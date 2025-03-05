ما سر ظهور نائبات الكونغرس باللون الوردي خلال خطاب ترامب؟... فيديو
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جلسة استماع في الكونغرس
© Sputnik . Stringer/
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ارتدت مجموعة من النائبات الديمقراطيات في الكونغرس الأمريكي اللون الوردي خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب، تعبيرا منهن عن تحديهن لسياساته.
وأوضحت النائبة تيريزا ليغر فرنانديز، التي تقود الكتلة النسائية الديمقراطية، أن اللون الوردي يمثل "احتجاجنا على السياسات التي تؤثر سلبًا على النساء والأسر"، مشيرة إلى أن "اللون الوردي يرمز إلى القوة والتعبير عن الموقف، وقد حان الوقت للوقوف بشكل أقوى في مواجهة ترامب".
قبل الخطاب، تجمعت الكتلة النسائية، التي تضم 96 نائبة، خارج الكونغرس للتعبير عن موقفهن. وأكدت ليغر فرنانديز أن "النساء لم يعد بإمكانهن تحمل سياسات ترامب، التي تؤثر بشكل كبير على المال والصحة والسلامة".
📹 عضوات بالكونغرس تابعات للحزب الديمقراطي يظهرن باللون الوردي في خطاب ترامب— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 5, 2025
✅العضواتالديمقراطيات اللواتي صوتن ضد حظر الرجال البيولوجيين من رياضات النساء يظهرن باللون الوردي احتجاجاً على السياسيات التي تؤثر على النساء. pic.twitter.com/SfuaYbZ8Lg
وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها النائبات الديمقراطيات الألوان للتعبير عن مواقفهن. ففي أول خطاب لترامب أمام الكونغرس عام 2017، ارتدين اللون الأبيض للتركيز على حقوق المرأة. كما ارتدين اللون نفسه في خطاب حالة الاتحاد للرئيس بايدن العام الماضي لدعم حقوق الإنجاب.
وجاء في بيان صادر عن الكتلة النسائية الديمقراطية في عام 2024: "رسالتنا واضحة: يجب أن تتمكن النساء من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجنها للسيطرة على حياتهن ومستقبلهن، وأن يكن المسؤولات عن قرارات تكوين الأسرة، بما في ذلك الوصول إلى وسائل منع الحمل، والإجهاض، والتلقيح الصناعي".