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة".وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أكد أن اختيار السعودية كوجهة أولى لزيارته الخارجية لعلاقتها التاريخية، معربًا عن أمله في تصويب العلاقات وإزالة العوائق لبناء شراكة اقتصادية وسياسية قوية، مؤكدا أن السعودية أضحت منصة للسلام العالمي.وصرح عون لصحيفة "الشرق الأوسط" أن العلاقات بين لبنان والسعودية تعود إلى أيام الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، مشيرًا إلى العلاقة الأدبية بين الملك المؤسس والأديب اللبناني أمين الريحاني، والتي تم الاحتفاء بذكراها المئوية في الرياض، لافتا إلى العلاقة التاريخية بين السعودية والبطريركية المارونية، وأن هذه الروابط هي الأساس لاختيار السعودية كوجهة أولى.وأكد عون أن الزيارة تأتي أيضًا لتقديم الشكر لولي العهد على دعمه خلال فترة الشغور الرئاسي في لبنان، والتي استمرت من سنتين إلى ثلاث سنوات، مشيدًا بدور المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والأمير يزيد بن فرحان في إنهاء هذه الأزمة.وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه طلب من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، قبل انتخابه بأسبوعين، تلبية احتياجات الجيش اللبناني، معربًا عن ثقته في الاستجابة لهذا الطلب، وأضاف أنه سيطلب خلال الزيارة إعادة تفعيل المساعدات العسكرية السعودية للجيش اللبناني.
https://sarabic.ae/20250216/السعودية-تؤكد-دعمها-لإجراءات-عون-والجيش-اللبناني-لحفظ-أمن-واستقرار-لبنان-1097824119.html
https://sarabic.ae/20250303/نائب-لبناني-زيارة-الرئيس-عون-إلى-السعودية-مهمة-وعلى-لبنان-استعادة-ثقة-المجتمع-الدولي-1098346965.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بيان سعودي لبناني مشترك يؤكد ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة
أصدرت الممكلة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا في ختام زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى السعودية.
ووفقا للبيان المشترك
، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأن لبنان عضو أصيل في المنظومة العربيّة، وأن علاقاته العربية هي الضمانة لأمنه واستقراره".
وأفاد بأن "الجانبَين اتفقا على البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من لبنان إلى السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى لبنان"، كاشفًا أنه "تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة".
وأكد الجانبان، "أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية". واتفقا على "ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دوليا وفق مبادئ الشّفافية وتطبيق القوانين الملزمة".
وأكد الجانبان، بحسب البيان، "أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي ألقاه الرئيس عون بعد انتخابه، وأعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري"، مشددين على "أهمية التّطبيق الكامل لاتفاق الطائف، تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وعلى الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة".
وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أكد أن اختيار السعودية كوجهة أولى
لزيارته الخارجية لعلاقتها التاريخية، معربًا عن أمله في تصويب العلاقات وإزالة العوائق لبناء شراكة اقتصادية وسياسية قوية، مؤكدا أن السعودية أضحت منصة للسلام العالمي.
وصرح عون لصحيفة
"الشرق الأوسط" أن العلاقات بين لبنان والسعودية تعود إلى أيام الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، مشيرًا إلى العلاقة الأدبية بين الملك المؤسس والأديب اللبناني أمين الريحاني، والتي تم الاحتفاء بذكراها المئوية في الرياض، لافتا إلى العلاقة التاريخية بين السعودية والبطريركية المارونية، وأن هذه الروابط هي الأساس لاختيار السعودية كوجهة أولى.
وأكد عون أن الزيارة
تأتي أيضًا لتقديم الشكر لولي العهد على دعمه خلال فترة الشغور الرئاسي في لبنان، والتي استمرت من سنتين إلى ثلاث سنوات، مشيدًا بدور المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والأمير يزيد بن فرحان في إنهاء هذه الأزمة.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه طلب من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، قبل انتخابه بأسبوعين، تلبية احتياجات الجيش اللبناني، معربًا عن ثقته في الاستجابة لهذا الطلب، وأضاف أنه سيطلب خلال الزيارة إعادة تفعيل المساعدات العسكرية السعودية للجيش اللبناني.