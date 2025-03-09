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مبعوث البيت الأبيض بصدد زيارة الدوحة للتوسط في اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"
مبعوث البيت الأبيض بصدد زيارة الدوحة للتوسط في اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من المتوقع أن يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء، في... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T04:37+0000
2025-03-09T04:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس
إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن "ويتكوف سيزور الدوحة يوم الثلاثاء المقبل"، مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ويتكوف سيلتقي بمسؤولي حماس مباشرة، أم سيكتفي بإجراء محادثات مع المفاوضين الإسرائيليين والوسطاء القطريين والمصريين.وقالت حركة حماس، في بيان لها اليوم الأحد: "التقى وفد قيادة حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، حيث جرى بحث العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، وخاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة".وتابع: "وشدد الوفد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط"، مشيرًا إلى أن وفد حماس "أكد موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية".وكان وفد من حركة حماس قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة الماضية، لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.نتنياهو يجري تقييما للوضع بشأن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين
https://sarabic.ae/20250308/حماس-حكومة-نتنياهو-ترتكب-جريمة-حرب-بتجويع-مليوني-فلسطيني-بغزة-1098506153.html
https://sarabic.ae/20250309/بعد-لقائها-مع-المخابرات-المصرية-حماس-تعلن-موافقتها-على-تشكيل-لجنة-لإدارة-قطاع-غزة-1098515802.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسرائيل

مبعوث البيت الأبيض بصدد زيارة الدوحة للتوسط في اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"

04:37 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 04:59 GMT 09.03.2025)
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من المتوقع أن يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء، في محاولة للتوسط في اتفاق جديد بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن "ويتكوف سيزور الدوحة يوم الثلاثاء المقبل"، مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ويتكوف سيلتقي بمسؤولي حماس مباشرة، أم سيكتفي بإجراء محادثات مع المفاوضين الإسرائيليين والوسطاء القطريين والمصريين.
وقال مسؤول إسرائيلي لـ"إكسيوس" إن ويتكوف "يسعى لجمع جميع الأطراف في مكان واحد لخوض عدة أيام من المفاوضات المكثفة على أمل التوصل إلى اتفاق".
وقالت حركة حماس، في بيان لها اليوم الأحد: "التقى وفد قيادة حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، حيث جرى بحث العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، وخاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة".
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
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وأضاف البيان أن وفد الحركة "عبر عن شكره وتقديره للجهود المصرية في الفترة السابقة وخاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديره لمخرجات القمة العربية وخاصة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وتابع: "وشدد الوفد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط"، مشيرًا إلى أن وفد حماس "أكد موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية".
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بعد لقائها مع المخابرات المصرية.. حماس تعلن موافقتها على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
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وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل قبلت دعوة الوسطاء بدعم من الولايات المتحدة، وسترسل وفدًا إلى إسرائيل يوم الاثنين في مسعى لدفع المفاوضات إلى الأمام".
وكان وفد من حركة حماس قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة الماضية، لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
نتنياهو يجري تقييما للوضع بشأن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين
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