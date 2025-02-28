https://sarabic.ae/20250228/إعلام-يكشف-تفاصيل-خطيرة-حول-محاولة-اغتيال-ترامب--1098253690.html

إعلام يكشف تفاصيل "خطيرة" حول محاولة اغتيال ترامب

إعلام يكشف تفاصيل "خطيرة" حول محاولة اغتيال ترامب

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل خطيرة فيما يتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوليو/ تموز الماضي. 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T09:20+0000

2025-02-28T09:20+0000

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وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن المحقق الخاص في القضية، دوغ هاغمان، قال إن مجموعة إجرامية ربما تكون متورطة في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو الماضي.ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عنه قوله: "نعتقد أنه (المشتبه به في الاغتيال توماس ماثيو كروكس) لم يتصرف بمفرده. كل هذا تطلب تنسيقا جديا. وفي رأيي، لم يكن كروكس تحت قيادة شخص واحد، وقد استُخدم في هذا (الاغتيال). ولا أستبعد احتمال وجود أشخاص ساعدوه في التجمع (قبل الانتخابات)".وبحسب الصحيفة، تم تعيين هاغمان بعد وقت قصير من محاولة اغتيال ترامب، في 13 يوليو الماضي، من قبل عميل خاص للتحقيق في قضية كروكس.في 13 يوليو 2024، وقعت محاولة اغتيال لترامب أثناء إلقائه خطابًا في حملته الانتخابية في بنسلفانيا، حيث أصيب ترامب برصاصة في أذنه، وتوفي أحد المتفرجين وأصيب اثنان آخران.وقالت الخدمة السرية الأمريكية إنها قتلت المشتبه به، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، والذي أطلق عدة طلقات نارية باتجاه المسرح. وكان يختبئ على سطح مبنى صناعي على بعد نحو 100 متر من المسرح، خارج المنطقة التي كان يقام فيها الحدث.إيران ترد على أنباء تقديم ضمانات خطية بشأن عدم وجود أي خطط لاغتيال دونالد ترامب"الرسالة الأخيرة"... صديق المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يكشف معلومات مهمة

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