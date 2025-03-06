https://sarabic.ae/20250306/وكالة-سبوتنيك-تستضيف-نقاشا-حول-دور-الشرق-الأوسط-في-التسوية-الروسية-الأوكرانية-1098447149.html
وكالة "سبوتنيك" تستضيف نقاشا حول دور الشرق الأوسط في التسوية الروسية الأوكرانية
وكالة "سبوتنيك" تستضيف نقاشا حول دور الشرق الأوسط في التسوية الروسية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
نظّمت وكالة "سبوتنيك" طاولة مستديرة حول دور الشرق الأوسط في تسوية الصراع الروسي الأوكراني. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T15:56+0000
2025-03-06T15:56+0000
2025-03-06T15:56+0000
روسيا
أخبار الشرق الأوسط
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وحضر الندوة النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين – نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، المفتي روشان عباسوف، والمدير العلمي للمجلس الروسي للشؤون الدولية السيد أندريه كورتونوف، ورئيسة قسم السياسة الديموغرافية والهجرة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية السيدة غيولنارا حجي مرادوفا، ورئيس قسم الاستشارات للشؤون الطبية في مجلس وزراء مصر السيد أحمد محمد علي السيد، ومستشار الرئيس اللبناني السابق السيد أمل أبو زيد، ورئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة، عضو مجلس تطوير البحوث في مجال العلوم الاجتماعية في أفريقيا السيد أحمد مصطفى.في مستهل الحديث، أكّد المفتي روشان عباسوف، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، أن بلدان الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وغيرها، تلعب دوراً ذا أهمية كبيرة في الأحداث العالمية، بما في ذلك تسوية الصراع الروسي الأوكراني، وأشار في هذا الشأن قائلاً:من جانبه، أكّد السيد أمل أبو زيد الذي مثّل وجهة النظر اللبنانية، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لها تأثير قوي للغاية على الوضع في المنطقة العربية برمّتها، ونوّه في هذا الخصوص قائلاً: "يلتقي المسؤولون من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة في تركيا وفي المملكة العربية السعودية بهدف التوصل إلى توافق ليس فقط بشأن قضايا حل الصراع في أوكرانيا، ولكن أيضًا بشأن عدد من القضايا المهمة الأخرى، على سبيل المثال، القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط. وتظهر اللقاءات أن الصراعات الإقليمية ودور سورية في الساحة العالمية هي في المستقبل أيضاً في صميم عملية التفاوض".في هذا السياق، بحث الخبراء تأثير الصراع على القضايا الرئيسية في الشرق الأوسط. حيث أشار السيد أحمد محمد علي السيد خلال هذا النقاش، إلى أن التبعات الاقتصادية للمواجهة الروسية الأوكرانية أثّرت بالفعل على التبادل التجاري والأمن الغذائي في العالم العربي، مؤكداً أن "روسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح والحبوب إلى دول الشرق. لذلك، بطبيعة الحال، كان للعملية العسكرية الخاصة تأثير كبير في هذا المجال". بالاضافة إلى ذلك نوّه الباحث بأن "الشّرق الأوسط لعب بالفعل دوراً كبيراً في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في عدد من المجالات، وفي مقدمتها قضية تبادل الأسرى، التي تم تنفيذها منذ البداية وتستمر حتى يومنا هذا بمشاركة فعّالة من الدول العربية".أما السيد أحمد مصطفى فقد أوضح سبب اختيار مدينة الرّياض مكاناً للقاء الذي عقد مؤخّراً بشأن التسوية الروسية الأوكرانية قائلاً: "تم اختيار المملكة العربية السّعودية كمكان للمفاوضات المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة لأنها تتمتّع بعلاقات جيدة مع كلا البلدين، وكذلك الدور الجيوسياسي والاقتصادي للبلاد في الآونة الأخيرة مهم للغاية ليس فقط في الشؤون الإقليمية ولكن أيضا في الشؤون الدولية".يشار إلى أن النقاش قد جرى في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك الذي بدأ في الأول من شهر مارس/ آذار. وهذا الشهر الفضيل المليء بالتقاليد الروحية والثقافية يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب. في تأكيد على أن روسيا وبلدان الشرق الأوسط يواصلون الحفاظ على العلاقات العريقة التي تعود لقرون طويلة من الزمن، والتي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والرغبة في الحوار.
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https://sarabic.ae/20240916/سبوتنيك-تجري-ندوة-حوارية-بشأن-مستقبل-عملة-بريكس-والدولار-والعقوبات-بمشاركة-خبراء-دوليين-1092760306.html
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روسيا, أخبار الشرق الأوسط
روسيا, أخبار الشرق الأوسط
وكالة "سبوتنيك" تستضيف نقاشا حول دور الشرق الأوسط في التسوية الروسية الأوكرانية
نظّمت وكالة "سبوتنيك" طاولة مستديرة حول دور الشرق الأوسط في تسوية الصراع الروسي الأوكراني.
وحضر الندوة النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين – نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، المفتي روشان عباسوف، والمدير العلمي للمجلس الروسي للشؤون الدولية السيد أندريه كورتونوف، ورئيسة قسم السياسة الديموغرافية والهجرة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية السيدة غيولنارا حجي مرادوفا، ورئيس قسم الاستشارات للشؤون الطبية في مجلس وزراء مصر السيد أحمد محمد علي السيد، ومستشار الرئيس اللبناني السابق السيد أمل أبو زيد، ورئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة، عضو مجلس تطوير البحوث في مجال العلوم الاجتماعية في أفريقيا السيد أحمد مصطفى.
وقد ناقش الخبراء خلال عمل الطاولة المستديرة العديد من المواضيع، من بينها الإمكانات التي تتمتع بها بلدان الشرق الأوسط كوسيط في التّسوية السّلمية، والتبعات الاقتصادية للصراع على المنطقة، وكذلك تأثير الوضع الدولي الحالي على قضايا الأمن والتجارة والتعاون الإنساني المتبادل بين الدّول العربية وروسيا.
في مستهل الحديث، أكّد المفتي روشان عباسوف، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، أن بلدان الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وغيرها، تلعب دوراً ذا أهمية كبيرة في الأحداث العالمية، بما في ذلك تسوية الصراع الروسي الأوكراني، وأشار في هذا الشأن قائلاً:
18 ديسمبر 2024, 11:14 GMT
"إذا كانت أوروبا في وقت سابق، هي التي كانت إلى حد ما تقرّر شؤون الشرق الأوسط، فإن الشرق الأوسط اليوم يلعب دوراً رئيسياً في حلّ بما في ذلك القضايا الأوروبيّة، وهو إنجاز مهم لهذه المنطقة". وتابع الخبير مؤكّداً أن الشرق الأوسط أصبح مركز السياسة العالمية، ويشارك بشكل فعاّل في هيكلة النّظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب.
من جانبه، أكّد السيد أمل أبو زيد الذي مثّل وجهة النظر اللبنانية، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لها تأثير قوي للغاية على الوضع في المنطقة العربية برمّتها، ونوّه في هذا الخصوص قائلاً: "يلتقي المسؤولون من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة في تركيا وفي المملكة العربية السعودية بهدف التوصل إلى توافق ليس فقط بشأن قضايا حل الصراع في أوكرانيا، ولكن أيضًا بشأن عدد من القضايا المهمة الأخرى، على سبيل المثال، القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط. وتظهر اللقاءات أن الصراعات الإقليمية ودور سورية في الساحة العالمية هي في المستقبل أيضاً في صميم عملية التفاوض".
16 سبتمبر 2024, 09:08 GMT
بدورها، أكدت السيدة غيولنارا حجي مورادوفا، استمرار دعم روسيا الثّابت للبلدان العربية. وبحسب قولها، فإن "روسيا قدّمت بشكل مستمر، سواء خلال العهد السوفيتي أو خلال السنوات اللاحقة، مساعدات إنسانية وعسكرية ودبلوماسية لبلدان الشرق الأوسط، وساهمت في حلّ النّزاعات الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية". وأشارت الخبيرة إلى أنه على عكس الاعتقاد السائد، لم يحدث أي انعطاف نحو الشرق، وأضافت: "ما قامت به روسيا فقط هو أنها حددت أولويات سياستها الخارجية فيما يتعلق بالمنطقة العربية. واليوم ننطلق مرة أخرى من مبدأ المعاملة بالمثل، من خلال بناء التعاون مع الجهات الراغبة أيضًا بإقامة علاقات الشراكة".
في هذا السياق، بحث الخبراء تأثير الصراع على القضايا الرئيسية في الشرق الأوسط. حيث أشار السيد أحمد محمد علي السيد خلال هذا النقاش، إلى أن التبعات الاقتصادية للمواجهة الروسية الأوكرانية أثّرت بالفعل على التبادل التجاري والأمن الغذائي في العالم العربي، مؤكداً أن "روسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح والحبوب إلى دول الشرق. لذلك، بطبيعة الحال، كان للعملية العسكرية الخاصة تأثير كبير في هذا المجال". بالاضافة إلى ذلك نوّه الباحث بأن "الشّرق الأوسط لعب بالفعل دوراً كبيراً في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في عدد من المجالات، وفي مقدمتها قضية تبادل الأسرى، التي تم تنفيذها منذ البداية وتستمر حتى يومنا هذا بمشاركة فعّالة من الدول العربية".
في حين أشار المدير العلمي للمجلس الروسي للشؤون الدولية، السيد أندريه كورتونوف، في حديثه عن اهتمام بلدان الشرق الأوسط بتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا، إلى أن أي تحسّن في العلاقات الروسية الأوكرانية والروسية الأمريكية سيكون مفيداً لبلدان الخليج والعالم العربي بشكل عام، وهنا لا نتحدّث فقط عن استقرار أسعار مصادر الطاقة والأمن الغذائي، ولكن أيضاً عن مشاريع تعاون واعدة جديدة، وأضاف بهذا الصدد قائلاً: "من المنطقي الحديث عن فرص جديدة ستفتح أبوابها في هذه الحالة للشراكة في مجال الطاقة النووية، وغيرها من مجالات التعاون العلمي والتقني الأخرى، وكذلك تطوير الشّراكة في مجال مشاريع النّقل والخدمات اللوجستية".
أما السيد أحمد مصطفى فقد أوضح سبب اختيار مدينة الرّياض مكاناً للقاء الذي عقد مؤخّراً بشأن التسوية الروسية الأوكرانية قائلاً: "تم اختيار المملكة العربية السّعودية كمكان للمفاوضات المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة لأنها تتمتّع بعلاقات جيدة مع كلا البلدين، وكذلك الدور الجيوسياسي والاقتصادي للبلاد في الآونة الأخيرة مهم للغاية ليس فقط في الشؤون الإقليمية ولكن أيضا في الشؤون الدولية".
يشار إلى أن النقاش قد جرى في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك
الذي بدأ في الأول من شهر مارس/ آذار. وهذا الشهر الفضيل المليء بالتقاليد الروحية والثقافية يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب. في تأكيد على أن روسيا وبلدان الشرق الأوسط يواصلون الحفاظ على العلاقات العريقة التي تعود لقرون طويلة من الزمن، والتي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والرغبة في الحوار.