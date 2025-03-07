https://sarabic.ae/20250307/-تعليقا-على-قمة-بروكسل-خبراء-عبر-سبوتنيك-تهويل-إعلامي-وأوروبا-عاجزة-عن-مواجهة-روسيا--1098466735.html
تعليقا على قمة بروكسل.. خبراء عبر "سبوتنيك": تهويل إعلامي وأوروبا عاجزة عن مواجهة روسيا
تعليقا على قمة بروكسل.. خبراء عبر "سبوتنيك": تهويل إعلامي وأوروبا عاجزة عن مواجهة روسيا
سبوتنيك عربي
تعليقاً على القمة الأوروبية الاستثنائية في بروكسل، أكد دكتور أسعد العويوي، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس "جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية"، أنّ "القمة كانت... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال العويوي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنّ "أوروبا، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة، أصبحت في تناقض جذري حول الحرب التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصفها بالعبثية، وقد أنفقت أكثر من 375 مليار دولار في دعمها لأوكرانيا".وأضاف نائب رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية أنّ "الاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى موقفًا عدائيًا تجاه روسيا، حاول من خلال القمة الأولى التي عقدت في لندن بعد زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، تعزيز موقفه في مواجهة روسيا"، لافتًا إلى أنّ "أوروبا تسعى لتحقيق ما تسميه "السلام العادل" من وجهة نظرها، الذي يعني كسر هيبة روسيا، وهو هدف لا يمكن تحقيقه أبدًا، حتى في ظل الدعم الأمريكي".وأكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "الدعم الأوروبي لأوكرانيا ليس موحدًا، وأن هناك تحفظات كبيرة من بعض الدول الأوروبية، وخاصة المجر، التي ترفض هذه السياسة الأوروبية تجاه روسيا"، مشيرا إلى أنّ "الموقف الأوروبي في هذا الصدد غير ثابت، مما يعكس انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع الأزمة".من جهته رأى الدكتور هاني فاروق، الباحث في الشأن الدولي، أنّ "الاتحاد الأوروبي لا يملك القدرة على الدخول في مواجهة مع روسيا في الوقت الراهن"، مشيرًا إلى أنّ هناك العديد من العوامل التي تؤثر على هذا الملف.وأشار فاروق إلى أنّ "الاقتصاد الأوروبي يمر حاليًا بمرحلة من الضعف والوهن نتيجة التغيرات السياسية الداخلية، التي تؤثر بشكل كبير على الساحة الأوروبية، مما يعقد من قدرتها على اتخاذ مواقف موحدة"، مضيفا أنّ "التصريحات الأوروبية الأخيرة تأتي نتيجة الخوف من التقارب الروسي الأمريكي بعد اللقاءات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج".كما تطرق فاروق إلى فكرة إقامة "درع السماء" المكون من 120 طائرة، قائلًا إنها "غير قابلة للتنفيذ نظرًا لحالة الانقسام داخل أوروبا، فضلًا عن أن نشر قوات من حلف شمال الأطلسي على الحدود الأوكرانية يعد أمرًا غير مقبول من قبل روسيا. وأكد أن هذه الفكرة غير قابلة للتحقيق، خاصة في ظل الحالة السياسية الحالية في أوروبا".وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، أكد الباحث في الشأن الدولي أنّ "الرئيس الأمريكي ترامب يسعى إلى تقديم نفسه كرجل سلام، رغم أن نحو 70% من أفكاره تتعارض تمامًا مع مصالح روسيا". وأشار إلى أنّ "الرئيس الروسي يدير هذه الأزمة بذكاء كبير، مستمعًا لجميع الأفكار، بعيدًا عن التصريحات الإعلامية، مما يعكس توازنًا استراتيجيًا في التعامل مع الأزمات الدولية".
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, الناتو, بروكسيل, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, الناتو, بروكسيل, أخبار الاتحاد الأوروبي
تعليقا على قمة بروكسل.. خبراء عبر "سبوتنيك": تهويل إعلامي وأوروبا عاجزة عن مواجهة روسيا
حصري
تعليقاً على القمة الأوروبية الاستثنائية في بروكسل، أكد دكتور أسعد العويوي، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس "جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية"، أنّ "القمة كانت ضرورية بعد زيارة الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي الأخيرة إلى واشنطن"، مشيرًا إلى أنّ "أوروبا سعت إلى تأكيد دعمها لزيلينسكي بعد الموقف الذي تعرض له في البيت الأبيض".
وقال العويوي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنّ "أوروبا، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة، أصبحت في تناقض جذري حول الحرب التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصفها بالعبثية، وقد أنفقت أكثر من 375 مليار دولار في دعمها لأوكرانيا".
وأضاف نائب رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية أنّ "الاتحاد الأوروبي
، الذي يتبنى موقفًا عدائيًا تجاه روسيا، حاول من خلال القمة الأولى التي عقدت في لندن بعد زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، تعزيز موقفه في مواجهة روسيا"، لافتًا إلى أنّ "أوروبا تسعى لتحقيق ما تسميه "السلام العادل" من وجهة نظرها، الذي يعني كسر هيبة روسيا، وهو هدف لا يمكن تحقيقه أبدًا، حتى في ظل الدعم الأمريكي".
وفي هذا السياق، تناول العويوي "قرارات قمة بروكسل الأخيرة التي قررت دعم أوكرانيا بمبلغ 20 مليار دولار كتعويض لما تفقده من الدعم الأمريكي، كما اتخذت القمة قرارًا يدعو إلى زيادة سباق التسلح، مما يعكس توجهًا أوروبيًا نحو التصعيد". وقال العويوي إنّ "هذه السياسات تعني أن أوروبا تسعى إلى إبقاء الحرب مستمرة وتريد أن يكون الشعب الأوكراني وقودًا في هذه الحرب من أجل إضعاف روسيا".
وأكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "الدعم الأوروبي لأوكرانيا ليس موحدًا، وأن هناك تحفظات كبيرة من بعض الدول الأوروبية، وخاصة المجر، التي ترفض هذه السياسة الأوروبية تجاه روسيا"، مشيرا إلى أنّ "الموقف الأوروبي في هذا الصدد غير ثابت، مما يعكس انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع الأزمة".
وشدد العويوي على أنّ "أوروبا لا تستطيع أن تكون قوة مواجهة حقيقية ضد روسيا، نظرًا لأن روسيا تعد واحدة من القوى العسكرية والنووية الكبرى في العالم"، لافتا إلى أنّ "الشعب الأوكراني يجب أن يكون واعيًا بالتحولات الحاصلة في المواقف الأوروبية، وفهم دوافع القوى الكبرى من وراء استمرار هذه الحرب.
من جهته رأى الدكتور هاني فاروق، الباحث في الشأن الدولي، أنّ "الاتحاد الأوروبي لا يملك القدرة
على الدخول في مواجهة مع روسيا في الوقت الراهن"، مشيرًا إلى أنّ هناك العديد من العوامل التي تؤثر على هذا الملف.
وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "أبرز هذه العوامل يتمثل في عجز الدول الأوروبية عن التوحد سياسيًا، مما يؤدي إلى حالة من الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في الملف الأوكراني، في ظل تداعيات الوضع الاقتصادي المتدهور في المنطقة".
وأشار فاروق إلى أنّ "الاقتصاد الأوروبي يمر حاليًا بمرحلة من الضعف والوهن نتيجة التغيرات السياسية الداخلية، التي تؤثر بشكل كبير على الساحة الأوروبية، مما يعقد من قدرتها على اتخاذ مواقف موحدة"، مضيفا أنّ "التصريحات الأوروبية الأخيرة تأتي نتيجة الخوف من التقارب الروسي الأمريكي بعد اللقاءات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج".
وفي تعليقه على التصريحات الأوروبية، وصف ضيف "سبوتنيك" تلك التصريحات بأنها "قنبلة صوتية" لا تتوافق مع الواقع، خاصة أنّ "أوروبا تعتمد بشكل كبير على الأموال الروسية المجمدة، مما يحد من قدرتها على اتخاذ خطوات مؤثرة ضد روسيا". وأضاف أنّ "الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة حقيقية، حيث أن كل ما يصدر من تصريحات لا يتعدى كونه ردة فعل نتيجة الخوف من التقارب الروسي الأمريكي".
كما تطرق فاروق إلى فكرة إقامة "درع السماء" المكون من 120 طائرة، قائلًا إنها "غير قابلة للتنفيذ نظرًا لحالة الانقسام داخل أوروبا، فضلًا عن أن نشر قوات من حلف شمال الأطلسي على الحدود الأوكرانية يعد أمرًا غير مقبول من قبل روسيا. وأكد أن هذه الفكرة غير قابلة للتحقيق، خاصة في ظل الحالة السياسية الحالية في أوروبا".
وحول إمكانية مساعدة أوروبا في التصدي للعقوبات الروسية، أشار إلى أنّ "أوروبا لا تستطيع المساس بالأصول الروسية المجمدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون كارثية في مواجهة روسيا، التي استطاعت أن تصمد اقتصاديًا أمام هذه العقوبات من خلال بناء اقتصاد قوي قادر على التحدي، مما يجعل أي محاولة للضغط عليها من قبل أوروبا أمرًا في غاية الصعوبة".
وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، أكد الباحث في الشأن الدولي أنّ "الرئيس الأمريكي ترامب يسعى
إلى تقديم نفسه كرجل سلام، رغم أن نحو 70% من أفكاره تتعارض تمامًا مع مصالح روسيا". وأشار إلى أنّ "الرئيس الروسي يدير هذه الأزمة بذكاء كبير، مستمعًا لجميع الأفكار، بعيدًا عن التصريحات الإعلامية، مما يعكس توازنًا استراتيجيًا في التعامل مع الأزمات الدولية".