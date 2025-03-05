بعد لقاء السيسي.. بماذا وصف الشرع العلاقة الحالية مع مصر؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250305/بعد-لقاء-السيسي-بماذا-وصف-الشرع-العلاقة-الحالية-مع-مصر؟-1098420574.html
بعد لقاء السيسي.. بماذا وصف الشرع العلاقة الحالية مع مصر؟
بعد لقاء السيسي.. بماذا وصف الشرع العلاقة الحالية مع مصر؟
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بأن علاقة بلاده مع العرب بشكل عام بُنيت قبل القمة العربية والكثير من القادة العرب زاروا دمشق. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T18:15+0000
2025-03-05T18:50+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_0:14:2749:1560_1920x0_80_0_0_fcf437b1bfc3f6c19633e40a58bca79c.jpg
وقال الشرع في تصريحات متلفزة إن سوريا ومصر "جناحان لطائر واحد" وذلك في معرض حديثه عن مشاركة سوريا في القمة العربية الطارئة التي أُقيمت في القاهرة، الثلاثاء.وأكد الرئيس السوري في الفترة الانتقالية أن بلاده في مكانها الطبيعي وهي بين إخوانها باعتبارها جزء من الحضن العربي، مضيفا: "ولا أقول عادت إلى الحضن العربي، وبالأخص مصر، فكما يقال: مصر والشام جناحان لطائر واحد هذه الحالة الطبيعية على كل فترات التاريخ".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد التقى، أمس الثلاثاء، مع الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صورا من لقاء جانبي جمع بين الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والرئيس المصري، والذي أجري على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، وذلك بعدما وجه الرئيس المصري دعوة إلى أحمد الشرع لحضور فعاليات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.ويأتي هذا فيما دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي عقدت اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة".وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.وحصلت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، على نسخة من خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، ونصت مسودة الخطة المصرية، على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين".وحسب الخطة المصرية أيضا، سيتم تقديم مسار لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 53 مليار دولار، وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية.كما أكدت الخطة المصرية على "ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأضافت أن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين"، داعية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250304/السيسي-والشرع-يلتقيان-لأول-مرة-1098394455.html
https://sarabic.ae/20250304/الشرع-يصل-القاهرة-لحضور-القمة-العربية-الطارئة---عاجل-1098372996.html
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_155:0:2599:1833_1920x0_80_0_0_625d5e03a8f099ccd1b99a8c3d2d5216.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

بعد لقاء السيسي.. بماذا وصف الشرع العلاقة الحالية مع مصر؟

18:15 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 18:50 GMT 05.03.2025)
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
صرح الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بأن علاقة بلاده مع العرب بشكل عام بُنيت قبل القمة العربية والكثير من القادة العرب زاروا دمشق.
وقال الشرع في تصريحات متلفزة إن سوريا ومصر "جناحان لطائر واحد" وذلك في معرض حديثه عن مشاركة سوريا في القمة العربية الطارئة التي أُقيمت في القاهرة، الثلاثاء.
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
السيسي والشرع يلتقيان لأول مرة
أمس, 21:20 GMT
وأكد الرئيس السوري في الفترة الانتقالية أن بلاده في مكانها الطبيعي وهي بين إخوانها باعتبارها جزء من الحضن العربي، مضيفا: "ولا أقول عادت إلى الحضن العربي، وبالأخص مصر، فكما يقال: مصر والشام جناحان لطائر واحد هذه الحالة الطبيعية على كل فترات التاريخ".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد التقى، أمس الثلاثاء، مع الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.
ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صورا من لقاء جانبي جمع بين الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والرئيس المصري، والذي أجري على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، وذلك بعدما وجه الرئيس المصري دعوة إلى أحمد الشرع لحضور فعاليات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.
ويأتي هذا فيما دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي عقدت اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة".
وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.
وحصلت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، على نسخة من خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، ونصت مسودة الخطة المصرية، على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
الشرع يصل إلى القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة
أمس, 09:42 GMT
وحسب الخطة المصرية أيضا، سيتم تقديم مسار لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 53 مليار دولار، وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية.
كما أكدت الخطة المصرية على "ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأضافت أن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين"، داعية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала