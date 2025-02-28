إعلام يكشف تفاصيل "خطيرة" حول محاولة اغتيال ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250228/إعلام-يكشف-تفاصيل-خطيرة-حول-محاولة-اغتيال-ترامب--1098253690.html
إعلام يكشف تفاصيل "خطيرة" حول محاولة اغتيال ترامب
إعلام يكشف تفاصيل "خطيرة" حول محاولة اغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل خطيرة فيما يتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوليو/ تموز الماضي. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T09:20+0000
2025-02-28T09:20+0000
الأخبار
ترامب
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090775606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0c35afc9a550e6fdb72ef5c8ff118c9.jpg
وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن المحقق الخاص في القضية، دوغ هاغمان، قال إن مجموعة إجرامية ربما تكون متورطة في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو الماضي.ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عنه قوله: "نعتقد أنه (المشتبه به في الاغتيال توماس ماثيو كروكس) لم يتصرف بمفرده. كل هذا تطلب تنسيقا جديا. وفي رأيي، لم يكن كروكس تحت قيادة شخص واحد، وقد استُخدم في هذا (الاغتيال). ولا أستبعد احتمال وجود أشخاص ساعدوه في التجمع (قبل الانتخابات)".وبحسب الصحيفة، تم تعيين هاغمان بعد وقت قصير من محاولة اغتيال ترامب، في 13 يوليو الماضي، من قبل عميل خاص للتحقيق في قضية كروكس.في 13 يوليو 2024، وقعت محاولة اغتيال لترامب أثناء إلقائه خطابًا في حملته الانتخابية في بنسلفانيا، حيث أصيب ترامب برصاصة في أذنه، وتوفي أحد المتفرجين وأصيب اثنان آخران.وقالت الخدمة السرية الأمريكية إنها قتلت المشتبه به، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، والذي أطلق عدة طلقات نارية باتجاه المسرح. وكان يختبئ على سطح مبنى صناعي على بعد نحو 100 متر من المسرح، خارج المنطقة التي كان يقام فيها الحدث.إيران ترد على أنباء تقديم ضمانات خطية بشأن عدم وجود أي خطط لاغتيال دونالد ترامب"الرسالة الأخيرة"... صديق المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يكشف معلومات مهمة
https://sarabic.ae/20250122/دوغين-لا-أستبعد-تعرض-ترامب-لمحاولة-اغتيال-اخرى-1097023428.html
https://sarabic.ae/20241109/إيران-ترد-لأول-مرة-على-الاتهامات-الأمريكية-لها-بالتورط-في-محاولة-اغتيال-ترامب-1094622899.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090775606_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_5c958ee4e42ea46331fda5d060f06b49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام يكشف تفاصيل "خطيرة" حول محاولة اغتيال ترامب

09:20 GMT 28.02.2025
© AP Photo / Gene J. Puskarالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي 14 يوليو 2024
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل خطيرة فيما يتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوليو/ تموز الماضي.
وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن المحقق الخاص في القضية، دوغ هاغمان، قال إن مجموعة إجرامية ربما تكون متورطة في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو الماضي.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عنه قوله: "نعتقد أنه (المشتبه به في الاغتيال توماس ماثيو كروكس) لم يتصرف بمفرده. كل هذا تطلب تنسيقا جديا. وفي رأيي، لم يكن كروكس تحت قيادة شخص واحد، وقد استُخدم في هذا (الاغتيال). ولا أستبعد احتمال وجود أشخاص ساعدوه في التجمع (قبل الانتخابات)".
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرى
22 يناير, 05:31 GMT
وبحسب الصحيفة، تم تعيين هاغمان بعد وقت قصير من محاولة اغتيال ترامب، في 13 يوليو الماضي، من قبل عميل خاص للتحقيق في قضية كروكس.
وخلال هذا الوقت، أجرى هاغمان مقابلات مع أكثر من 100 شخص وقام بتحليل البيانات من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تم العثور عليها في منزل المشتبه به. ويعتقد أن "الشبكة الإجرامية" التي قد تكون مرتبطة بمحاولة الاغتيال لا تزال موجودة وتريد قتل ترامب.
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
إيران ترد لأول مرة على الاتهامات الأمريكية لها بالتورط في محاولة اغتيال ترامب
9 نوفمبر 2024, 08:43 GMT
في 13 يوليو 2024، وقعت محاولة اغتيال لترامب أثناء إلقائه خطابًا في حملته الانتخابية في بنسلفانيا، حيث أصيب ترامب برصاصة في أذنه، وتوفي أحد المتفرجين وأصيب اثنان آخران.
وقالت الخدمة السرية الأمريكية إنها قتلت المشتبه به، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، والذي أطلق عدة طلقات نارية باتجاه المسرح. وكان يختبئ على سطح مبنى صناعي على بعد نحو 100 متر من المسرح، خارج المنطقة التي كان يقام فيها الحدث.
إيران ترد على أنباء تقديم ضمانات خطية بشأن عدم وجود أي خطط لاغتيال دونالد ترامب
"الرسالة الأخيرة"... صديق المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يكشف معلومات مهمة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала