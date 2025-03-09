https://sarabic.ae/20250309/مبعوث-البيت-الأبيض-بصدد-زيارة-الدوحة-للتوسط-في-اتفاق-جديد-بين-إسرائيل-وحماس-1098516446.html

مبعوث البيت الأبيض بصدد زيارة الدوحة للتوسط في اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"

مبعوث البيت الأبيض بصدد زيارة الدوحة للتوسط في اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من المتوقع أن يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء، في... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T04:37+0000

2025-03-09T04:37+0000

2025-03-09T04:59+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

حركة حماس

إسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن "ويتكوف سيزور الدوحة يوم الثلاثاء المقبل"، مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ويتكوف سيلتقي بمسؤولي حماس مباشرة، أم سيكتفي بإجراء محادثات مع المفاوضين الإسرائيليين والوسطاء القطريين والمصريين.وقالت حركة حماس، في بيان لها اليوم الأحد: "التقى وفد قيادة حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، حيث جرى بحث العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، وخاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة".وتابع: "وشدد الوفد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط"، مشيرًا إلى أن وفد حماس "أكد موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية".وكان وفد من حركة حماس قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة الماضية، لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.نتنياهو يجري تقييما للوضع بشأن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين

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https://sarabic.ae/20250309/بعد-لقائها-مع-المخابرات-المصرية-حماس-تعلن-موافقتها-على-تشكيل-لجنة-لإدارة-قطاع-غزة-1098515802.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسرائيل