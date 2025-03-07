الـ"فاو" ترفع توقعات إنتاج الحبوب العالمي وتشير إلى ارتفاع أسعار الغذاء

عربي
الخارجية الروسية: ندعو إلى وضع حد لإراقة الدماء في سوريا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
14:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
15:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:00 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250307/الـفاو-ترفع-توقعات-إنتاج-الحبوب-العالمي-وتشير-إلى-ارتفاع-أسعار-الغذاء--1098476654.html
الـ"فاو" ترفع توقعات إنتاج الحبوب العالمي وتشير إلى ارتفاع أسعار الغذاء
الـ"فاو" ترفع توقعات إنتاج الحبوب العالمي وتشير إلى ارتفاع أسعار الغذاء
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن رفع تقديراتها لإنتاج الحبوب عالميًا في الموسم المنقضي (2024) إلى 2842 مليون طن، مسجلةً ارتفاعًا... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T14:50+0000
2025-03-07T14:50+0000
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062878009_0:142:3217:1952_1920x0_80_0_0_30b460eef56a9701a7673c922221164b.jpg
وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير/ شباط الماضي، مدفوعًا بزيادات في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، بينما انخفضت أسعار اللحوم والأرز.وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية، بلغ 127.1 نقطة في فبراير الماضي، بزيادة 1.6% عن يناير/ كانون الثاني الماضي، وارتفاعًا بنسبة 8.2% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.تفاصيل ارتفاع الأسعارانخفاض أسعار الأرز واللحومفي المقابل، انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة 6.8% في فبراير الماضي، بسبب وفرة الإمدادات القابلة للتصدير وضعف الطلب على الواردات، كما استقرت أسعار اللحوم عند 118.0 نقطة، بانخفاض طفيف بنسبة 0.1%، مع تراجع أسعار لحوم الدواجن بسبب وفرة الإمدادات، بينما ظلت أسعار لحوم الأغنام والأبقار ثابتة بدعم من الطلب العالمي القوي.توقعات الإنتاج المستقبليةوتوقعت الـ"فاو" زيادة متواضعة في إنتاج القمح العالمي لعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 796 مليون طن، بزيادة 1% عن العام السابق، مدعومة بتحسن الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، خاصة في فرنسا وألمانيا، كما توقعت المنظمة أن يصل إنتاج الأرز إلى مستوى قياسي يبلغ 543 مليون طن (بمكافئ الأرز المطحون) في موسم 2024/2025، بسبب الظروف المناخية المواتية في الهند وكمبوديا وميانمار.
https://sarabic.ae/20250205/مصر-تتصدر-قائمة-الدول-المستوردة-للقمح-الروسي-1097487382.html
https://sarabic.ae/20250207/الـفاو-تعلن-انخفاض-مؤشر-أسعار-الغذاء-خلال-يناير-2025-1097569184.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062878009_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_0e7ca0c6a846bd479064b82850f8c2a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار

الـ"فاو" ترفع توقعات إنتاج الحبوب العالمي وتشير إلى ارتفاع أسعار الغذاء

14:50 GMT 07.03.2025
© Sputnik . Илья Наймушинحبوب القمح
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Илья Наймушин
تابعنا عبر
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن رفع تقديراتها لإنتاج الحبوب عالميًا في الموسم المنقضي (2024) إلى 2842 مليون طن، مسجلةً ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بعام 2023.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير/ شباط الماضي، مدفوعًا بزيادات في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، بينما انخفضت أسعار اللحوم والأرز.
وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية، بلغ 127.1 نقطة في فبراير الماضي، بزيادة 1.6% عن يناير/ كانون الثاني الماضي، وارتفاعًا بنسبة 8.2% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
مصر تتصدر قائمة الدول المستوردة للقمح الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
وسائط متعددة
مصر تتصدر قائمة الدول المستوردة للقمح الروسي
5 فبراير, 07:25 GMT

تفاصيل ارتفاع الأسعار

السكر: ارتفعت أسعار السكر بنسبة 6.6% عن يناير الماضي، بعد 3 أشهر متتالية من الانخفاض، بسبب المخاوف من نقص الإمدادات العالمية في موسم 2024/2025، خاصة مع توقعات انخفاض الإنتاج في الهند وتأثر المحاصيل في البرازيل بظروف جوية غير مواتية.
منتجات الألبان: زادت أسعار الألبان بنسبة 4.0%، مدعومة بارتفاع الطلب على الواردات، مما تجاوز الإنتاج في المناطق المصدرة الرئيسية.
الزيوت النباتية: سجلت أسعار الزيوت النباتية 156.0 نقطة في فبراير الماضي، بزيادة 2.0% عن يناير الماضي، وبنسبة 29.1% أعلى من العام السابق، بسبب قيود العرض الموسمية في جنوب شرق آسيا والطلب القوي على الديزل الحيوي.
الحبوب: ارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 0.7%، مع زيادة أسعار القمح نتيجة نقص الإمدادات من روسيا والمخاوف بشأن ظروف المحاصيل في أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية.
معرض الخريف الذهبي للصناعات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
الـ"فاو" تعلن انخفاض مؤشر أسعار الغذاء عالميا خلال يناير 2025
7 فبراير, 14:56 GMT

انخفاض أسعار الأرز واللحوم

في المقابل، انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة 6.8% في فبراير الماضي، بسبب وفرة الإمدادات القابلة للتصدير وضعف الطلب على الواردات، كما استقرت أسعار اللحوم عند 118.0 نقطة، بانخفاض طفيف بنسبة 0.1%، مع تراجع أسعار لحوم الدواجن بسبب وفرة الإمدادات، بينما ظلت أسعار لحوم الأغنام والأبقار ثابتة بدعم من الطلب العالمي القوي.

توقعات الإنتاج المستقبلية

وتوقعت الـ"فاو" زيادة متواضعة في إنتاج القمح العالمي لعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 796 مليون طن، بزيادة 1% عن العام السابق، مدعومة بتحسن الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، خاصة في فرنسا وألمانيا، كما توقعت المنظمة أن يصل إنتاج الأرز إلى مستوى قياسي يبلغ 543 مليون طن (بمكافئ الأرز المطحون) في موسم 2024/2025، بسبب الظروف المناخية المواتية في الهند وكمبوديا وميانمار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала