https://sarabic.ae/20250310/الجيش-اللبناني-جنود-إسرائيليون-أطلقوا-النار-على-أحد-جنودنا-وهو-بلباسه-المدني-في-كفرشوبا--1098561005.html

الجيش اللبناني: جنود إسرائيليون أطلقوا النار على أحد جنودنا وهو بلباسه المدني في كفرشوبا

الجيش اللبناني: جنود إسرائيليون أطلقوا النار على أحد جنودنا وهو بلباسه المدني في كفرشوبا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، أن "جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على أحد الجنود اللبنانيين، وهو بلباسه المدني في خراج بلدة كفرشوبا الجنوبية". 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T16:34+0000

2025-03-10T16:34+0000

2025-03-10T16:34+0000

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وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "جنود الاحتلال قاموا بنقل الجندي المصاب إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام. وأضاف البيان، أن "هذا الاعتداء يأتيضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب إسرائيل، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 /3 /2025 في بلدة كفركلا ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه".وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، كشف أن الجيش الإسرائيلي أعاد إقامة شريط حدودي جديد يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليا "إنشاء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان". وقال بري، في تصريحات مع صحيفة "الديار": إن "لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض"، مشددًا على أن "أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا".ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية، مؤكدا أن "لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأنهى قصفا بين إسرائيل و"حزب الله"، بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ 60 يوما.ولاحقا أعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الجاري. ومع اقتراب الموعد الجديد، عاد الجيش الإسرائيلي إلى التنصل من الاتفاق، وحافظ على 5 نقاط عسكرية له داخل الأراضي اللبنانية لم ينسحب منها.

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