https://sarabic.ae/20250308/ترامب-يختار-سفراء-جددا-في-3-دول-عربية-1098490288.html

ترامب يختار سفراء جددا في 3 دول عربية

ترامب يختار سفراء جددا في 3 دول عربية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، تعيين سفراء جدد لدى 3 دول عربية، بالإضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم... 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T08:25+0000

2025-03-08T08:25+0000

2025-03-08T08:25+0000

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وأوضح ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تقرر تعيين أمير غالب، عمدة مدينة هامتراميك في ولاية ميشيغان، سفيرًا للولايات المتحدة لدى الكويت، مشيدا بجهود غالب في مساعدة الحملة الانتخابية لتحقيق انتصار تاريخي في ميشيغان، ومعربًا عن ثقته بأن غالب سيجعل البلاد فخورة به في هذا المنصب الجديد.كما أعلن ترامب تعيين ديوك بوكان الثالث سفيرًا للولايات المتحدة لدى المملكة المغربية، مؤكدًا أن بوكان سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز السلام والحرية والازدهار بين البلدين.وأضاف ترامب أنه تم تعيين ميشيل عيسى، سفيرًا للولايات المتحدة لدى لبنان، ووصف ترامب عيسى بأنه رجل أعمال متميز وخبير مالي وقائد ذو مسيرة مهنية لامعة في مجال البنوك وريادة الأعمال والتجارة الدولية، معربًا عن ثقته بأن عيسى سيمثل بلاده بشرف وتميز.وفي تعيين آخر، اختار ترامب ليندا بلانشارد لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما بإيطاليا، مشيدا بأداء بلانشارد السابق كسفيرة للولايات المتحدة في سلوفينيا خلال فترته الرئاسية الأولى، معربًا عن ثقته بأنها ستقدم أداءً ممتازًا في منصبها الجديد.وفي وقت سابق، استقبلت القوات المسلحة الملكية المغربية الدفعة الأولى من 6 مروحيات "أباتشي AH-64E" الأمريكية، وذلك في احتفال أقيم، في القاعدة الجوية الأولى بمدينة سلا المغربية.وذكرت صحيفة "هسبريس"، الأربعاء الماضي، أنه بناء على تعليمات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أقيمت في القاعدة الجوية الأولى بسلا، مراسم استقبال الدفعة الأولى من 6 مروحيات قتالية من طراز "أباتشي AH-64E".وجرت المراسم بحضور عدد كبير من المسؤولين المغاربة، بالإضافة إلى وفد أمريكي برئاسة الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، وإيمي كوترونا، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط، وجاءت عملية اقتناء مروحيات "الأباتشي" في إطار التوجيهات الملكية المغربية والتي تهدف إلى تحديث القوات المسلحة الملكية.

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