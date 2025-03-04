الشرع يصل إلى القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة

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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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الشرع يصل إلى القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة
الشرع يصل إلى القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة، التي تنطلق اليوم الثلاثاء، بشأن تطورات القضية... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T09:42+0000
2025-03-04T09:57+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، التي أشارت، في وقت سابق، إلى أن "الشرع، تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، الذي تستضيفه القاهرة".ويتوافد القادة العرب إلى القاهرة للمشاركة في القمة، التي تأتي بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتضمن محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.ويروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، اللذان رفضا تلك المحاولات وأكدا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية.كما بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، لمواجهة أي سيناريوهات محتملة تهدف إلى تهجيرهم وتصفية القضية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250224/بدعوة-من-السيسي-الشرع-يحضر-القمة-العربية-الطارئة-في-القاهرة-1098109039.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, مصر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, مصر

الشرع يصل إلى القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة

09:42 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 09:57 GMT 04.03.2025)
© Getty Images / Salah Malkawi / Contributorالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Salah Malkawi / Contributor
تابعنا عبر
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة، التي تنطلق اليوم الثلاثاء، بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، التي أشارت، في وقت سابق، إلى أن "الشرع، تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، الذي تستضيفه القاهرة".
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
بدعوة من السيسي.. الشرع يحضر القمة العربية الطارئة في القاهرة
24 فبراير, 08:20 GMT
ويتوافد القادة العرب إلى القاهرة للمشاركة في القمة، التي تأتي بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتضمن محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ويروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، اللذان رفضا تلك المحاولات وأكدا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية.
كما بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، لمواجهة أي سيناريوهات محتملة تهدف إلى تهجيرهم وتصفية القضية الفلسطينية.
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