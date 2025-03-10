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https://sarabic.ae/20250310/السلطات-الروسية-تحضر-لحملة-أمنية-كبيرة-ضد-منظمات-إرهابية-أوكرانية-1098552823.html
السلطات الروسية تحضر لحملة أمنية كبيرة ضد منظمات إرهابية أوكرانية
السلطات الروسية تحضر لحملة أمنية كبيرة ضد منظمات إرهابية أوكرانية
سبوتنيك عربي
صرحت مصادر في سلطات إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا تستعد لعملية واسعة النطاق للبحث عن مسلحين من المنظمات الإرهابية الأوكرانية. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T13:52+0000
2025-03-10T13:52+0000
روسيا
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وقال المصدر للوكالة: "أبلغت مصادر في وكالات إنفاذ القانون عن استعدادات لأنشطة بحث واسعة النطاق عن أعضاء المنظمات الإرهابية الأوكرانية الموجودة في روسيا".ووفقا له، على خلفية "ذوبان الجليد" في العلاقات بين موسكو وواشنطن، بما في ذلك من خلال أجهزة المخابرات، قد يتم أيضًا استئناف التبادل الكامل للبيانات، حول قضايا مكافحة الإرهاب.وأضاف المسؤول الأمني ​​أن هذه المنظمات تمت رعايتها من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكانت تابعة لجهاز الأمن الأوكراني، ومديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، وهي بدورها تعمل بالتنسيق مع أجهزة استخبارات الدول الغربية.ورجحت مصادر وكالة "سبوتنيك" أن يتم نقل بيانات المنتمين والمناصرين لهذه الجماعات إلى الجانب الروسي سرا، أو تحت ستار تسريب من أعضائها السابقين.الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تحديد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو
https://sarabic.ae/20250228/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-هجوما-إرهابيا-ضد-متروبوليت-سيمفيروبول-والقرم-في-موسكو-1098248399.html
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السلطات الروسية تحضر لحملة أمنية كبيرة ضد منظمات إرهابية أوكرانية

13:52 GMT 10.03.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا
الهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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صرحت مصادر في سلطات إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا تستعد لعملية واسعة النطاق للبحث عن مسلحين من المنظمات الإرهابية الأوكرانية.
وقال المصدر للوكالة: "أبلغت مصادر في وكالات إنفاذ القانون عن استعدادات لأنشطة بحث واسعة النطاق عن أعضاء المنظمات الإرهابية الأوكرانية الموجودة في روسيا".
ووفقا له، على خلفية "ذوبان الجليد" في العلاقات بين موسكو وواشنطن، بما في ذلك من خلال أجهزة المخابرات، قد يتم أيضًا استئناف التبادل الكامل للبيانات، حول قضايا مكافحة الإرهاب.
وأشار محاور الوكالة إلى مثال، عن الجماعات الإرهابية، التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية: "فيلق المتطوعين الروسي"، و"فيلق الحرية الروسي" (المصنفان كمنظمتين إرهابيتين في روسيا)، حيث يقوم أنصارهم بتنفيذ أعمال تخريبية مباشرة على الأراضي الروسية.
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وأضاف المسؤول الأمني ​​أن هذه المنظمات تمت رعايتها من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكانت تابعة لجهاز الأمن الأوكراني، ومديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، وهي بدورها تعمل بالتنسيق مع أجهزة استخبارات الدول الغربية.
ورجحت مصادر وكالة "سبوتنيك" أن يتم نقل بيانات المنتمين والمناصرين لهذه الجماعات إلى الجانب الروسي سرا، أو تحت ستار تسريب من أعضائها السابقين.
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تحديد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو
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