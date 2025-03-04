https://sarabic.ae/20250304/الشرع-يصل-القاهرة-لحضور-القمة-العربية-الطارئة---عاجل-1098372996.html
الشرع يصل إلى القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة
الشرع يصل إلى القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة، التي تنطلق اليوم الثلاثاء، بشأن تطورات القضية... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T09:42+0000
2025-03-04T09:42+0000
2025-03-04T09:57+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، التي أشارت، في وقت سابق، إلى أن "الشرع، تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، الذي تستضيفه القاهرة".ويتوافد القادة العرب إلى القاهرة للمشاركة في القمة، التي تأتي بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتضمن محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.ويروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، اللذان رفضا تلك المحاولات وأكدا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية.كما بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، لمواجهة أي سيناريوهات محتملة تهدف إلى تهجيرهم وتصفية القضية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250224/بدعوة-من-السيسي-الشرع-يحضر-القمة-العربية-الطارئة-في-القاهرة-1098109039.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, مصر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, مصر
الشرع يصل إلى القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة
09:42 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 09:57 GMT 04.03.2025)
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة، التي تنطلق اليوم الثلاثاء، بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، التي أشارت، في وقت سابق، إلى أن "الشرع، تلقى دعوة رسمية
من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، الذي تستضيفه القاهرة".
ويتوافد القادة العرب إلى القاهرة للمشاركة في القمة، التي تأتي بعد موجة رفض عربي
ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتضمن محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ويروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، اللذان رفضا تلك المحاولات وأكدا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية.
كما بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين
، لمواجهة أي سيناريوهات محتملة تهدف إلى تهجيرهم وتصفية القضية الفلسطينية.