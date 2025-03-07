https://sarabic.ae/20250307/قيادي-بمنظمة-التحرير-الفلسطينية-إسرائيل-تسعى-لاستئناف-حربها-العدوانية-ضد-الفلسطينيين-بدعم-أمريكي-1098477790.html

قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تسعى لاستئناف حربها العدوانية ضد الفلسطينيين بدعم أمريكي

قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تسعى لاستئناف حربها العدوانية ضد الفلسطينيين بدعم أمريكي

سبوتنيك عربي

صرح الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن "القمة العربية التي عقدت في القاهرة، أصدرت تحذيرات جادة عبر موقف عربي يرفض... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T15:37+0000

2025-03-07T15:37+0000

2025-03-07T15:37+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

حصري

العالم العربي

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "رفض إسرائيل مخرجات القمة وخطة مصر من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك رفض الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الرئيسي مع الاحتلال، لا سيما في ظل حديث ترامب عن التهجير، كان متوقعًا، ما يحتاج إلى متابعة آليات تنفيذ مخرجات القمة".وشدد على ضرورة "رفض استئناف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث تتهرب حكومة الاحتلال من كل الاستحقاقات من أجل إعادة العدوان على الفلسطينيين، إضافة لرفض مخططات التهجير، وإعادة فتح المعابر وإدخال المواد الغذائية للشعب، في ظل محاولة إسرائيل تجويعه وتعطشيه من خلال فرض حصار شامل حوله".وأكد أن "ما تم الحديث عنه في القمة، هو تأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المستندة لقوانين الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما في ذلك حق العودة للاجئين والتمسك بالأونروا كشاهد حي على قضية اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهي ثوابت وقرارات الشرعية الدولية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في الوصول لحقوقه وإنهاء الاحتلال".وتابع: "إسرائيل لا تريد عملية سياسة، ولا ترغب في وقف جرائمها، وتحاول استئناف استمرار العدوان لتحقيق ما فشلت في تحقيقه على مدار 16 شهرا في قطاع غزة من التدمير والقتل، ويستمر الآن لليوم 515 في محافظات الضفة الغربية، في تجريف المخيمات وطرد السكان الفلسطينيين إلى خارجها، وفرض الحصار المتواصل".وشدد أبو يوسف على ضرورة أن "يكون هناك جدية في آليات تطبيق مخرجات القمة، وإلزام الاحتلال على وقف جرائمه"، مضيفًا: "لولا الشراكة والدعم والإسناد الأمريكي لإسرائيل، وصمت المجتمع الدولي، وعجزه عن الإيفاء بالتزاماته وإلزام الاحتلال على وقف الحرب وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لما استمرت الحرب لهذه الشهور الطويلة، وخلفت هذا العدد من القتلى والجرحى والمفقودين، وتدمير البنية التحتية".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أول أمس الأربعاء، أن البيت الأبيض، قال إن "خطة مصر لإعادة إعمار غزة التي تبنتها الدول العربية، لا تعالج حقيقة أن القطاع غير صالح للسكن في الوقت الحالي"، وكان القادة العرب قد أكدوا في بيانهم الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، على الرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.وشدد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة على "تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارا، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا".واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حصري, العالم العربي