https://sarabic.ae/20250307/الـفاو-ترفع-توقعات-إنتاج-الحبوب-العالمي-وتشير-إلى-ارتفاع-أسعار-الغذاء--1098476654.html

الـ"فاو" ترفع توقعات إنتاج الحبوب العالمي وتشير إلى ارتفاع أسعار الغذاء

الـ"فاو" ترفع توقعات إنتاج الحبوب العالمي وتشير إلى ارتفاع أسعار الغذاء

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن رفع تقديراتها لإنتاج الحبوب عالميًا في الموسم المنقضي (2024) إلى 2842 مليون طن، مسجلةً ارتفاعًا... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T14:50+0000

2025-03-07T14:50+0000

2025-03-07T14:50+0000

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وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير/ شباط الماضي، مدفوعًا بزيادات في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، بينما انخفضت أسعار اللحوم والأرز.وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية، بلغ 127.1 نقطة في فبراير الماضي، بزيادة 1.6% عن يناير/ كانون الثاني الماضي، وارتفاعًا بنسبة 8.2% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.تفاصيل ارتفاع الأسعارانخفاض أسعار الأرز واللحومفي المقابل، انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة 6.8% في فبراير الماضي، بسبب وفرة الإمدادات القابلة للتصدير وضعف الطلب على الواردات، كما استقرت أسعار اللحوم عند 118.0 نقطة، بانخفاض طفيف بنسبة 0.1%، مع تراجع أسعار لحوم الدواجن بسبب وفرة الإمدادات، بينما ظلت أسعار لحوم الأغنام والأبقار ثابتة بدعم من الطلب العالمي القوي.توقعات الإنتاج المستقبليةوتوقعت الـ"فاو" زيادة متواضعة في إنتاج القمح العالمي لعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 796 مليون طن، بزيادة 1% عن العام السابق، مدعومة بتحسن الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، خاصة في فرنسا وألمانيا، كما توقعت المنظمة أن يصل إنتاج الأرز إلى مستوى قياسي يبلغ 543 مليون طن (بمكافئ الأرز المطحون) في موسم 2024/2025، بسبب الظروف المناخية المواتية في الهند وكمبوديا وميانمار.

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