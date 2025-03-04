عملية عسكرية غير مسبوقة على الحدود الغربية لمصر.. تفاصيل "النشاط الجوي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250304/عملية-عسكرية-غير-مسبوقة-على-الحدود-الغربية-لمصر-تفاصيل-النشاط-الجوي-1098368187.html
عملية عسكرية غير مسبوقة على الحدود الغربية لمصر.. تفاصيل "النشاط الجوي"
عملية عسكرية غير مسبوقة على الحدود الغربية لمصر.. تفاصيل "النشاط الجوي"
سبوتنيك عربي
نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" ما وصفته بـ"فرصة تدريب فريدة من نوعها" بالتعاون مع العسكريين الليبيين. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T07:18+0000
2025-03-04T07:18+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102450/24/1024502486_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_4db835a21ba6229a5ac4178d0f26b029.jpg
أعلنت "أفريكوم" ذلك، أمس الاثنين، في بيان رسمي، أشارت فيه إلى أن التدريبات جرت بدعم من القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا.ولفتت إلى أن التدريبات جرت في الـ26 من فبراير/ شباط الماضي، في محيط مدينة سرت، مشيرة إلى أنها تضمنت عبور قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي - 52 إتش ستراتوفورتريس" للمجال الجوي الليبي، حيث كانت قادمة من قاعدة باركسديل الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.ولفتت إلى أنه تم تدريب مراقبي الجو الليبيين والأمريكيين على توجيه القاذفات الاستراتيجية لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة.ولفت البيان إلى تأكيد الفريق جون برينان، نائب قائد قوات "أفريكوم" التزام واشنطن بمواصلة التعاون مع القوات الليبية لدعم استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها.وأوضح أن التدريبات أظهرت احترافية الجيش الليبي، الذي اعتبرته من ضمن الشركاء الدوليين الذين يحظون بالاحترام.وأشار البيان إلى أن القاذفات الأمريكية التي حلقت في أجواء ليبيا قادمة من الأراضي الأمريكية تأتي في إطار التنسيق بين الجانبين لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على استعراض القوة على المستوى العالمي وتعاونها من الحلفاء والشركاء.ويأتي ذلك بعدما ذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا أنها نفذت ما أطلقت عليه "نشاطا جوية" في البلاد لتعزيز التعاون العسكري بين شرق البلاد وغربها، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إظهار التزام واشنطن تجاه تحقيق الاستقرار في ليبيا.
https://sarabic.ae/20241102/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-وصول-قاذفات-بي-52-الاستراتيجية-إلى-الشرق-الأوسط-1094438755.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102450/24/1024502486_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_2f0b0e79af59804fdf689eda17fe5edf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

عملية عسكرية غير مسبوقة على الحدود الغربية لمصر.. تفاصيل "النشاط الجوي"

07:18 GMT 04.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbisقاذفة قنابل "بي-52"
قاذفة قنابل بي-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبر
نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" ما وصفته بـ"فرصة تدريب فريدة من نوعها" بالتعاون مع العسكريين الليبيين.
أعلنت "أفريكوم" ذلك، أمس الاثنين، في بيان رسمي، أشارت فيه إلى أن التدريبات جرت بدعم من القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا.
ولفتت إلى أن التدريبات جرت في الـ26 من فبراير/ شباط الماضي، في محيط مدينة سرت، مشيرة إلى أنها تضمنت عبور قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي - 52 إتش ستراتوفورتريس" للمجال الجوي الليبي، حيث كانت قادمة من قاعدة باركسديل الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت إلى أنه تم تدريب مراقبي الجو الليبيين والأمريكيين على توجيه القاذفات الاستراتيجية لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة.
ولفت البيان إلى تأكيد الفريق جون برينان، نائب قائد قوات "أفريكوم" التزام واشنطن بمواصلة التعاون مع القوات الليبية لدعم استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها.
القاذفة بي 52 ستراتوفورتريس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول قاذفات "بي-52" الاستراتيجية إلى الشرق الأوسط
2 نوفمبر 2024, 23:38 GMT
وأوضح أن التدريبات أظهرت احترافية الجيش الليبي، الذي اعتبرته من ضمن الشركاء الدوليين الذين يحظون بالاحترام.
وأشار البيان إلى أن القاذفات الأمريكية التي حلقت في أجواء ليبيا قادمة من الأراضي الأمريكية تأتي في إطار التنسيق بين الجانبين لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على استعراض القوة على المستوى العالمي وتعاونها من الحلفاء والشركاء.
ويأتي ذلك بعدما ذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا أنها نفذت ما أطلقت عليه "نشاطا جوية" في البلاد لتعزيز التعاون العسكري بين شرق البلاد وغربها، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إظهار التزام واشنطن تجاه تحقيق الاستقرار في ليبيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала