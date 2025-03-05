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لحظة طرد نائب ديمقراطي أثناء كلمة ترامب في الكونغرس... فيديو
لحظة طرد نائب ديمقراطي أثناء كلمة ترامب في الكونغرس... فيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد نادر تحت قبة الكونغرس، قاطع عدد من النواب الديمقراطيين خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T07:28+0000
2025-03-05T07:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وعلت صيحات الاستهجان فور بدء ترامب كلمته، مما دفع رئيس مجلس النواب إلى تهديد المعترضين بالإخراج من القاعة في حال استمرارهم في التشويش.وفي تصعيد لافت، رفض النائب المخضرم عن ولاية تكساس، آل غرين، الامتثال للتحذيرات، ووقف رافعا عصاه في وجه ترامب، مرددًا اعتراضاته بصوت عالٍ.وعلى إثر ذلك، تدخل موظفو الكونغرس لمرافقته خارج القاعة وسط أنظار الحاضرين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي.وكان ترامب قد تطرق خلال خطابه، الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف وهو الأطول من نوعه في تاريخ الكونغرس، إلى عدة ملفات حساسة، متعهداً بجعل أمريكا "أقوى من أي وقت مضى". كما وصف الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن بأنها "كارثة اقتصادية" وواضعا إياه في خانة "أسوأ رئيس في تاريخ البلاد".أما النائب آل غرين، الذي أُخرج من الجلسة، فهو محامٍ وناشط سياسي يشغل مقعدًا في الكونغرس عن ولاية تكساس منذ عام 2005، ويُعرف بمواقفه الصريحة ضد ترامب. وكان من أوائل النواب الذين سعوا لعزله خلال ولايته الأولى، بل إنه قدّم 3 محاولات رسمية لإطلاق إجراءات المساءلة ضده في الكونغرس. وفقا لموقعه الإلكتروني الرسمي.
https://sarabic.ae/20250305/ترامب-حول-الصراع-في-أوكرانيا-لقد-حان-الوقت-لإنهاء-هذه-الحرب-العبثية-1098397430.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

لحظة طرد نائب ديمقراطي أثناء كلمة ترامب في الكونغرس... فيديو

07:28 GMT 05.03.2025
© AP Photo / Win McNameeالنائب الديمقراطي ولاية تكساس آل غرين
النائب الديمقراطي ولاية تكساس آل غرين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
تابعنا عبر
في مشهد نادر تحت قبة الكونغرس، قاطع عدد من النواب الديمقراطيين خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء.
وعلت صيحات الاستهجان فور بدء ترامب كلمته، مما دفع رئيس مجلس النواب إلى تهديد المعترضين بالإخراج من القاعة في حال استمرارهم في التشويش.
وفي تصعيد لافت، رفض النائب المخضرم عن ولاية تكساس، آل غرين، الامتثال للتحذيرات، ووقف رافعا عصاه في وجه ترامب، مرددًا اعتراضاته بصوت عالٍ.
وعلى إثر ذلك، تدخل موظفو الكونغرس لمرافقته خارج القاعة وسط أنظار الحاضرين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
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وكان ترامب قد تطرق خلال خطابه، الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف وهو الأطول من نوعه في تاريخ الكونغرس، إلى عدة ملفات حساسة، متعهداً بجعل أمريكا "أقوى من أي وقت مضى".
كما وصف الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن بأنها "كارثة اقتصادية" وواضعا إياه في خانة "أسوأ رئيس في تاريخ البلاد".
أما النائب آل غرين، الذي أُخرج من الجلسة، فهو محامٍ وناشط سياسي يشغل مقعدًا في الكونغرس عن ولاية تكساس منذ عام 2005، ويُعرف بمواقفه الصريحة ضد ترامب. وكان من أوائل النواب الذين سعوا لعزله خلال ولايته الأولى، بل إنه قدّم 3 محاولات رسمية لإطلاق إجراءات المساءلة ضده في الكونغرس. وفقا لموقعه الإلكتروني الرسمي.
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