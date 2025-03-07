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https://sarabic.ae/20250307/دوغين-ترامب-وضع-مسارا-للقضاء-على-الدولة-العميقة-في-الولايات-المتحدة-1098462722.html
دوغين: ترامب وضع مسارا للقضاء على "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة
دوغين: ترامب وضع مسارا للقضاء على "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
كشف المفكر والفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، في مقالة جديدة له عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقضاء على "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، وحربه ضد... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T09:11+0000
2025-03-07T09:11+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
ترامب
خطط ترامب
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في مقالته الجديدة لوكالة "سبوتنيك" شرح دوغين كيفية تمكن دونالد ترامب، من الوصول إلى السلطة في الولايات المتحدة، وبدء ثورة حقيقية فيما يتعلق بالمسار السابق للعولمة الليبرالية الذي استمر لعقود من الزمن.وقال دوغين: "إن أنصار ترامب أنفسهم يفهمون الدولة العميقة على أنها تعني شيئًا محددًا للغاية. وهذه النخبة الحاكمة ذات الإيديولوجية الديمقراطية الليبرالية (اليسارية والمحافظة الجديدة على حد سواء)، والمتأصلة بقوة في الحكومة الأمريكية، وبدعم من الأوليغارشية المالية والعسكرية والتكنولوجية الفائقة، والتي اخترقت أيضا أجهزة الاستخبارات بشبكاتها، ربطت مصير أمريكا والغرب ككل بالعولمة والأحادية القطبية وانتشار الإيديولوجية المستيقظة على مستوى الكوكب. والتي تتضمن إضفاء الشرعية على الانحرافات، والاختلاط القسري للمجموعات العرقية من خلال تشجيع الهجرة الجماعية وإضعاف الدول القومية ذات السيادة".وأضاف دوغين أن "بعد تنصيبه (ترامب)، بدأ على الفور في وضع هذه الخطط موضع التنفيذ، فعين مؤيدين أقوياء في مناصب رئيسية في الإدارة الجديدة، ومنحهم سلطات طارئة (جي دي فانس، إيلون ماسك، بيت هيغسيت، تولسي ابارد، كاش باتيل، روبرت كينيدي، باميلا بوندي، كارولين ليفات، وغيرهم). وأخيرا، في خطابه أمام مجلسي البرلمان الأمريكي في الثالث من مارس/آذار، أعطى برنامجه شكله النهائي، حيث لخص كل الأطروحات الرئيسية في وثيقة واحدة، أصبحت بمثابة خريطة الطريق لثورته المحافظة".وأشار دوغين إلى أنه لا توجد دولة عميقة واحدة في الولايات المتحدة، بل اثنتان. هناك الدولة العميقة، وهناك الدولة الأعمق. وإن الدولة العميقة هي مجرد شبكة دولية أمريكية وعالمية من العولميين الليبراليين، وهو نوع من الليبرالية الدولية.وقال دوغين: "فرضيتي هي أن ظاهرة الظل شكلت الأساس للدولة العميقة. إنهم ليسوا محافظين يمينيين بقدر ما هم معارضون أيديولوجيون لليبرالية اليسارية والعولمة. وعلاوة على ذلك، ووفقاً لنظريتهم، فإن التطور التقني الناجح والقفزة الحاسمة نحو التقنيات الجديدة ونوع جديد من الوجود لا يمكن أن يتحقق إلا في الأنظمة الاجتماعية والسياسية والثقافية المغلقة نسبياً، والتي تعيد إنتاج أشكال التنظيم الاجتماعي الإقطاعية الملكية على مستوى جديد".وأكد دوغين أن النواة الانتخابية كانت ضرورية، ولكنها في الوقت نفسه لم تكن كافية وحدها لتحقيق النصر. وبعد ذلك قرر "المتسارعون اليمينيون" استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى قيام، إيلون ماسك، بشراء "إكس" (تويتر سابقا). وأصبح ماسك رمزا للقطب الثاني من الترامبية، والذي أطلق عليه اسم اليمين التكنولوجي، في حين بدأ تسمية الشعبويين بالمصطلح الفني اليمين التقليدي.وخلص دوغين إلى أنه لم يكن من السهل كسر مقاومة الدولة العميقة، بل تم إصلاح أحد أجزائها (قطاع التكنولوجيا الفائقة والكتل الفردية في قطاع الأمن ومجتمع الاستخبارات) أيديولوجياً بروح "التنوير المظلم". واختتم: "وأخيرا، فإن السبب وراء تصرف ترامب بهذ الحزم لا يرجع فقط إلى مزاجه، بل إلى خطة عالمية لتسريع الزمن. هذه لم تعد شعبوية. إنها فلسفة واستراتيجية وحتى ميتافيزيقيا".المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين: أوكرانيا لن تستطيع البقاء كدولة مستقلةدوغين: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي أداة الثورات الملونة للدولة العميقة
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https://sarabic.ae/20250205/خبير-لـسبوتنيك-بديل-ترامب-للوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-سيكون-فرض-خوات-على-العالم-1097505782.html
https://sarabic.ae/20250305/ترامب-بايدن-أسوأ-رئيس-في-تاريخ-أمريكا-وأنجزنا-في-43-يوما-أكثر-مما-فعلته-معظم-الإدارات-خلال-سنوات-1098396755.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, ترامب, خطط ترامب
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, ترامب, خطط ترامب

دوغين: ترامب وضع مسارا للقضاء على "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة

09:11 GMT 07.03.2025
© Sputnikالفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين
الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik
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حصري
كشف المفكر والفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، في مقالة جديدة له عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقضاء على "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، وحربه ضد العولمة الليبرالية.
في مقالته الجديدة لوكالة "سبوتنيك" شرح دوغين كيفية تمكن دونالد ترامب، من الوصول إلى السلطة في الولايات المتحدة، وبدء ثورة حقيقية فيما يتعلق بالمسار السابق للعولمة الليبرالية الذي استمر لعقود من الزمن.
وقال دوغين: "إن أنصار ترامب أنفسهم يفهمون الدولة العميقة على أنها تعني شيئًا محددًا للغاية. وهذه النخبة الحاكمة ذات الإيديولوجية الديمقراطية الليبرالية (اليسارية والمحافظة الجديدة على حد سواء)، والمتأصلة بقوة في الحكومة الأمريكية، وبدعم من الأوليغارشية المالية والعسكرية والتكنولوجية الفائقة، والتي اخترقت أيضا أجهزة الاستخبارات بشبكاتها، ربطت مصير أمريكا والغرب ككل بالعولمة والأحادية القطبية وانتشار الإيديولوجية المستيقظة على مستوى الكوكب. والتي تتضمن إضفاء الشرعية على الانحرافات، والاختلاط القسري للمجموعات العرقية من خلال تشجيع الهجرة الجماعية وإضعاف الدول القومية ذات السيادة".
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وأشار دوغين إلى أن ترامب طرح أيديولوجية معاكسة تمامًا "أيديولوجية ماغا"، ونوّه إلى أن هناك اضطراباً أيديولوجياً وحتى جيوسياسياً، نظراً للتداعيات المترتبة على السياسة الدولية.
وأضاف دوغين أن "بعد تنصيبه (ترامب)، بدأ على الفور في وضع هذه الخطط موضع التنفيذ، فعين مؤيدين أقوياء في مناصب رئيسية في الإدارة الجديدة، ومنحهم سلطات طارئة (جي دي فانس، إيلون ماسك، بيت هيغسيت، تولسي ابارد، كاش باتيل، روبرت كينيدي، باميلا بوندي، كارولين ليفات، وغيرهم). وأخيرا، في خطابه أمام مجلسي البرلمان الأمريكي في الثالث من مارس/آذار، أعطى برنامجه شكله النهائي، حيث لخص كل الأطروحات الرئيسية في وثيقة واحدة، أصبحت بمثابة خريطة الطريق لثورته المحافظة".
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وتابع دوغين أن "ترامب لم يكن ليتمكن من تنفيذ مثل هذه التغييرات الجذرية، ولم يكن ليتمكن حتى من الفوز بالانتخابات والعيش ليرى التنصيب، لو لم يتلق دعما استثنائيا من سلطات قوية للغاية على مستوى الدولة العميقة نفسها".
وأشار دوغين إلى أنه لا توجد دولة عميقة واحدة في الولايات المتحدة، بل اثنتان. هناك الدولة العميقة، وهناك الدولة الأعمق. وإن الدولة العميقة هي مجرد شبكة دولية أمريكية وعالمية من العولميين الليبراليين، وهو نوع من الليبرالية الدولية.
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وقال دوغين: "فرضيتي هي أن ظاهرة الظل شكلت الأساس للدولة العميقة. إنهم ليسوا محافظين يمينيين بقدر ما هم معارضون أيديولوجيون لليبرالية اليسارية والعولمة. وعلاوة على ذلك، ووفقاً لنظريتهم، فإن التطور التقني الناجح والقفزة الحاسمة نحو التقنيات الجديدة ونوع جديد من الوجود لا يمكن أن يتحقق إلا في الأنظمة الاجتماعية والسياسية والثقافية المغلقة نسبياً، والتي تعيد إنتاج أشكال التنظيم الاجتماعي الإقطاعية الملكية على مستوى جديد".
وأضاف: "لقد تحالف ثيل مع ترامب في وقت مبكر، حيث أنشأ دائرة داخلية شملت أعضاء من عائلة ترامب فضلاً عن عدد من السياسيين الجمهوريين الناشئين، بما في ذلك جيه دي فانس".
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وأكد دوغين أن النواة الانتخابية كانت ضرورية، ولكنها في الوقت نفسه لم تكن كافية وحدها لتحقيق النصر. وبعد ذلك قرر "المتسارعون اليمينيون" استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى قيام، إيلون ماسك، بشراء "إكس" (تويتر سابقا). وأصبح ماسك رمزا للقطب الثاني من الترامبية، والذي أطلق عليه اسم اليمين التكنولوجي، في حين بدأ تسمية الشعبويين بالمصطلح الفني اليمين التقليدي.
وخلص دوغين إلى أنه لم يكن من السهل كسر مقاومة الدولة العميقة، بل تم إصلاح أحد أجزائها (قطاع التكنولوجيا الفائقة والكتل الفردية في قطاع الأمن ومجتمع الاستخبارات) أيديولوجياً بروح "التنوير المظلم". واختتم: "وأخيرا، فإن السبب وراء تصرف ترامب بهذ الحزم لا يرجع فقط إلى مزاجه، بل إلى خطة عالمية لتسريع الزمن. هذه لم تعد شعبوية. إنها فلسفة واستراتيجية وحتى ميتافيزيقيا".
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