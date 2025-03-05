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المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين: أوكرانيا لن تستطيع البقاء كدولة مستقلة
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين: أوكرانيا لن تستطيع البقاء كدولة مستقلة
سبوتنيك عربي
في حوار مطول مع الصحفية الأوكرانية ديانا بانشينكو، صرح المفكر الروسي ألكسندر دوغين بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الاستمرار كدولة ذات سيادة في المستقبل القريب،... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-05T09:12+0000
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وقال دوغين خلال اللقاء، الذي تناول جوانب متعددة من الجغرافيا السياسية للأزمة الأوكرانية: "كانت هناك فترة في بداية الألفية كانت فيها العلاقات بين أوكرانيا وروسيا جيدة، لكن مع مرور الوقت، تحول الموقف الأوكراني بشكل كبير حتى أصبح هناك كراهية واسعة تجاه روسيا".كما أشار دوغين إلى أن الأوكرانيين لم يفهموا العواقب الوخيمة لهذه السياسات، مع مقارنة لافتة بين مواقفهم والمواقف النازية قبل الحرب العالمية الثانية.وتطرق الحوار أيضًا إلى التباينات الكبيرة بين مناطق أوكرانيا الشرقية والغربية، حيث كانت المناطق الشرقية أقل تأييدًا للخطط القومية الغربية، بل وسعت للحفاظ على توازن مع روسيا.
https://sarabic.ae/20250127/دوغين-الإمبريالية-متعددة-الأقطاب-ستحل-محل-العولمة-1097217924.html
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روسيا, العالم

المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين: أوكرانيا لن تستطيع البقاء كدولة مستقلة

09:08 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 09:12 GMT 05.03.2025)
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaالمفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
تابعنا عبر
في حوار مطول مع الصحفية الأوكرانية ديانا بانشينكو، صرح المفكر الروسي ألكسندر دوغين بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الاستمرار كدولة ذات سيادة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن التحولات السياسية في أوكرانيا قد قادت البلاد إلى وضع مأساوي.
وقال دوغين خلال اللقاء، الذي تناول جوانب متعددة من الجغرافيا السياسية للأزمة الأوكرانية: "كانت هناك فترة في بداية الألفية كانت فيها العلاقات بين أوكرانيا وروسيا جيدة، لكن مع مرور الوقت، تحول الموقف الأوكراني بشكل كبير حتى أصبح هناك كراهية واسعة تجاه روسيا".

وأضاف المفكر الروسي، أن الأوكرانيين كانوا يدفعون نحو الصراع من خلال سياسات استفزازية، ما أدى في نهاية المطاف إلى إشتعال الأوضاع في 2022.

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كما أشار دوغين إلى أن الأوكرانيين لم يفهموا العواقب الوخيمة لهذه السياسات، مع مقارنة لافتة بين مواقفهم والمواقف النازية قبل الحرب العالمية الثانية.

وفي معرض حديثه عن المستقبل، أكد دوغين أن أوكرانيا، في شكلها الحالي، لن تستطيع البقاء كدولة ذات سيادة مستقلة.

وتطرق الحوار أيضًا إلى التباينات الكبيرة بين مناطق أوكرانيا الشرقية والغربية، حيث كانت المناطق الشرقية أقل تأييدًا للخطط القومية الغربية، بل وسعت للحفاظ على توازن مع روسيا.
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