https://sarabic.ae/20250305/المفكر-والفيلسوف-الروسي-ألكسندر-دوغين-أوكرانيا-لن-تستطيع-البقاء-كدولة-مستقلة-1098402217.html
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين: أوكرانيا لن تستطيع البقاء كدولة مستقلة
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين: أوكرانيا لن تستطيع البقاء كدولة مستقلة
سبوتنيك عربي
في حوار مطول مع الصحفية الأوكرانية ديانا بانشينكو، صرح المفكر الروسي ألكسندر دوغين بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الاستمرار كدولة ذات سيادة في المستقبل القريب،... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T09:08+0000
2025-03-05T09:08+0000
2025-03-05T09:12+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095206663_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_ba7bcdaecfe7acd9635c0562a6a6ae6d.jpg
وقال دوغين خلال اللقاء، الذي تناول جوانب متعددة من الجغرافيا السياسية للأزمة الأوكرانية: "كانت هناك فترة في بداية الألفية كانت فيها العلاقات بين أوكرانيا وروسيا جيدة، لكن مع مرور الوقت، تحول الموقف الأوكراني بشكل كبير حتى أصبح هناك كراهية واسعة تجاه روسيا".كما أشار دوغين إلى أن الأوكرانيين لم يفهموا العواقب الوخيمة لهذه السياسات، مع مقارنة لافتة بين مواقفهم والمواقف النازية قبل الحرب العالمية الثانية.وتطرق الحوار أيضًا إلى التباينات الكبيرة بين مناطق أوكرانيا الشرقية والغربية، حيث كانت المناطق الشرقية أقل تأييدًا للخطط القومية الغربية، بل وسعت للحفاظ على توازن مع روسيا.
https://sarabic.ae/20250127/دوغين-الإمبريالية-متعددة-الأقطاب-ستحل-محل-العولمة-1097217924.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095206663_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_ffb316c9d9f457527dbf1448b259d297.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين: أوكرانيا لن تستطيع البقاء كدولة مستقلة
09:08 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 09:12 GMT 05.03.2025)
في حوار مطول مع الصحفية الأوكرانية ديانا بانشينكو، صرح المفكر الروسي ألكسندر دوغين بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الاستمرار كدولة ذات سيادة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن التحولات السياسية في أوكرانيا قد قادت البلاد إلى وضع مأساوي.
وقال دوغين خلال اللقاء، الذي تناول جوانب متعددة من الجغرافيا السياسية للأزمة الأوكرانية: "كانت هناك فترة في بداية الألفية كانت فيها العلاقات بين أوكرانيا وروسيا جيدة، لكن مع مرور الوقت، تحول الموقف الأوكراني بشكل كبير حتى أصبح هناك كراهية واسعة تجاه روسيا".
وأضاف المفكر الروسي، أن الأوكرانيين كانوا يدفعون نحو الصراع من خلال سياسات استفزازية، ما أدى في نهاية المطاف إلى إشتعال الأوضاع في 2022.
كما أشار دوغين إلى أن الأوكرانيين لم يفهموا العواقب الوخيمة لهذه السياسات، مع مقارنة لافتة بين مواقفهم والمواقف النازية قبل الحرب العالمية الثانية.
وفي معرض حديثه عن المستقبل، أكد دوغين أن أوكرانيا، في شكلها الحالي، لن تستطيع البقاء كدولة ذات سيادة مستقلة.
وتطرق الحوار أيضًا إلى التباينات الكبيرة بين مناطق أوكرانيا الشرقية والغربية، حيث كانت المناطق الشرقية أقل تأييدًا للخطط القومية الغربية، بل وسعت للحفاظ على توازن مع روسيا.