https://sarabic.ae/20250307/الـفاو-ترفع-توقعات-إنتاج-الحبوب-العالمي-وتشير-إلى-ارتفاع-أسعار-الغذاء--1098476654.html
الـ"فاو" ترفع توقعات إنتاج الحبوب العالمي وتشير إلى ارتفاع أسعار الغذاء
الـ"فاو" ترفع توقعات إنتاج الحبوب العالمي وتشير إلى ارتفاع أسعار الغذاء
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن رفع تقديراتها لإنتاج الحبوب عالميًا في الموسم المنقضي (2024) إلى 2842 مليون طن، مسجلةً ارتفاعًا... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T14:50+0000
2025-03-07T14:50+0000
2025-03-07T14:50+0000
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062878009_0:142:3217:1952_1920x0_80_0_0_30b460eef56a9701a7673c922221164b.jpg
وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير/ شباط الماضي، مدفوعًا بزيادات في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، بينما انخفضت أسعار اللحوم والأرز.وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية، بلغ 127.1 نقطة في فبراير الماضي، بزيادة 1.6% عن يناير/ كانون الثاني الماضي، وارتفاعًا بنسبة 8.2% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.تفاصيل ارتفاع الأسعارانخفاض أسعار الأرز واللحومفي المقابل، انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة 6.8% في فبراير الماضي، بسبب وفرة الإمدادات القابلة للتصدير وضعف الطلب على الواردات، كما استقرت أسعار اللحوم عند 118.0 نقطة، بانخفاض طفيف بنسبة 0.1%، مع تراجع أسعار لحوم الدواجن بسبب وفرة الإمدادات، بينما ظلت أسعار لحوم الأغنام والأبقار ثابتة بدعم من الطلب العالمي القوي.توقعات الإنتاج المستقبليةوتوقعت الـ"فاو" زيادة متواضعة في إنتاج القمح العالمي لعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 796 مليون طن، بزيادة 1% عن العام السابق، مدعومة بتحسن الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، خاصة في فرنسا وألمانيا، كما توقعت المنظمة أن يصل إنتاج الأرز إلى مستوى قياسي يبلغ 543 مليون طن (بمكافئ الأرز المطحون) في موسم 2024/2025، بسبب الظروف المناخية المواتية في الهند وكمبوديا وميانمار.
https://sarabic.ae/20250205/مصر-تتصدر-قائمة-الدول-المستوردة-للقمح-الروسي-1097487382.html
https://sarabic.ae/20250207/الـفاو-تعلن-انخفاض-مؤشر-أسعار-الغذاء-خلال-يناير-2025-1097569184.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062878009_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_0e7ca0c6a846bd479064b82850f8c2a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
الـ"فاو" ترفع توقعات إنتاج الحبوب العالمي وتشير إلى ارتفاع أسعار الغذاء
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن رفع تقديراتها لإنتاج الحبوب عالميًا في الموسم المنقضي (2024) إلى 2842 مليون طن، مسجلةً ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بعام 2023.
وقالت المنظمة، في تقرير لها
، إن مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير/ شباط الماضي، مدفوعًا بزيادات في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، بينما انخفضت أسعار اللحوم والأرز.
وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية، بلغ 127.1 نقطة في فبراير الماضي، بزيادة 1.6% عن يناير/ كانون الثاني الماضي، وارتفاعًا بنسبة 8.2% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
السكر: ارتفعت أسعار السكر بنسبة 6.6% عن يناير الماضي، بعد 3 أشهر متتالية من الانخفاض، بسبب المخاوف من نقص الإمدادات العالمية في موسم 2024/2025، خاصة مع توقعات انخفاض الإنتاج في الهند وتأثر المحاصيل في البرازيل بظروف جوية غير مواتية.
منتجات الألبان: زادت أسعار الألبان بنسبة 4.0%، مدعومة بارتفاع الطلب على الواردات، مما تجاوز الإنتاج في المناطق المصدرة الرئيسية.
الزيوت النباتية: سجلت أسعار الزيوت النباتية 156.0 نقطة في فبراير الماضي، بزيادة 2.0% عن يناير الماضي، وبنسبة 29.1% أعلى من العام السابق، بسبب قيود العرض الموسمية في جنوب شرق آسيا والطلب القوي على الديزل الحيوي.
الحبوب: ارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 0.7%، مع زيادة أسعار القمح نتيجة نقص الإمدادات من روسيا والمخاوف بشأن ظروف المحاصيل في أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية.
انخفاض أسعار الأرز واللحوم
في المقابل، انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة 6.8% في فبراير الماضي، بسبب وفرة الإمدادات القابلة للتصدير وضعف الطلب على الواردات، كما استقرت أسعار اللحوم عند 118.0 نقطة، بانخفاض طفيف بنسبة 0.1%، مع تراجع أسعار لحوم الدواجن بسبب وفرة الإمدادات، بينما ظلت أسعار لحوم الأغنام والأبقار ثابتة بدعم من الطلب العالمي القوي.
توقعات الإنتاج المستقبلية
وتوقعت الـ"فاو" زيادة متواضعة في إنتاج القمح العالمي لعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 796 مليون طن، بزيادة 1% عن العام السابق، مدعومة بتحسن الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، خاصة في فرنسا وألمانيا، كما توقعت المنظمة أن يصل إنتاج الأرز إلى مستوى قياسي يبلغ 543 مليون طن (بمكافئ الأرز المطحون) في موسم 2024/2025، بسبب الظروف المناخية المواتية في الهند وكمبوديا وميانمار.