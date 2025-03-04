مانشستر يونايتد يفتتح مصلى لمشجعيه المسلمين داخل مقره... صور
© AP Photo / David J. Phillipمانشستر يونايتد
© AP Photo / David J. Phillip
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أفادت وسائل إعلام بأن نادي مانشستر يونايتد خصص غرفة في استاد أولد ترافورد ليتمكن مشجعوه المسلمون من أداء الصلوات في أثناء وجودهم بالاستاد.
وأشارت إلى أن "مسؤولي المان يونايتد نسقوا مع رابطة المشجعين المسلمين للنادي على تجهيز هذه الغرفة التي تستوعب ما يصل إلى 20 مشجعا لأداء الصلاة".
Manchester United opened a new multi-faith room at Old Trafford for fans of all faiths.— ESPN FC (@ESPNFC) March 3, 2025
The team worked closely with the Fans' Forum and Muslim Supporters' Club on the space, which can accommodate up to 20 fans at any given time. Prayer mats have already been provided by the… pic.twitter.com/I9Ff0RvvJr
ولفتت إلى أن الرابطة وفرت 20 سجادة للصلاة للمشجعين المسلمين بعد موافقة إدارة النادي على هذه الخطوة.
يذكر أن مباراة مانشستر يونايتد وضيفه فولهام، مساء الأحد الماضي، في كأس الاتحاد الإنجليزي، قد توقفت لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين المسلمين للإفطار في ظل الصيام في شهر رمضان الكريم.
🌙🔊— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 3, 2025
خلال مباراة مانشستر يونايتد وفولهام ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي.
أوقف الحكم المباراة مع حلول وقت آذان المغرب لمنح الفرصة أمام المغربي نصير مزراوي للإفطار، مشهد أصبح علامة مميزة في ملاعب إنجلترا في شهر رمضان من كل عام..#كأس_الاتحاد_الإنجليزي #مانشستر_يونايتد #نصير_مزراوي pic.twitter.com/VUSrTrWkX7
وتعكس هذه الخطوة التزام مانشستر يونايتد بتوفير بيئة شاملة لجميع مشجعيه وحرصه على تعزيز قيم التنوع والاحترام المتبادل في إطار جهوده المستمرة لجعل أولد ترافورد مكانا أكثر ترحيبا للجميع.