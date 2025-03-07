https://sarabic.ae/20250307/-تعليقا-على-قمة-بروكسل-خبراء-عبر-سبوتنيك-تهويل-إعلامي-وأوروبا-عاجزة-عن-مواجهة-روسيا--1098466735.html

تعليقا على قمة بروكسل.. خبراء عبر "سبوتنيك": تهويل إعلامي وأوروبا عاجزة عن مواجهة روسيا

تعليقا على قمة بروكسل.. خبراء عبر "سبوتنيك": تهويل إعلامي وأوروبا عاجزة عن مواجهة روسيا

سبوتنيك عربي

تعليقاً على القمة الأوروبية الاستثنائية في بروكسل، أكد دكتور أسعد العويوي، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس "جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية"، أنّ "القمة كانت... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T10:50+0000

2025-03-07T10:50+0000

2025-03-07T10:50+0000

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وقال العويوي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنّ "أوروبا، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة، أصبحت في تناقض جذري حول الحرب التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصفها بالعبثية، وقد أنفقت أكثر من 375 مليار دولار في دعمها لأوكرانيا".وأضاف نائب رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية أنّ "الاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى موقفًا عدائيًا تجاه روسيا، حاول من خلال القمة الأولى التي عقدت في لندن بعد زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، تعزيز موقفه في مواجهة روسيا"، لافتًا إلى أنّ "أوروبا تسعى لتحقيق ما تسميه "السلام العادل" من وجهة نظرها، الذي يعني كسر هيبة روسيا، وهو هدف لا يمكن تحقيقه أبدًا، حتى في ظل الدعم الأمريكي".وأكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "الدعم الأوروبي لأوكرانيا ليس موحدًا، وأن هناك تحفظات كبيرة من بعض الدول الأوروبية، وخاصة المجر، التي ترفض هذه السياسة الأوروبية تجاه روسيا"، مشيرا إلى أنّ "الموقف الأوروبي في هذا الصدد غير ثابت، مما يعكس انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع الأزمة".من جهته رأى الدكتور هاني فاروق، الباحث في الشأن الدولي، أنّ "الاتحاد الأوروبي لا يملك القدرة على الدخول في مواجهة مع روسيا في الوقت الراهن"، مشيرًا إلى أنّ هناك العديد من العوامل التي تؤثر على هذا الملف.وأشار فاروق إلى أنّ "الاقتصاد الأوروبي يمر حاليًا بمرحلة من الضعف والوهن نتيجة التغيرات السياسية الداخلية، التي تؤثر بشكل كبير على الساحة الأوروبية، مما يعقد من قدرتها على اتخاذ مواقف موحدة"، مضيفا أنّ "التصريحات الأوروبية الأخيرة تأتي نتيجة الخوف من التقارب الروسي الأمريكي بعد اللقاءات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج".كما تطرق فاروق إلى فكرة إقامة "درع السماء" المكون من 120 طائرة، قائلًا إنها "غير قابلة للتنفيذ نظرًا لحالة الانقسام داخل أوروبا، فضلًا عن أن نشر قوات من حلف شمال الأطلسي على الحدود الأوكرانية يعد أمرًا غير مقبول من قبل روسيا. وأكد أن هذه الفكرة غير قابلة للتحقيق، خاصة في ظل الحالة السياسية الحالية في أوروبا".وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، أكد الباحث في الشأن الدولي أنّ "الرئيس الأمريكي ترامب يسعى إلى تقديم نفسه كرجل سلام، رغم أن نحو 70% من أفكاره تتعارض تمامًا مع مصالح روسيا". وأشار إلى أنّ "الرئيس الروسي يدير هذه الأزمة بذكاء كبير، مستمعًا لجميع الأفكار، بعيدًا عن التصريحات الإعلامية، مما يعكس توازنًا استراتيجيًا في التعامل مع الأزمات الدولية".

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