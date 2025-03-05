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ترامب لحماس: أطلقوا سراح الرهائن الآن وإلا ستدفعون ثمنا وخيما لاحقا
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مساحة حرة
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الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
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ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250305/الكشف-عن-أول-نقاش-في-الشرطة-الإسرائيلية-حول-العلاقة-بين-ديوان-رئيس-الحكومة-وقطر-1098423551.html
الكشف عن أول نقاش في الشرطة الإسرائيلية حول العلاقة بين ديوان رئيس الحكومة وقطر
الكشف عن أول نقاش في الشرطة الإسرائيلية حول العلاقة بين ديوان رئيس الحكومة وقطر
سبوتنيك عربي
عقدت الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة استماع أولى بشأن التحقيق في العلاقة بين مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ودولة قطر. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T21:49+0000
2025-03-05T21:48+0000
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وقال موقع "I24" الإسرائيلي إن هذه الجلسة جاءت بعد أسبوع من قرار المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهارف ميارا، بفتح تحقيق في القضية.وشارك في الجلسة، التي عقدت في قسم التحقيقات والاستخبارات بالشرطة، ممثلون عن جهاز الشاباك، الذي كان يتولى التحقيق في القضية حتى الآن. وفي ختام المناقشات، طلب كبار مسؤولي قسم التحقيقات والاستخبارات من أفراد الشاباك تقديم استكمالات تتعلق بالقضية.ومن المقرر أن تبدأ الشرطة التحقيق الفعلي بمجرد استلام الإجابات المطلوبة، على أن يتم تحديد طبيعة الشبهات المتعلقة بالقضية لاحقًا.وفي وقت سابق، هاجمت قطر، اليوم الأربعاء، جهاز الشاباك الإسرائيلي ردًا على اتهامات الأخير بأن التمويل القطري لحركة حماس ساهم في هجوم السابع من أكتوبر، حيث وصفت قطر هذه الاتهامات بأنها "باطلة"، معتبرة إياها مثالًا على "الانحراف المدفوع بالمصلحة الشخصية والحفاظ على الذات في السياسة الإسرائيلية".وبحسب موقع "I24" الإسرائيلي، فقد أكدت قطر أن المساعدات التي قدمتها لم تتحول أبدًا إلى الجناح السياسي أو العسكري لحركة حماس، مشددة على أنها داعم قوي للشعب الفلسطيني، حيث قدمت دعماً إنسانياً لعائلات غزة لسنوات عديدة. وشملت هذه المساعدات توفير الغذاء والدواء، فضلاً عن توصيل الكهرباء إلى المنازل.وأشارت إلى أن جميع المساعدات القطرية تم تسليمها بمعرفة ودعم وإشراف كامل من الإدارات الإسرائيلية الحالية والسابقة، بما في ذلك جهاز الشاباك.وأوضحت قطر أن آلية تقديم المساعدات شملت تنسيقًا وثيقًا مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (اليونسكو)، حيث تم تحويل الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي، ثم توزيعها مباشرة على المستفيدين عبر برامج وافقت عليها إسرائيل. كما تم تنسيق إدخال الوقود الممول من قطر عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ومعبر كرم أبي سالم التجاري، الذي يُعد المنفذ الوحيد المعتمد من إسرائيل لإدخال البضائع إلى غزة.
https://sarabic.ae/20250303/بعد-تعليق-المساعدات-الإنسانية-في-غزة-ما-موقف-مصر-وقطر-والمجتمع-الدولي-1098358527.html
https://sarabic.ae/20250228/قطر-تقدم-مذكرة-لمحكمة-العدل-الدولية-بشأن-إسرائيل-1098276165.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل

الكشف عن أول نقاش في الشرطة الإسرائيلية حول العلاقة بين ديوان رئيس الحكومة وقطر

21:49 GMT 05.03.2025
© Sputnik . Vlademir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . Vlademir Astapkovich
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تابعنا عبر
عقدت الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة استماع أولى بشأن التحقيق في العلاقة بين مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ودولة قطر.
وقال موقع "I24" الإسرائيلي إن هذه الجلسة جاءت بعد أسبوع من قرار المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهارف ميارا، بفتح تحقيق في القضية.
وشارك في الجلسة، التي عقدت في قسم التحقيقات والاستخبارات بالشرطة، ممثلون عن جهاز الشاباك، الذي كان يتولى التحقيق في القضية حتى الآن. وفي ختام المناقشات، طلب كبار مسؤولي قسم التحقيقات والاستخبارات من أفراد الشاباك تقديم استكمالات تتعلق بالقضية.
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ومن المقرر أن تبدأ الشرطة التحقيق الفعلي بمجرد استلام الإجابات المطلوبة، على أن يتم تحديد طبيعة الشبهات المتعلقة بالقضية لاحقًا.
وفي وقت سابق، هاجمت قطر، اليوم الأربعاء، جهاز الشاباك الإسرائيلي ردًا على اتهامات الأخير بأن التمويل القطري لحركة حماس ساهم في هجوم السابع من أكتوبر، حيث وصفت قطر هذه الاتهامات بأنها "باطلة"، معتبرة إياها مثالًا على "الانحراف المدفوع بالمصلحة الشخصية والحفاظ على الذات في السياسة الإسرائيلية".
وبحسب موقع "I24" الإسرائيلي، فقد أكدت قطر أن المساعدات التي قدمتها لم تتحول أبدًا إلى الجناح السياسي أو العسكري لحركة حماس، مشددة على أنها داعم قوي للشعب الفلسطيني، حيث قدمت دعماً إنسانياً لعائلات غزة لسنوات عديدة. وشملت هذه المساعدات توفير الغذاء والدواء، فضلاً عن توصيل الكهرباء إلى المنازل.
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
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وأشارت إلى أن جميع المساعدات القطرية تم تسليمها بمعرفة ودعم وإشراف كامل من الإدارات الإسرائيلية الحالية والسابقة، بما في ذلك جهاز الشاباك.
وأوضحت قطر أن آلية تقديم المساعدات شملت تنسيقًا وثيقًا مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (اليونسكو)، حيث تم تحويل الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي، ثم توزيعها مباشرة على المستفيدين عبر برامج وافقت عليها إسرائيل. كما تم تنسيق إدخال الوقود الممول من قطر عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ومعبر كرم أبي سالم التجاري، الذي يُعد المنفذ الوحيد المعتمد من إسرائيل لإدخال البضائع إلى غزة.
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