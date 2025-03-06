https://sarabic.ae/20250306/فيفا-يكشف-جوائز-مونديال-الأندية-1098426542.html

"فيفا" يكشف جوائز مونديال الأندية

"فيفا" يكشف جوائز مونديال الأندية

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تفاصيل مالية جديدة بشأن بكأس العالم للأندية للعام 2025، في اجتماع مجلس الاتحاد الذي شهد اتخاذ قرارات أخرى مهمة. 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T06:54+0000

2025-03-06T06:54+0000

2025-03-06T06:54+0000

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وذكر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجموع الجوائز المالية لكأس العالم للأندية للعام الجاري 2025 ستصل إلى مليار دولار، على يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة، مع تخصيص آلية تضامنية لدعم كرة القدم على مستوى الأندية عبر العالم. وقال جياني إنفانتينو، في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، إن "كأس العالم للأندية لن يكون فقط قمة كرة القدم على مستوى الأندية، بل أيضا تجسيدا واضحا للتضامن الذي سيعود بالنفع على الأندية بمستوى غير مسبوق في أي بطولة أخرى". وشدد إنفاتينو على أن جميع العائدات المالية من البطولة سيتم توزيعها بالكامل على الأندية المشاركة وآلية التضامن، ولن يحتفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم بأي جزء منها.وأضاف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه "وفي الوقت نفسه، نحقق استثمارا قياسيا بقيمة 2.3 مليار دولار تقريبا في برنامج FIFA Forward Program خلال دورة 2023-2026، ما يعني أنه بحلول عام 2026 سنكون قد خصصنا مبلغا غير مسبوق يصل إلى 5.1 مليار دولار لتطوير كرة القدم منذ عام 2016".وستقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، في أمريكا، خلال الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز 2025. وتشارك 5 أندية عربية في منافسات كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، وهي: الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد الرياضي المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي.

https://sarabic.ae/20241210/تقارير-السعودية-قد-تنظم-بطولة-كأس-العالم-للأندية-2033-1095674921.html

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