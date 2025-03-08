ترامب يختار سفراء جددا في 3 دول عربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:00 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
15:14 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250308/ترامب-يختار-سفراء-جددا-في-3-دول-عربية-1098490288.html
ترامب يختار سفراء جددا في 3 دول عربية
ترامب يختار سفراء جددا في 3 دول عربية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، تعيين سفراء جدد لدى 3 دول عربية، بالإضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T08:25+0000
2025-03-08T08:25+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم
لبنان
أخبار لبنان
الكويت
أخبار الكويت اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/07/1098463244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91a52c16ff19d06132b259fa1693afc7.jpg
وأوضح ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تقرر تعيين أمير غالب، عمدة مدينة هامتراميك في ولاية ميشيغان، سفيرًا للولايات المتحدة لدى الكويت، مشيدا بجهود غالب في مساعدة الحملة الانتخابية لتحقيق انتصار تاريخي في ميشيغان، ومعربًا عن ثقته بأن غالب سيجعل البلاد فخورة به في هذا المنصب الجديد.كما أعلن ترامب تعيين ديوك بوكان الثالث سفيرًا للولايات المتحدة لدى المملكة المغربية، مؤكدًا أن بوكان سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز السلام والحرية والازدهار بين البلدين.وأضاف ترامب أنه تم تعيين ميشيل عيسى، سفيرًا للولايات المتحدة لدى لبنان، ووصف ترامب عيسى بأنه رجل أعمال متميز وخبير مالي وقائد ذو مسيرة مهنية لامعة في مجال البنوك وريادة الأعمال والتجارة الدولية، معربًا عن ثقته بأن عيسى سيمثل بلاده بشرف وتميز.وفي تعيين آخر، اختار ترامب ليندا بلانشارد لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما بإيطاليا، مشيدا بأداء بلانشارد السابق كسفيرة للولايات المتحدة في سلوفينيا خلال فترته الرئاسية الأولى، معربًا عن ثقته بأنها ستقدم أداءً ممتازًا في منصبها الجديد.وفي وقت سابق، استقبلت القوات المسلحة الملكية المغربية الدفعة الأولى من 6 مروحيات "أباتشي AH-64E" الأمريكية، وذلك في احتفال أقيم، في القاعدة الجوية الأولى بمدينة سلا المغربية.وذكرت صحيفة "هسبريس"، الأربعاء الماضي، أنه بناء على تعليمات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أقيمت في القاعدة الجوية الأولى بسلا، مراسم استقبال الدفعة الأولى من 6 مروحيات قتالية من طراز "أباتشي AH-64E".وجرت المراسم بحضور عدد كبير من المسؤولين المغاربة، بالإضافة إلى وفد أمريكي برئاسة الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، وإيمي كوترونا، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط، وجاءت عملية اقتناء مروحيات "الأباتشي" في إطار التوجيهات الملكية المغربية والتي تهدف إلى تحديث القوات المسلحة الملكية.
أخبار المغرب اليوم
لبنان
أخبار لبنان
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/07/1098463244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b30c743a8840803559a23a6cbc9a8781.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار

ترامب يختار سفراء جددا في 3 دول عربية

08:25 GMT 08.03.2025
© AP Photo / Mark Humphreyالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، تعيين سفراء جدد لدى 3 دول عربية، بالإضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما.
وأوضح ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تقرر تعيين أمير غالب، عمدة مدينة هامتراميك في ولاية ميشيغان، سفيرًا للولايات المتحدة لدى الكويت، مشيدا بجهود غالب في مساعدة الحملة الانتخابية لتحقيق انتصار تاريخي في ميشيغان، ومعربًا عن ثقته بأن غالب سيجعل البلاد فخورة به في هذا المنصب الجديد.
كما أعلن ترامب تعيين ديوك بوكان الثالث سفيرًا للولايات المتحدة لدى المملكة المغربية، مؤكدًا أن بوكان سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز السلام والحرية والازدهار بين البلدين.
وأضاف ترامب أنه تم تعيين ميشيل عيسى، سفيرًا للولايات المتحدة لدى لبنان، ووصف ترامب عيسى بأنه رجل أعمال متميز وخبير مالي وقائد ذو مسيرة مهنية لامعة في مجال البنوك وريادة الأعمال والتجارة الدولية، معربًا عن ثقته بأن عيسى سيمثل بلاده بشرف وتميز.
وفي تعيين آخر، اختار ترامب ليندا بلانشارد لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما بإيطاليا، مشيدا بأداء بلانشارد السابق كسفيرة للولايات المتحدة في سلوفينيا خلال فترته الرئاسية الأولى، معربًا عن ثقته بأنها ستقدم أداءً ممتازًا في منصبها الجديد.
وفي وقت سابق، استقبلت القوات المسلحة الملكية المغربية الدفعة الأولى من 6 مروحيات "أباتشي AH-64E" الأمريكية، وذلك في احتفال أقيم، في القاعدة الجوية الأولى بمدينة سلا المغربية.
وذكرت صحيفة "هسبريس"، الأربعاء الماضي، أنه بناء على تعليمات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أقيمت في القاعدة الجوية الأولى بسلا، مراسم استقبال الدفعة الأولى من 6 مروحيات قتالية من طراز "أباتشي AH-64E".
وجرت المراسم بحضور عدد كبير من المسؤولين المغاربة، بالإضافة إلى وفد أمريكي برئاسة الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، وإيمي كوترونا، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط، وجاءت عملية اقتناء مروحيات "الأباتشي" في إطار التوجيهات الملكية المغربية والتي تهدف إلى تحديث القوات المسلحة الملكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала