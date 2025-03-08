شاب هندي يدخل موسوعة "غينيس" بسبب "متلازمة الذئب"... صور

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
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https://sarabic.ae/20250308/شاب-هندي-يدخل-موسوعة-غينيس-بسبب-متلازمة-الذئب-صور--1098513228.html
شاب هندي يدخل موسوعة "غينيس" بسبب "متلازمة الذئب"... صور
شاب هندي يدخل موسوعة "غينيس" بسبب "متلازمة الذئب"... صور
سبوتنيك عربي
سجل شاب هندي يبلغ من العمر 18 عاما اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لأكثر كثافة شعر وجه بين الذكور في العالم. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T19:56+0000
2025-03-08T19:56+0000
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ودخل الشاب الهندي، لاليت باتيدار، سجل "غينيس" للأرقام القياسية، بسبب شعر وجهه، حيث يحمل الرقم القياسي بـ201.72 شعرة لكل سنتيمتر مربع، أي أكثر 95% من وجهه مغطى بالشعر، بسبب حالة طبية نادرة تسمى "فرط الشعر"، والتي يشار إليها غالبا باسم "متلازمة الذئب".وقال باتيدار في حديثه عن التحديات التي واجهها بشكل خاص خلال سنوات دراسته المبكرة، إن الأيام القليلة الأولى لم تكن جيدة، وأن زملاءه في الفصل كانوا خائفين من مظهره.وأضاف باتيدار: "عندما بدأوا في التعرف عليّ، وعندما بدأوا في التحدث معي، فهموا أنني لست مختلفا عنهم كثيرا. وكان الأمر مختلفا من الخارج فقط، لكنني لست مختلفا من الداخل".وأوضح باتيدارلموسوعة "غينيس"، بأنه يحب مظهره، ولا يرد تغييره.فيل "مخمور" يهاجم سكان قرية هندية ويثير الذعر… فيديوفيلة تهاجم معبد في الهند... فيديو
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منوعات, أخبار الهند اليوم

شاب هندي يدخل موسوعة "غينيس" بسبب "متلازمة الذئب"... صور

19:56 GMT 08.03.2025
© Photo / X/greater_jammuشاب هندي يدخل موسوعة غينيس بسبب
شاب هندي يدخل موسوعة غينيس بسبب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Photo / X/greater_jammu
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سجل شاب هندي يبلغ من العمر 18 عاما اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لأكثر كثافة شعر وجه بين الذكور في العالم.
ودخل الشاب الهندي، لاليت باتيدار، سجل "غينيس" للأرقام القياسية، بسبب شعر وجهه، حيث يحمل الرقم القياسي بـ201.72 شعرة لكل سنتيمتر مربع، أي أكثر 95% من وجهه مغطى بالشعر، بسبب حالة طبية نادرة تسمى "فرط الشعر"، والتي يشار إليها غالبا باسم "متلازمة الذئب".

ووفقًا للموسوعة، فإن باتيدار هو واحد من نحو 50 حالة موثقة فقط تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم منذ العصور الوسطى.

مسؤولون حكوميون يمطرون بتلات الزهور من طائرة هليكوبتر على الحجاج المتجمعين في سانجام، ملتقى ثلاثة أنهار، نهر الجانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، في ماغي بورنيما أو يوم اكتمال القمر خلال مهرجان ماها كومبه في براياجراج، الهند، الأربعاء 12 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
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18 فبراير, 15:00 GMT
وقال باتيدار في حديثه عن التحديات التي واجهها بشكل خاص خلال سنوات دراسته المبكرة، إن الأيام القليلة الأولى لم تكن جيدة، وأن زملاءه في الفصل كانوا خائفين من مظهره.
وأضاف باتيدار: "عندما بدأوا في التعرف عليّ، وعندما بدأوا في التحدث معي، فهموا أنني لست مختلفا عنهم كثيرا. وكان الأمر مختلفا من الخارج فقط، لكنني لست مختلفا من الداخل".
وأوضح باتيدارلموسوعة "غينيس"، بأنه يحب مظهره، ولا يرد تغييره.
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