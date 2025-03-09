https://sarabic.ae/20250309/الرئيس-الإيراني-يجدد-التأكيد-لم-نسع-أبدا-لامتلاك-سلاح-نووي-وفقا-لتوجيهات-المرشد-1098539563.html

الرئيس الإيراني يجدد التأكيد: لم نسع أبدا لامتلاك سلاح نووي وفقا لتوجيهات المرشد

الرئيس الإيراني يجدد التأكيد: لم نسع أبدا لامتلاك سلاح نووي وفقا لتوجيهات المرشد

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن "إيران نعتبر أي توتر أو اضطراب أو صراع، يضر بها وبالمنطقة والعالم". 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T21:03+0000

2025-03-09T21:03+0000

2025-03-09T21:03+0000

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وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوره، إن "إيران لم تسع أبدا إلى صنع أسلحة نووية، وذلك بناء على فتوى قائد الثورة"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني هو العامل الرئيسي للتوتر والأزمات في المنطقة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح أن "إيران تعاونت باستمرار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من سلمية أنشطتها"، مؤكدًا أن "سياسة إيران تقوم على خفض التوتر وتعزيز الوحدة الإقليمية، لكنها لن تتهاون في مواجهة أي تهديد لأمنها ومصالحها وسترد بقوة وحزم".وأضاف الرئيس الإيراني أن "الكيان الصهيوني يشعل الحروب ويرتكب الجرائم والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم"، متابعا: "الكيان الصهيوني يسعى عبر تلفيق الأكاذيب لتصوير أنشطتنا النووية كأنها مصدر لعدم الاستقرار".وصرحت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، بأن "طهران لن تناقش تفكيك برنامجها النووي".وأضافت: "إذا كان يُراد من المفاوضات إزالة البرنامج النووي ليقولون لنا أنجزنا ما فشل به أوباما، فهذا لن يحصل"، مؤكدة أن "إيران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية إلى الحد، الذي لا يجرؤ فيه الأعداء حتى في التفكير بتهديدها".وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه حذّر من أن "الوقت المتاح للمفاوضات ينفذ".وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد: "لقد أرسلت رسالة… وأرغب في إبرام اتفاق معهم يكون فعالًا بقدر الحل العسكري، ولكن الحقيقة هي أن الوقت ينفد".وحول النفقات على المجال العسكري، أوضح ترامب أنه يرغب في تقليلها لكنه لا يرى أن الوقت مناسب لذلك حاليًا، مضيفا: "كنت سأكون سعيدًا بخفض الإنفاق الدفاعي، لكن ليس الآن".وتابع ترامب: "هناك طريقتان للتعامل مع إيران، إحداهما عسكرية والأخرى عن طريق اتفاق، وأنا أفضّل الاتفاق".ووفقا لترامب، فإنه "إذا اضطررنا إلى التدخل عسكريا بشأن إيران، فسيكون ذلك أمرا فظيعا عليها"، مؤكدا : "لا أسعى إلى إلحاق الضرر بإيران، فالإيرانيون شعب رائع".وكان ترامب، قد كشف يوم الجمعة الماضية، أنه أرسل رسالة رسمية إلى القيادة الإيرانية، مقترحا عقد محادثات نووية، مشددًا على أن "التفاوض سيكون خيارا أفضل بكثير من المواجهة العسكرية بالنسبة لطهران".يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم