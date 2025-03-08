https://sarabic.ae/20250308/شاب-هندي-يدخل-موسوعة-غينيس-بسبب-متلازمة-الذئب-صور--1098513228.html
شاب هندي يدخل موسوعة "غينيس" بسبب "متلازمة الذئب"... صور
شاب هندي يدخل موسوعة "غينيس" بسبب "متلازمة الذئب"... صور
سبوتنيك عربي
سجل شاب هندي يبلغ من العمر 18 عاما اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لأكثر كثافة شعر وجه بين الذكور في العالم. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T19:56+0000
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2025-03-08T19:56+0000
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ودخل الشاب الهندي، لاليت باتيدار، سجل "غينيس" للأرقام القياسية، بسبب شعر وجهه، حيث يحمل الرقم القياسي بـ201.72 شعرة لكل سنتيمتر مربع، أي أكثر 95% من وجهه مغطى بالشعر، بسبب حالة طبية نادرة تسمى "فرط الشعر"، والتي يشار إليها غالبا باسم "متلازمة الذئب".وقال باتيدار في حديثه عن التحديات التي واجهها بشكل خاص خلال سنوات دراسته المبكرة، إن الأيام القليلة الأولى لم تكن جيدة، وأن زملاءه في الفصل كانوا خائفين من مظهره.وأضاف باتيدار: "عندما بدأوا في التعرف عليّ، وعندما بدأوا في التحدث معي، فهموا أنني لست مختلفا عنهم كثيرا. وكان الأمر مختلفا من الخارج فقط، لكنني لست مختلفا من الداخل".وأوضح باتيدارلموسوعة "غينيس"، بأنه يحب مظهره، ولا يرد تغييره.فيل "مخمور" يهاجم سكان قرية هندية ويثير الذعر… فيديوفيلة تهاجم معبد في الهند... فيديو
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منوعات, أخبار الهند اليوم
منوعات, أخبار الهند اليوم
شاب هندي يدخل موسوعة "غينيس" بسبب "متلازمة الذئب"... صور
سجل شاب هندي يبلغ من العمر 18 عاما اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لأكثر كثافة شعر وجه بين الذكور في العالم.
ودخل الشاب الهندي، لاليت باتيدار، سجل "غينيس" للأرقام القياسية، بسبب شعر وجهه، حيث يحمل الرقم القياسي بـ201.72 شعرة لكل سنتيمتر مربع، أي أكثر 95% من وجهه مغطى بالشعر، بسبب حالة طبية نادرة تسمى "فرط الشعر"، والتي يشار إليها غالبا باسم "متلازمة الذئب".
ووفقًا للموسوعة، فإن باتيدار هو واحد من نحو 50 حالة موثقة فقط تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم منذ العصور الوسطى.
وقال باتيدار في حديثه عن التحديات التي واجهها بشكل خاص خلال سنوات دراسته المبكرة، إن الأيام القليلة الأولى لم تكن جيدة، وأن زملاءه في الفصل كانوا خائفين من مظهره.
وأضاف باتيدار: "عندما بدأوا في التعرف عليّ، وعندما بدأوا في التحدث معي، فهموا أنني لست مختلفا عنهم كثيرا. وكان الأمر مختلفا من الخارج فقط، لكنني لست مختلفا من الداخل".
وأوضح باتيدارلموسوعة "غينيس"، بأنه يحب مظهره، ولا يرد تغييره.