https://sarabic.ae/20250305/بوتين-يوجه-وزارة-الداخلية-لتعزيز-الأمن-الاقتصادي-وحماية-قطاع-الأعمال-1098405187.html
بوتين يوجه وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية قطاع الأعمال
بوتين يوجه وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية قطاع الأعمال
سبوتنيك عربي
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير يوتين، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الداخلية بإيلاء اهتمام خاص لمكافحة التهديدات الإرهابية خلال الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر في... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T11:43+0000
2025-03-05T11:43+0000
2025-03-05T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين، خلال اجتماع لهيئة قيادة وزارة الداخلية الروسية: "مجال مسؤوليتكم يشمل أيضًا القضايا المهمة المتعلقة بحماية مرافق البنية التحتية الاجتماعية والنقل وأماكن التجمعات الجماهيرية من التهديدات الإرهابية؛ أطلب منكم إيلاء اهتمام خاص لهذا المجال، على وجه الخصوص، خلال الاحتفالات المرتقبة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم".كما أشار وزير الداخلية الروسية، أنه أن الدوريات في كورسك تم تكثيفها بعد غزو القوات المسلحة الأوكرانية للمقاطعة عام 2024.ونُشرت قائمة التعليمات عقب اجتماع المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الذي عقد في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على موقع الكرملين الإلكتروني.وجاء في البيان: "تضع حكومة روسيا، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووزارة الداخلية الروسية، تدابير إضافية لمنع المكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها من أراضي أوكرانيا، والدول الأجنبية الأخرى غير الصديقة، لأغراض إجرامية".
https://sarabic.ae/20250305/لافروف-يتحدث-في-اجتماع-مجلس-أمناء-معهد-موسكو-للعلاقات-الدولية-فيديو-1098401307.html
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روسيا
بوتين يوجه وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية قطاع الأعمال
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير يوتين، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الداخلية بإيلاء اهتمام خاص لمكافحة التهديدات الإرهابية خلال الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وقال بوتين، خلال اجتماع لهيئة قيادة وزارة الداخلية الروسية: "مجال مسؤوليتكم يشمل أيضًا القضايا المهمة المتعلقة بحماية مرافق البنية التحتية الاجتماعية والنقل وأماكن التجمعات الجماهيرية من التهديدات الإرهابية؛ أطلب منكم إيلاء اهتمام خاص لهذا المجال، على وجه الخصوص، خلال الاحتفالات المرتقبة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم".
وقال وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف في اجتماع موسع لمجلس وزارة الداخلية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: تم تحييد 27 عنصرا نشطا في عصابات غير قانونية في منطقة شمال القوقاز عام 2024 واعتقال 35 آخرين.
كما أشار وزير الداخلية الروسية، أنه أن الدوريات في كورسك تم تكثيفها بعد غزو القوات المسلحة الأوكرانية للمقاطعة عام 2024.
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 8 فبراير/ شباط الفائت، تعليماته للحكومة، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الداخلية الروسية، لوضع تدابير لمنع المكالمات الإجرامية الاحتيالية من أوكرانيا، وغيرها من الدول غير الصديقة.
ونُشرت قائمة التعليمات عقب اجتماع المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الذي عقد في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على موقع الكرملين الإلكتروني.
وجاء في البيان: "تضع حكومة روسيا، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووزارة الداخلية الروسية، تدابير إضافية لمنع المكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها من أراضي أوكرانيا، والدول الأجنبية الأخرى غير الصديقة، لأغراض إجرامية".