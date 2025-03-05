بوتين يوجه وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية قطاع الأعمال

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المقهى الثقافي
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كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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150 د
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
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الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
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16:00 GMT
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250305/بوتين-يوجه-وزارة-الداخلية-لتعزيز-الأمن-الاقتصادي-وحماية-قطاع-الأعمال-1098405187.html
بوتين يوجه وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية قطاع الأعمال
بوتين يوجه وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية قطاع الأعمال
سبوتنيك عربي
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير يوتين، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الداخلية بإيلاء اهتمام خاص لمكافحة التهديدات الإرهابية خلال الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر في... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T11:43+0000
2025-03-05T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين، خلال اجتماع لهيئة قيادة وزارة الداخلية الروسية: "مجال مسؤوليتكم يشمل أيضًا القضايا المهمة المتعلقة بحماية مرافق البنية التحتية الاجتماعية والنقل وأماكن التجمعات الجماهيرية من التهديدات الإرهابية؛ أطلب منكم إيلاء اهتمام خاص لهذا المجال، على وجه الخصوص، خلال الاحتفالات المرتقبة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم".كما أشار وزير الداخلية الروسية، أنه أن الدوريات في كورسك تم تكثيفها بعد غزو القوات المسلحة الأوكرانية للمقاطعة عام 2024.ونُشرت قائمة التعليمات عقب اجتماع المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الذي عقد في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على موقع الكرملين الإلكتروني.وجاء في البيان: "تضع حكومة روسيا، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووزارة الداخلية الروسية، تدابير إضافية لمنع المكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها من أراضي أوكرانيا، والدول الأجنبية الأخرى غير الصديقة، لأغراض إجرامية".
https://sarabic.ae/20250305/لافروف-يتحدث-في-اجتماع-مجلس-أمناء-معهد-موسكو-للعلاقات-الدولية-فيديو-1098401307.html
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روسيا

بوتين يوجه وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية قطاع الأعمال

11:43 GMT 05.03.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين يحضر اجتماع أركان وزارة الداخلية
رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين يحضر اجتماع أركان وزارة الداخلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
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أوعز الرئيس الروسي فلاديمير يوتين، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الداخلية بإيلاء اهتمام خاص لمكافحة التهديدات الإرهابية خلال الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وقال بوتين، خلال اجتماع لهيئة قيادة وزارة الداخلية الروسية: "مجال مسؤوليتكم يشمل أيضًا القضايا المهمة المتعلقة بحماية مرافق البنية التحتية الاجتماعية والنقل وأماكن التجمعات الجماهيرية من التهديدات الإرهابية؛ أطلب منكم إيلاء اهتمام خاص لهذا المجال، على وجه الخصوص، خلال الاحتفالات المرتقبة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم".

وقال وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف في اجتماع موسع لمجلس وزارة الداخلية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: تم تحييد 27 عنصرا نشطا في عصابات غير قانونية في منطقة شمال القوقاز عام 2024 واعتقال 35 آخرين.

لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
لافروف يتحدث في اجتماع مجلس أمناء معهد موسكو للعلاقات الدولية... فيديو
08:09 GMT
كما أشار وزير الداخلية الروسية، أنه أن الدوريات في كورسك تم تكثيفها بعد غزو القوات المسلحة الأوكرانية للمقاطعة عام 2024.
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 8 فبراير/ شباط الفائت، تعليماته للحكومة، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الداخلية الروسية، لوضع تدابير لمنع المكالمات الإجرامية الاحتيالية من أوكرانيا، وغيرها من الدول غير الصديقة.
ونُشرت قائمة التعليمات عقب اجتماع المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الذي عقد في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على موقع الكرملين الإلكتروني.
وجاء في البيان: "تضع حكومة روسيا، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووزارة الداخلية الروسية، تدابير إضافية لمنع المكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها من أراضي أوكرانيا، والدول الأجنبية الأخرى غير الصديقة، لأغراض إجرامية".
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