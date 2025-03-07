https://sarabic.ae/20250307/وزارة-الدفاع-السورية-تعلن-فك-الحصار-عن-مقاتليها-في-محيط-القرداحة-1098485048.html

وزارة الدفاع السورية تعلن فك الحصار عن مقاتليها في محيط القرداحة

وزارة الدفاع السورية تعلن فك الحصار عن مقاتليها في محيط القرداحة

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر بوزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة تمكنت من فك الحصار الذي فرضته فلول النظام السابق على مقاتليها في محيط مدينة القرداحة، وذلك... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T21:11+0000

2025-03-07T21:11+0000

2025-03-07T21:10+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096725041_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_cb6f770f1cfc8736e092c8b1886989cf.jpg

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر، في تصريح لوكالة "سانا"، أن "فلول النظام السابق كانت تتخذ من الأبنية والمرتفعات في مدينة القرداحة مواقع لها، واستخدمتها لاستهداف القوات المسلحة".وأضاف المصدر أن "القوات ستقوم بتنفيذ عمليات نوعية ودقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام، وذلك للرد على فلول النظام السابق التي قامت بخيانة القوات وأهالي مدينة القرداحة".وفي وقت سابق، بدأت قوات وزارة الدفاع والإدارة المدنية السورية دخول أحياء مدينة جبلة في محافظة اللاذقية شمالي غربي سوريا لبسط الأمن وإعادة السيطرة قبل حلول الظلام، حسبما أفاد مصدر عسكري سوري.وأوضح المصدر أن ذلك جاء "بعد القضاء على عدة كمائن أقامتها فلول النظام السابق على طريق اللاذقية-جبلة، خاصة عند مناطق نهر الناصرية وصنوبر".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تابعة للسلطة السورية الجديدة، أمس الخميس، بأن مجموعات مسلحة هاجمت أحد الحواجز قرب مدينة جبلة الساحلية، مشيرة إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً لمحاصرة من وصفتهم بـ"فلول النظام" في قريتي بيت عانا والدالية.ودعت وزارة الدفاع السورية الجماعات المسلحة إلى تسليم السلاح إلى الأمن العام، وذلك على خلفية اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وعناصر "تابعة للنظام السابق"، في مدينة جبلة ومحيطها في محافظة اللاذقية.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، العقيد حسن عبد الغني، قوله: "الآلاف اختاروا تسليم السلاح والعودة إلى أهلهم، بينما يصر البعض على الهروب والموت دفاعًا عن قتلة ومجرمين، الخيار واضح: إلقاء السلاح أو مصيركم المحتوم".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في القريتين، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.

https://sarabic.ae/20250307/الخارجية-الروسية-ندعو-إلى-وضع-حد-لإراقة-الدماء-في-سوريا-1098478476.html

https://sarabic.ae/20250306/الحكومة-البريطانية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-العقوبات-على-سوريا-1098454844.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار