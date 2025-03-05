https://sarabic.ae/20250305/بعد-لقاء-السيسي-بماذا-وصف-الشرع-العلاقة-الحالية-مع-مصر؟-1098420574.html

بعد لقاء السيسي.. بماذا وصف الشرع العلاقة الحالية مع مصر؟

بعد لقاء السيسي.. بماذا وصف الشرع العلاقة الحالية مع مصر؟

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بأن علاقة بلاده مع العرب بشكل عام بُنيت قبل القمة العربية والكثير من القادة العرب زاروا دمشق. 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T18:15+0000

2025-03-05T18:15+0000

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وقال الشرع في تصريحات متلفزة إن سوريا ومصر "جناحان لطائر واحد" وذلك في معرض حديثه عن مشاركة سوريا في القمة العربية الطارئة التي أُقيمت في القاهرة، الثلاثاء.وأكد الرئيس السوري في الفترة الانتقالية أن بلاده في مكانها الطبيعي وهي بين إخوانها باعتبارها جزء من الحضن العربي، مضيفا: "ولا أقول عادت إلى الحضن العربي، وبالأخص مصر، فكما يقال: مصر والشام جناحان لطائر واحد هذه الحالة الطبيعية على كل فترات التاريخ".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد التقى، أمس الثلاثاء، مع الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صورا من لقاء جانبي جمع بين الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والرئيس المصري، والذي أجري على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، وذلك بعدما وجه الرئيس المصري دعوة إلى أحمد الشرع لحضور فعاليات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.ويأتي هذا فيما دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي عقدت اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة".وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.وحصلت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، على نسخة من خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، ونصت مسودة الخطة المصرية، على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين".وحسب الخطة المصرية أيضا، سيتم تقديم مسار لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 53 مليار دولار، وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية.كما أكدت الخطة المصرية على "ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأضافت أن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين"، داعية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250304/السيسي-والشرع-يلتقيان-لأول-مرة-1098394455.html

https://sarabic.ae/20250304/الشرع-يصل-القاهرة-لحضور-القمة-العربية-الطارئة---عاجل-1098372996.html

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