https://sarabic.ae/20250308/أول-تعليق-رسمي-إماراتي-على-أحداث-الساحل-السوري-1098490115.html

أول تعليق رسمي إماراتي على أحداث الساحل السوري

أول تعليق رسمي إماراتي على أحداث الساحل السوري

سبوتنيك عربي

أصدرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أول تعليق بشأن الأحداث الأخيرة في الساحل السوري. 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T08:23+0000

2025-03-08T08:23+0000

2025-03-08T08:23+0000

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وأعربت الإمارات عن "إدانتها للهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية، والتي تستهدف القوات الأمنية".وأكدت وزارة الخارجية الإماراتيى في بيان لها، على "موقف الإمارات الثابت في دعم استقرار سوريا والحفاظ على سيادتها على كامل أراضيها"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما شددت الوزارة على "وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة".وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.فيما ذكر مصدر بإدارة الأمن العام في الحكومة السورية المؤقتة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في قرى محافظة اللاذقية على الساحل السوري، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.وأفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التوتر بدأ عقب اقتحام مجموعة عسكرية ملثمة تابعة للسلطة الجديدة منزل أحد المواطنين في قرية الدالية بريف اللاذقية واعتقاله، ما أثار غضب الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من مصير مماثل لما حدث لمعتقلين آخرين عُثر على جثثهم لاحقا.وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، لـ"سانا"، بأنه "بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن، توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة للساحل مما أدى لبعض الانتهاكات الفردية".وأكد المصدر الأمني أن السلطات تعمل على "إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري".ورداً على التطورات المتسارعة، فرضت السلطات السورية المؤقتة، ليل أمس، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس حتى صباح أمس الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق، فيما تم تمديد الحظر اليوم في مدينة طرطوس.

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