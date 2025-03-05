قطر تهاجم جهاز "الشاباك" بشكل غير مسبوق.. ما السبب؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250305/قطر-تهاجم-جهاز-الشاباك-بشكل-غير-مسبوق-ما-السبب؟-1098417223.html
قطر تهاجم جهاز "الشاباك" بشكل غير مسبوق.. ما السبب؟
قطر تهاجم جهاز "الشاباك" بشكل غير مسبوق.. ما السبب؟
سبوتنيك عربي
هاجمت قطر، اليوم الأربعاء، جهاز الشاباك الإسرائيلي ردًا على اتهامات الأخير بأن التمويل القطري لحركة حماس ساهم في هجوم السابع من أكتوبر، حيث وصفت قطر هذه... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T16:02+0000
2025-03-05T16:02+0000
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطر
أخبار قطر اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097459455_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fa1746403ab2f462ffa54a2262dda11.jpg
وبحسب موقع "I24" الإسرائيلي، فقد أكدت قطر أن المساعدات التي قدمتها لم تتحول أبدًا إلى الجناح السياسي أو العسكري لحركة حماس، مشددة على أنها داعم قوي للشعب الفلسطيني، حيث قدمت دعماً إنسانياً لعائلات غزة لسنوات عديدة. وشملت هذه المساعدات توفير الغذاء والدواء، فضلاً عن توصيل الكهرباء إلى المنازل. وأشارت إلى أن جميع المساعدات القطرية تم تسليمها بمعرفة ودعم وإشراف كامل من الإدارات الإسرائيلية الحالية والسابقة، بما في ذلك جهاز الشاباك.وأوضحت قطر أن آلية تقديم المساعدات شملت تنسيقًا وثيقًا مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (اليونسكو)، حيث تم تحويل الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي، ثم توزيعها مباشرة على المستفيدين عبر برامج وافقت عليها إسرائيل. كما تم تنسيق إدخال الوقود الممول من قطر عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ومعبر كرم أبي سالم التجاري، الذي يُعد المنفذ الوحيد المعتمد من إسرائيل لإدخال البضائع إلى غزة.ودعت قطر جهاز الشاباك والأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى التركيز على إنقاذ الرهائن المتبقين وإيجاد حل يضمن الأمن الإقليمي على المدى الطويل، بدلاً من اللجوء إلى تكتيكات التضليل وتحويل قطر إلى "كبش فداء" لإطالة العمر السياسي. وأكدت أن الادعاءات بتحويل المساعدات القطرية إلى حماس "كاذبة تمامًا"، ووصفتها بأنها محاولة لإطالة أمد الحرب.وعلى الرغم من هذه الهجمات، أكدت قطر أنها ستواصل جهودها الوسيطة لتحقيق السلام، مؤكدة إيمانها بالدبلوماسية كطريق وحيد لضمان مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين.يذكر أن جهاز الشاباك نشر، يوم أمس، بعد 16 شهرًا من اندلاع الحرب، تقريرًا كشف فيه عن الأسباب الرئيسية لفشله في مواجهة هجوم السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن خطة حماس "جدار أريحا" لمهاجمة إسرائيل كانت بحوزته منذ عام 2018، وأشار التقرير إلى أن تدفق الأموال القطرية إلى غزة ساهم في تعزيز قوة "حماس" وتجنب المبادرة الهجومية.
https://sarabic.ae/20250303/بعد-تعليق-المساعدات-الإنسانية-في-غزة-ما-موقف-مصر-وقطر-والمجتمع-الدولي-1098358527.html
https://sarabic.ae/20250305/إسرائيل-25-مليار-دولار-خسائر-مادية-شمالي-البلاد-بسبب-الحرب-1098416116.html
إسرائيل
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097459455_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_92533ca8e476efce2c3c98d62e26ce74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم

قطر تهاجم جهاز "الشاباك" بشكل غير مسبوق.. ما السبب؟

16:02 GMT 05.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatاليونيسف: المساعدات الإنسانية التي تصل قطاع غزة لا تكفي وقطرة في محيط _ بريد
اليونيسف: المساعدات الإنسانية التي تصل قطاع غزة لا تكفي وقطرة في محيط _ بريد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
هاجمت قطر، اليوم الأربعاء، جهاز الشاباك الإسرائيلي ردًا على اتهامات الأخير بأن التمويل القطري لحركة حماس ساهم في هجوم السابع من أكتوبر، حيث وصفت قطر هذه الاتهامات بأنها "باطلة"، معتبرة إياها مثالًا على "الانحراف المدفوع بالمصلحة الشخصية والحفاظ على الذات في السياسة الإسرائيلية".
وبحسب موقع "I24" الإسرائيلي، فقد أكدت قطر أن المساعدات التي قدمتها لم تتحول أبدًا إلى الجناح السياسي أو العسكري لحركة حماس، مشددة على أنها داعم قوي للشعب الفلسطيني، حيث قدمت دعماً إنسانياً لعائلات غزة لسنوات عديدة. وشملت هذه المساعدات توفير الغذاء والدواء، فضلاً عن توصيل الكهرباء إلى المنازل.
وأشارت إلى أن جميع المساعدات القطرية تم تسليمها بمعرفة ودعم وإشراف كامل من الإدارات الإسرائيلية الحالية والسابقة، بما في ذلك جهاز الشاباك.
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
بعد تعليق المساعدات الإنسانية في غزة.. ما موقف مصر وقطر والمجتمع الدولي؟
3 مارس, 17:46 GMT
وأوضحت قطر أن آلية تقديم المساعدات شملت تنسيقًا وثيقًا مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (اليونسكو)، حيث تم تحويل الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي، ثم توزيعها مباشرة على المستفيدين عبر برامج وافقت عليها إسرائيل. كما تم تنسيق إدخال الوقود الممول من قطر عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ومعبر كرم أبي سالم التجاري، الذي يُعد المنفذ الوحيد المعتمد من إسرائيل لإدخال البضائع إلى غزة.
ودعت قطر جهاز الشاباك والأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى التركيز على إنقاذ الرهائن المتبقين وإيجاد حل يضمن الأمن الإقليمي على المدى الطويل، بدلاً من اللجوء إلى تكتيكات التضليل وتحويل قطر إلى "كبش فداء" لإطالة العمر السياسي. وأكدت أن الادعاءات بتحويل المساعدات القطرية إلى حماس "كاذبة تمامًا"، ووصفتها بأنها محاولة لإطالة أمد الحرب.
إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 10 مايو2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
إسرائيل: 2.5 مليار دولار خسائر مادية شمالي البلاد بسبب الحرب
15:34 GMT
وعلى الرغم من هذه الهجمات، أكدت قطر أنها ستواصل جهودها الوسيطة لتحقيق السلام، مؤكدة إيمانها بالدبلوماسية كطريق وحيد لضمان مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين.
يذكر أن جهاز الشاباك نشر، يوم أمس، بعد 16 شهرًا من اندلاع الحرب، تقريرًا كشف فيه عن الأسباب الرئيسية لفشله في مواجهة هجوم السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن خطة حماس "جدار أريحا" لمهاجمة إسرائيل كانت بحوزته منذ عام 2018، وأشار التقرير إلى أن تدفق الأموال القطرية إلى غزة ساهم في تعزيز قوة "حماس" وتجنب المبادرة الهجومية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала