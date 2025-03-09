الداخلية السورية تعلن عن قرار جديد بشأن "منع المواطنين من السفر"

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السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
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29 د
المقهى الثقافي
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
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108 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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https://sarabic.ae/20250309/الداخلية-السورية-تعلن-عن-قرار-جديد-بشأن-منع-المواطنين-من-السفر-1098525501.html
الداخلية السورية تعلن عن قرار جديد بشأن "منع المواطنين من السفر"
الداخلية السورية تعلن عن قرار جديد بشأن "منع المواطنين من السفر"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الأحد، إلغاء جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين في عهد حكومة بشار الأسد. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T11:41+0000
2025-03-09T11:41+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "سانا" عن الوزارة بيانا أكدت فيه إلغاء جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف- مراجعة- إعلام – تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام السابق والبالغ عددها أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ.وأضاف البيان أن إدارة الهجرة والجوازات مكلفة بتنفيذ هذا القرار، على أن يتم نشر القرار وإبلاغ به من يلزم لتنفيذه.وفي وقت سابق، أدى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، صلاة الفجر، اليوم الأحد، في أحد مساجد حي المزة بدمشق، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم، وبعد انتهاء الصلاة، تحدث الشرع عبر مكبر الصوت إلى المصلين، متناولًا الأوضاع الراهنة في البلاد.وقال الشرع: "أطمئنكم بأن سوريا تمتلك مقومات القوة والعزة والكرامة، وما نشهده اليوم ليس إلا تحديات متوقعة يمكننا تجاوزها إذا تمسكنا بوحدتنا الوطنية"، وأضاف: "ما دامت الثورة انطلقت من المساجد، وهي التي غرست في أبنائنا القيم النبيلة، والشجاعة، والعدل، فإن مستقبل سوريا بأيدٍ أمينة، ولا خوف عليها بإذن الله".يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الأمن السورية، قد أعلنت الخميس الماضي، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.وفرضت السلطات السورية، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.
https://sarabic.ae/20250309/الاتحاد-الأوروبي-يدين-الهجمات-على-القوات-الأمنية-والمدنيين-في-سوريا-1098515986.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

الداخلية السورية تعلن عن قرار جديد بشأن "منع المواطنين من السفر"

11:41 GMT 09.03.2025
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanالطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي
الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الأحد، إلغاء جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين في عهد حكومة بشار الأسد.
ونقلت وكالة "سانا" عن الوزارة بيانا أكدت فيه إلغاء جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف- مراجعة- إعلام – تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام السابق والبالغ عددها أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ.
وأضاف البيان أن إدارة الهجرة والجوازات مكلفة بتنفيذ هذا القرار، على أن يتم نشر القرار وإبلاغ به من يلزم لتنفيذه.
قرارات لمنع الاختلاط في المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات على القوات الأمنية والمدنيين في سوريا
03:55 GMT
وفي وقت سابق، أدى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، صلاة الفجر، اليوم الأحد، في أحد مساجد حي المزة بدمشق، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم، وبعد انتهاء الصلاة، تحدث الشرع عبر مكبر الصوت إلى المصلين، متناولًا الأوضاع الراهنة في البلاد.
وقال الشرع: "أطمئنكم بأن سوريا تمتلك مقومات القوة والعزة والكرامة، وما نشهده اليوم ليس إلا تحديات متوقعة يمكننا تجاوزها إذا تمسكنا بوحدتنا الوطنية"، وأضاف: "ما دامت الثورة انطلقت من المساجد، وهي التي غرست في أبنائنا القيم النبيلة، والشجاعة، والعدل، فإن مستقبل سوريا بأيدٍ أمينة، ولا خوف عليها بإذن الله".
يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الأمن السورية، قد أعلنت الخميس الماضي، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.
وفرضت السلطات السورية، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.
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