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مقتل 4 مسلحين في اشتباك مع الجيش الأردني على الحدود السورية
مقتل 4 مسلحين في اشتباك مع الجيش الأردني على الحدود السورية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأردني قتل 4 مهربي مخدرات خلال اشتباك بين قواته ومجموعة مسلحة على الحدود الأردنية السورية. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T19:53+0000
2025-03-06T19:53+0000
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جاء ذلك في بيان للجيش الأردني، اليوم الخميس، أشار فيه إلى أنه تم قتل المسلحين بواسطة قوات حرس الحدود، التي تمكنت أيضا من ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة، بحسب وكالة "عمون" الإخبارية.وتابع: "كان المسلحون يحاولون اجتياز الحدود الشمالية للمملكة قبل أن تتصدى لهم قوات حرس الحدود، حيث أجبرت الباقين للعودة إلى داخل الحدود السورية".ولفت إلى أن المهربين حاولوا الاستفادة من حالة الطقس السيء، لكن يقظة حرس الحدود مكنتهم من التصدي لهم.وتشهد الحدود الأردنية السورية محاولات تهريب مستمرة للمخدرات والأسلحة منذ عام 2011 بسبب الاضطرابات والحرب الداخلية التي شهدتها سوريا.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اتفق الأردن مع سوريا على اتخاذ خطوات فعالة لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20250112/الجيش-الأردني-يعلن-التصدي-لمهربين-على-الحدود-مع-سوريا-1096703403.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

مقتل 4 مسلحين في اشتباك مع الجيش الأردني على الحدود السورية

19:53 GMT 06.03.2025
© Getty Images / Jordan Pix / Contributorالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Getty Images / Jordan Pix / Contributor
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أعلن الجيش الأردني قتل 4 مهربي مخدرات خلال اشتباك بين قواته ومجموعة مسلحة على الحدود الأردنية السورية.
جاء ذلك في بيان للجيش الأردني، اليوم الخميس، أشار فيه إلى أنه تم قتل المسلحين بواسطة قوات حرس الحدود، التي تمكنت أيضا من ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة، بحسب وكالة "عمون" الإخبارية.
الحدود الأردنية السورية، بين مدينة تل شهاب السورية، وبلدة طرة في الرمثا بالأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
الجيش الأردني يعلن التصدي لمهربين على الحدود مع سوريا
12 يناير, 07:24 GMT
وتابع: "كان المسلحون يحاولون اجتياز الحدود الشمالية للمملكة قبل أن تتصدى لهم قوات حرس الحدود، حيث أجبرت الباقين للعودة إلى داخل الحدود السورية".
ولفت إلى أن المهربين حاولوا الاستفادة من حالة الطقس السيء، لكن يقظة حرس الحدود مكنتهم من التصدي لهم.
وتشهد الحدود الأردنية السورية محاولات تهريب مستمرة للمخدرات والأسلحة منذ عام 2011 بسبب الاضطرابات والحرب الداخلية التي شهدتها سوريا.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اتفق الأردن مع سوريا على اتخاذ خطوات فعالة لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب بين الجانبين.
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