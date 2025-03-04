https://sarabic.ae/20250304/عملية-عسكرية-غير-مسبوقة-على-الحدود-الغربية-لمصر-تفاصيل-النشاط-الجوي-1098368187.html
عملية عسكرية غير مسبوقة على الحدود الغربية لمصر.. تفاصيل "النشاط الجوي"
عملية عسكرية غير مسبوقة على الحدود الغربية لمصر.. تفاصيل "النشاط الجوي"
سبوتنيك عربي
نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" ما وصفته بـ"فرصة تدريب فريدة من نوعها" بالتعاون مع العسكريين الليبيين. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T07:18+0000
2025-03-04T07:18+0000
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أعلنت "أفريكوم" ذلك، أمس الاثنين، في بيان رسمي، أشارت فيه إلى أن التدريبات جرت بدعم من القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا.ولفتت إلى أن التدريبات جرت في الـ26 من فبراير/ شباط الماضي، في محيط مدينة سرت، مشيرة إلى أنها تضمنت عبور قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي - 52 إتش ستراتوفورتريس" للمجال الجوي الليبي، حيث كانت قادمة من قاعدة باركسديل الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.ولفتت إلى أنه تم تدريب مراقبي الجو الليبيين والأمريكيين على توجيه القاذفات الاستراتيجية لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة.ولفت البيان إلى تأكيد الفريق جون برينان، نائب قائد قوات "أفريكوم" التزام واشنطن بمواصلة التعاون مع القوات الليبية لدعم استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها.وأوضح أن التدريبات أظهرت احترافية الجيش الليبي، الذي اعتبرته من ضمن الشركاء الدوليين الذين يحظون بالاحترام.وأشار البيان إلى أن القاذفات الأمريكية التي حلقت في أجواء ليبيا قادمة من الأراضي الأمريكية تأتي في إطار التنسيق بين الجانبين لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على استعراض القوة على المستوى العالمي وتعاونها من الحلفاء والشركاء.ويأتي ذلك بعدما ذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا أنها نفذت ما أطلقت عليه "نشاطا جوية" في البلاد لتعزيز التعاون العسكري بين شرق البلاد وغربها، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إظهار التزام واشنطن تجاه تحقيق الاستقرار في ليبيا.
https://sarabic.ae/20241102/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-وصول-قاذفات-بي-52-الاستراتيجية-إلى-الشرق-الأوسط-1094438755.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
عملية عسكرية غير مسبوقة على الحدود الغربية لمصر.. تفاصيل "النشاط الجوي"
نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" ما وصفته بـ"فرصة تدريب فريدة من نوعها" بالتعاون مع العسكريين الليبيين.
أعلنت "أفريكوم" ذلك، أمس الاثنين، في بيان رسمي، أشارت فيه إلى أن التدريبات جرت بدعم من القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا.
ولفتت إلى أن التدريبات جرت في الـ26 من فبراير/ شباط الماضي، في محيط مدينة سرت، مشيرة إلى أنها تضمنت عبور قاذفتين
استراتيجيتين من طراز "بي - 52 إتش ستراتوفورتريس" للمجال الجوي الليبي، حيث كانت قادمة من قاعدة باركسديل الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت إلى أنه تم تدريب مراقبي الجو الليبيين والأمريكيين على توجيه القاذفات الاستراتيجية لتنفيذ عملية عسكرية
مشتركة.
ولفت البيان إلى تأكيد الفريق جون برينان، نائب قائد قوات "أفريكوم" التزام واشنطن بمواصلة التعاون مع القوات الليبية لدعم استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها.
وأوضح أن التدريبات أظهرت احترافية الجيش الليبي، الذي اعتبرته من ضمن الشركاء الدوليين الذين يحظون بالاحترام.
وأشار البيان إلى أن القاذفات الأمريكية التي حلقت في أجواء ليبيا قادمة من الأراضي الأمريكية تأتي في إطار التنسيق بين الجانبين لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على استعراض القوة
على المستوى العالمي وتعاونها من الحلفاء والشركاء.
ويأتي ذلك بعدما ذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا أنها نفذت ما أطلقت عليه "نشاطا جوية" في البلاد لتعزيز التعاون العسكري بين شرق البلاد وغربها، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إظهار التزام واشنطن تجاه تحقيق الاستقرار في ليبيا.