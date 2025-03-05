ما سر ظهور نائبات الكونغرس باللون الوردي خلال خطاب ترامب؟... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250305/ما-سر-ظهور-نائبات-الكونغرس-باللون-الوردي-خلال-خطاب-ترامب؟-فيديو-1098398705.html
ما سر ظهور نائبات الكونغرس باللون الوردي خلال خطاب ترامب؟... فيديو
ما سر ظهور نائبات الكونغرس باللون الوردي خلال خطاب ترامب؟... فيديو
سبوتنيك عربي
ارتدت مجموعة من النائبات الديمقراطيات في الكونغرس الأمريكي اللون الوردي خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب، تعبيرا منهن عن تحديهن لسياساته. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T07:34+0000
2025-03-05T07:34+0000
العالم
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098398545_0:411:2911:2048_1920x0_80_0_0_110d297adf8df59ac83cf471d2ee2a5f.jpg
وأوضحت النائبة تيريزا ليغر فرنانديز، التي تقود الكتلة النسائية الديمقراطية، أن اللون الوردي يمثل "احتجاجنا على السياسات التي تؤثر سلبًا على النساء والأسر"، مشيرة إلى أن "اللون الوردي يرمز إلى القوة والتعبير عن الموقف، وقد حان الوقت للوقوف بشكل أقوى في مواجهة ترامب".وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها النائبات الديمقراطيات الألوان للتعبير عن مواقفهن. ففي أول خطاب لترامب أمام الكونغرس عام 2017، ارتدين اللون الأبيض للتركيز على حقوق المرأة. كما ارتدين اللون نفسه في خطاب حالة الاتحاد للرئيس بايدن العام الماضي لدعم حقوق الإنجاب. وجاء في بيان صادر عن الكتلة النسائية الديمقراطية في عام 2024: "رسالتنا واضحة: يجب أن تتمكن النساء من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجنها للسيطرة على حياتهن ومستقبلهن، وأن يكن المسؤولات عن قرارات تكوين الأسرة، بما في ذلك الوصول إلى وسائل منع الحمل، والإجهاض، والتلقيح الصناعي".ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا وأنجزنا في 43 يوما أكثر مما فعلته معظم الإدارات خلال سنوات
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098398545_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_5f8a4818dfd1b510952bafec2f5adcd2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, ترامب
العالم, ترامب

ما سر ظهور نائبات الكونغرس باللون الوردي خلال خطاب ترامب؟... فيديو

07:34 GMT 05.03.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جلسة استماع في الكونغرس
خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جلسة استماع في الكونغرس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ارتدت مجموعة من النائبات الديمقراطيات في الكونغرس الأمريكي اللون الوردي خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب، تعبيرا منهن عن تحديهن لسياساته.
وأوضحت النائبة تيريزا ليغر فرنانديز، التي تقود الكتلة النسائية الديمقراطية، أن اللون الوردي يمثل "احتجاجنا على السياسات التي تؤثر سلبًا على النساء والأسر"، مشيرة إلى أن "اللون الوردي يرمز إلى القوة والتعبير عن الموقف، وقد حان الوقت للوقوف بشكل أقوى في مواجهة ترامب".

قبل الخطاب، تجمعت الكتلة النسائية، التي تضم 96 نائبة، خارج الكونغرس للتعبير عن موقفهن. وأكدت ليغر فرنانديز أن "النساء لم يعد بإمكانهن تحمل سياسات ترامب، التي تؤثر بشكل كبير على المال والصحة والسلامة".

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها النائبات الديمقراطيات الألوان للتعبير عن مواقفهن. ففي أول خطاب لترامب أمام الكونغرس عام 2017، ارتدين اللون الأبيض للتركيز على حقوق المرأة. كما ارتدين اللون نفسه في خطاب حالة الاتحاد للرئيس بايدن العام الماضي لدعم حقوق الإنجاب.
وجاء في بيان صادر عن الكتلة النسائية الديمقراطية في عام 2024: "رسالتنا واضحة: يجب أن تتمكن النساء من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجنها للسيطرة على حياتهن ومستقبلهن، وأن يكن المسؤولات عن قرارات تكوين الأسرة، بما في ذلك الوصول إلى وسائل منع الحمل، والإجهاض، والتلقيح الصناعي".
ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا وأنجزنا في 43 يوما أكثر مما فعلته معظم الإدارات خلال سنوات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала