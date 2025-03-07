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كلمة عاجلة لأحمد الشرع بعد الأحداث الدامية في منطقة الساحل السوري
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لقاء سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك
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09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
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عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
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https://sarabic.ae/20250307/وزارة-الدفاع-السورية-تعلن-فك-الحصار-عن-مقاتليها-في-محيط-القرداحة-1098485048.html
وزارة الدفاع السورية تعلن فك الحصار عن مقاتليها في محيط القرداحة
وزارة الدفاع السورية تعلن فك الحصار عن مقاتليها في محيط القرداحة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر بوزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة تمكنت من فك الحصار الذي فرضته فلول النظام السابق على مقاتليها في محيط مدينة القرداحة، وذلك... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T21:11+0000
2025-03-07T21:10+0000
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ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر، في تصريح لوكالة "سانا"، أن "فلول النظام السابق كانت تتخذ من الأبنية والمرتفعات في مدينة القرداحة مواقع لها، واستخدمتها لاستهداف القوات المسلحة".وأضاف المصدر أن "القوات ستقوم بتنفيذ عمليات نوعية ودقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام، وذلك للرد على فلول النظام السابق التي قامت بخيانة القوات وأهالي مدينة القرداحة".وفي وقت سابق، بدأت قوات وزارة الدفاع والإدارة المدنية السورية دخول أحياء مدينة جبلة في محافظة اللاذقية شمالي غربي سوريا لبسط الأمن وإعادة السيطرة قبل حلول الظلام، حسبما أفاد مصدر عسكري سوري.وأوضح المصدر أن ذلك جاء "بعد القضاء على عدة كمائن أقامتها فلول النظام السابق على طريق اللاذقية-جبلة، خاصة عند مناطق نهر الناصرية وصنوبر".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تابعة للسلطة السورية الجديدة، أمس الخميس، بأن مجموعات مسلحة هاجمت أحد الحواجز قرب مدينة جبلة الساحلية، مشيرة إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً لمحاصرة من وصفتهم بـ"فلول النظام" في قريتي بيت عانا والدالية.ودعت وزارة الدفاع السورية الجماعات المسلحة إلى تسليم السلاح إلى الأمن العام، وذلك على خلفية اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وعناصر "تابعة للنظام السابق"، في مدينة جبلة ومحيطها في محافظة اللاذقية.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، العقيد حسن عبد الغني، قوله: "الآلاف اختاروا تسليم السلاح والعودة إلى أهلهم، بينما يصر البعض على الهروب والموت دفاعًا عن قتلة ومجرمين، الخيار واضح: إلقاء السلاح أو مصيركم المحتوم".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في القريتين، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.
https://sarabic.ae/20250307/الخارجية-الروسية-ندعو-إلى-وضع-حد-لإراقة-الدماء-في-سوريا-1098478476.html
https://sarabic.ae/20250306/الحكومة-البريطانية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-العقوبات-على-سوريا-1098454844.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

وزارة الدفاع السورية تعلن فك الحصار عن مقاتليها في محيط القرداحة

21:11 GMT 07.03.2025
© Sputnik قرارات لمنع "الاختلاط" في المحافظات السورية
 قرارات لمنع الاختلاط في المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
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أفاد مصدر بوزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة تمكنت من فك الحصار الذي فرضته فلول النظام السابق على مقاتليها في محيط مدينة القرداحة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة في المنطقة.
ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر، في تصريح لوكالة "سانا"، أن "فلول النظام السابق كانت تتخذ من الأبنية والمرتفعات في مدينة القرداحة مواقع لها، واستخدمتها لاستهداف القوات المسلحة".
وأضاف المصدر أن "القوات ستقوم بتنفيذ عمليات نوعية ودقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام، وذلك للرد على فلول النظام السابق التي قامت بخيانة القوات وأهالي مدينة القرداحة".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
الخارجية الروسية: ندعو إلى وضع حد لإراقة الدماء في سوريا
15:37 GMT
وفي وقت سابق، بدأت قوات وزارة الدفاع والإدارة المدنية السورية دخول أحياء مدينة جبلة في محافظة اللاذقية شمالي غربي سوريا لبسط الأمن وإعادة السيطرة قبل حلول الظلام، حسبما أفاد مصدر عسكري سوري.
وأوضح المصدر أن ذلك جاء "بعد القضاء على عدة كمائن أقامتها فلول النظام السابق على طريق اللاذقية-جبلة، خاصة عند مناطق نهر الناصرية وصنوبر".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تابعة للسلطة السورية الجديدة، أمس الخميس، بأن مجموعات مسلحة هاجمت أحد الحواجز قرب مدينة جبلة الساحلية، مشيرة إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً لمحاصرة من وصفتهم بـ"فلول النظام" في قريتي بيت عانا والدالية.
البنك المركزي السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
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أمس, 18:44 GMT
ودعت وزارة الدفاع السورية الجماعات المسلحة إلى تسليم السلاح إلى الأمن العام، وذلك على خلفية اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وعناصر "تابعة للنظام السابق"، في مدينة جبلة ومحيطها في محافظة اللاذقية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، العقيد حسن عبد الغني، قوله: "الآلاف اختاروا تسليم السلاح والعودة إلى أهلهم، بينما يصر البعض على الهروب والموت دفاعًا عن قتلة ومجرمين، الخيار واضح: إلقاء السلاح أو مصيركم المحتوم".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في القريتين، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.
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