https://sarabic.ae/20250305/للمرة-الأولى-على-الإطلاق-الفيفا-يعلن-عن-مفاجأة-في-المونديال-المقبل-1098422794.html

للمرة الأولى على الإطلاق... الفيفا يعلن عن مفاجأة في المونديال المقبل

للمرة الأولى على الإطلاق... الفيفا يعلن عن مفاجأة في المونديال المقبل

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، أن نهائي كأس العالم 2026، سيشهد مفاجأة للمرة الأولى على الإطلاق. 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T20:56+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية عن إنفاتينو، اليوم الأربعاء، أن نهائي كأس العالم للعام 2026، سيتضمن عرضا ترفيهيا بين الشوطين، للمرة الأولى على الإطلاق.ويفترض أن تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المونديال المقبل 2026، على أن تقام المباراة النهائية في ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي في 19 يوليو/تموز 2026.ويشار إلى أنه لم يسبق في تاريخ البطولة الدولية، منذ انطلاقها في نسختها الأولى في عام 1930 وحتى الآن، أن كان هناك عرض كهذا بين الشوطين، لكن إنفانتينو أكد كسر التقليد، بإعلانه أن "أول عرض في الاستراحة بين الشوطين في نهائي كأس العالم سيكون في نيويورك بنيوجيرسي، بالتعاون مع جلوبال سيتيزن".وذكر إنفانتينو أنه بالإضافة إلى منظمة "جلوبال سيتيزن"، المدافعة عن حقوق الإنسان، فإن الاتحاد الدولي "فيفا" سيعمل مع فرقة "كولدبلاي" البريطانية، للمساعدة في إنتاج العرض الموسيقي بين الشوطين.وكانت فرقة "كولدبلاي" قدمت عرضا في استراحة ما بين شوطي مباراة سوبر بول في العام 2016، واستدعت، آنذاك، مجموعة من الفنانيين العالميين، فيما لم يؤكد إنفانتينو أن فرقة "كولدبلاي" ستقدم عرضا في نهائي المونديال.أصبحت بطولات كأس العالم تتضمن أغاني رسمية، في السنوات الأخيرة، حيث تتضمن نهائيات دوري أبطال أوروبا وهي أكبر مسابقة للأندية في أوروبا، عروضا موسيقية قبل المباراة، مثل تلك الّتي قدمها المغني ليني كرافيتز، قبل نهائي العام الماضي في ملعب ويمبلي في لندن.

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