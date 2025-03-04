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مانشستر يونايتد يفتتح مصلى لمشجعيه المسلمين داخل مقره... صور
مانشستر يونايتد يفتتح مصلى لمشجعيه المسلمين داخل مقره... صور
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بأن نادي مانشستر يونايتد خصص غرفة في استاد أولد ترافورد ليتمكن مشجعوه المسلمون من أداء الصلوات في أثناء وجودهم بالاستاد. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T08:12+0000
2025-03-04T08:12+0000
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
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وأشارت إلى أن "مسؤولي المان يونايتد نسقوا مع رابطة المشجعين المسلمين للنادي على تجهيز هذه الغرفة التي تستوعب ما يصل إلى 20 مشجعا لأداء الصلاة".ولفتت إلى أن الرابطة وفرت 20 سجادة للصلاة للمشجعين المسلمين بعد موافقة إدارة النادي على هذه الخطوة.يذكر أن مباراة مانشستر يونايتد وضيفه فولهام، مساء الأحد الماضي، في كأس الاتحاد الإنجليزي، قد توقفت لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين المسلمين للإفطار في ظل الصيام في شهر رمضان الكريم.وتعكس هذه الخطوة التزام مانشستر يونايتد بتوفير بيئة شاملة لجميع مشجعيه وحرصه على تعزيز قيم التنوع والاحترام المتبادل في إطار جهوده المستمرة لجعل أولد ترافورد مكانا أكثر ترحيبا للجميع.
https://sarabic.ae/20250105/أهداف-قمة-الدوري-الإنجليزي-بين-ليفربول-ومانشستر-يونايتد-في-الدوري-الإنجليزي-2-2-فيديو-1096509577.html
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مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

مانشستر يونايتد يفتتح مصلى لمشجعيه المسلمين داخل مقره... صور

08:12 GMT 04.03.2025
© AP Photo / David J. Phillipمانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / David J. Phillip
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أفادت وسائل إعلام بأن نادي مانشستر يونايتد خصص غرفة في استاد أولد ترافورد ليتمكن مشجعوه المسلمون من أداء الصلوات في أثناء وجودهم بالاستاد.
وأشارت إلى أن "مسؤولي المان يونايتد نسقوا مع رابطة المشجعين المسلمين للنادي على تجهيز هذه الغرفة التي تستوعب ما يصل إلى 20 مشجعا لأداء الصلاة".
ولفتت إلى أن الرابطة وفرت 20 سجادة للصلاة للمشجعين المسلمين بعد موافقة إدارة النادي على هذه الخطوة.
المصري محمد صلاح يحز هدفا من ركلة جزاء في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
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5 يناير, 19:30 GMT
يذكر أن مباراة مانشستر يونايتد وضيفه فولهام، مساء الأحد الماضي، في كأس الاتحاد الإنجليزي، قد توقفت لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين المسلمين للإفطار في ظل الصيام في شهر رمضان الكريم.
وتعكس هذه الخطوة التزام مانشستر يونايتد بتوفير بيئة شاملة لجميع مشجعيه وحرصه على تعزيز قيم التنوع والاحترام المتبادل في إطار جهوده المستمرة لجعل أولد ترافورد مكانا أكثر ترحيبا للجميع.
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