https://sarabic.ae/20250306/وكالة-سبوتنيك-تستضيف-نقاشا-حول-دور-الشرق-الأوسط-في-التسوية-الروسية-الأوكرانية-1098447149.html

وكالة "سبوتنيك" تستضيف نقاشا حول دور الشرق الأوسط في التسوية الروسية الأوكرانية

وكالة "سبوتنيك" تستضيف نقاشا حول دور الشرق الأوسط في التسوية الروسية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

نظّمت وكالة "سبوتنيك" طاولة مستديرة حول دور الشرق الأوسط في تسوية الصراع الروسي الأوكراني. 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T15:56+0000

2025-03-06T15:56+0000

2025-03-06T15:56+0000

روسيا

أخبار الشرق الأوسط

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وحضر الندوة النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين – نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، المفتي روشان عباسوف، والمدير العلمي للمجلس الروسي للشؤون الدولية السيد أندريه كورتونوف، ورئيسة قسم السياسة الديموغرافية والهجرة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية السيدة غيولنارا حجي مرادوفا، ورئيس قسم الاستشارات للشؤون الطبية في مجلس وزراء مصر السيد أحمد محمد علي السيد، ومستشار الرئيس اللبناني السابق السيد أمل أبو زيد، ورئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة، عضو مجلس تطوير البحوث في مجال العلوم الاجتماعية في أفريقيا السيد أحمد مصطفى.في مستهل الحديث، أكّد المفتي روشان عباسوف، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، أن بلدان الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وغيرها، تلعب دوراً ذا أهمية كبيرة في الأحداث العالمية، بما في ذلك تسوية الصراع الروسي الأوكراني، وأشار في هذا الشأن قائلاً:من جانبه، أكّد السيد أمل أبو زيد الذي مثّل وجهة النظر اللبنانية، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لها تأثير قوي للغاية على الوضع في المنطقة العربية برمّتها، ونوّه في هذا الخصوص قائلاً: "يلتقي المسؤولون من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة في تركيا وفي المملكة العربية السعودية بهدف التوصل إلى توافق ليس فقط بشأن قضايا حل الصراع في أوكرانيا، ولكن أيضًا بشأن عدد من القضايا المهمة الأخرى، على سبيل المثال، القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط. وتظهر اللقاءات أن الصراعات الإقليمية ودور سورية في الساحة العالمية هي في المستقبل أيضاً في صميم عملية التفاوض".في هذا السياق، بحث الخبراء تأثير الصراع على القضايا الرئيسية في الشرق الأوسط. حيث أشار السيد أحمد محمد علي السيد خلال هذا النقاش، إلى أن التبعات الاقتصادية للمواجهة الروسية الأوكرانية أثّرت بالفعل على التبادل التجاري والأمن الغذائي في العالم العربي، مؤكداً أن "روسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح والحبوب إلى دول الشرق. لذلك، بطبيعة الحال، كان للعملية العسكرية الخاصة تأثير كبير في هذا المجال". بالاضافة إلى ذلك نوّه الباحث بأن "الشّرق الأوسط لعب بالفعل دوراً كبيراً في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في عدد من المجالات، وفي مقدمتها قضية تبادل الأسرى، التي تم تنفيذها منذ البداية وتستمر حتى يومنا هذا بمشاركة فعّالة من الدول العربية".أما السيد أحمد مصطفى فقد أوضح سبب اختيار مدينة الرّياض مكاناً للقاء الذي عقد مؤخّراً بشأن التسوية الروسية الأوكرانية قائلاً: "تم اختيار المملكة العربية السّعودية كمكان للمفاوضات المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة لأنها تتمتّع بعلاقات جيدة مع كلا البلدين، وكذلك الدور الجيوسياسي والاقتصادي للبلاد في الآونة الأخيرة مهم للغاية ليس فقط في الشؤون الإقليمية ولكن أيضا في الشؤون الدولية".يشار إلى أن النقاش قد جرى في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك الذي بدأ في الأول من شهر مارس/ آذار. وهذا الشهر الفضيل المليء بالتقاليد الروحية والثقافية يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب. في تأكيد على أن روسيا وبلدان الشرق الأوسط يواصلون الحفاظ على العلاقات العريقة التي تعود لقرون طويلة من الزمن، والتي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والرغبة في الحوار.

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