https://sarabic.ae/20250311/حزب-الله-يتحدث-عن-مواجهة-إسرائيل-هل-تتجدد-الحرب-في-لبنان-وينهار-اتفاق-وقف-إطلاق-النار؟-1098581483.html

"حزب الله" يتحدث عن مواجهة إسرائيل... هل تتجدد الحرب في لبنان وينهار اتفاق وقف إطلاق النار؟

"حزب الله" يتحدث عن مواجهة إسرائيل... هل تتجدد الحرب في لبنان وينهار اتفاق وقف إطلاق النار؟

سبوتنيك عربي

مع زيادة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والتي طالت أخيرا الجيش اللبناني، لم يستبعد "حزب الله" إمكانية عودة المواجهة مجددًا. 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T13:54+0000

2025-03-11T13:54+0000

2025-03-11T13:54+0000

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وقال أمين عام "حزب الله"، نعيم قاسم، إنه إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان فلا بد من مواجهته من قبل الجيش والشعب والمقاومة، مؤكدا أن المقاومة لن تتوقف ولن تترك إمكاناتها أمام العدوانية والاحتلال الإسرائيلي.وأكد قاسم "التزام الحزب باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل". وقال إن "الحزب انسحب من جنوب نهر الليطاني"، مشددًا على أن "اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل جزء من القرار 1701 وعلى إسرائيل الانسحاب من لبنان".وأضاف نعيم قاسم أن "اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل واضح ولا يوجد اتفاق سري أو بنود تحت الطاولة"، مؤكدًا أن "المقاومة وشعبها لن يسمحا للإسرائيلي بالاستمرار في العدوان".وطرح البعض تساؤلات بشأن التوتر القائم بين إسرائيل ولبنان، وإمكانية عودة الحرب مجددًا، في حال فشل المجتمع الدولي في احتواء الموقف.ضغوط مطلوبةاعتبر سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني، أن "حزب الله" يتحدث عن فشل الاتفاق، لأن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، ولا تزال تعتدي يوميا على مختلف المناطق اللبنانية، ما يسبب لها المزيد من الإحراج.وتابع: "الأمر الآن يتوقف على مدى التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه، هناك اتفاق لم تلتزم به حتى الآن، منها الانسحاب من كافة المناطق اللبنانية، وترسيم الحدود البرية".ويرى أن "هذه الاعتداءات تحرج رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، حيث أكدا على ضرورة انسحاب إسرائيل من هذه النقاط، لإعطاء الشرعية اللبنانية زخما وقوة في موضوع محاولة سحب سلاح حزب الله وتسليمه للدولة، لكن طالما الاحتلال الإسرائيلي موجود، والاعتداءات مستمرة، هناك إحراج من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية بمطالبة "حزب الله" بتسليم السلاح، ما يعني إمكانية عودة الحرب".وأكد أن أمريكا وفرنسا باعتبارهما الرعاة للاتفاق، ومن خلفهما المجتمع الدولي، عليهما الضغط على إسرائيل لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، حتى لا تتجدد الحرب مرة أخرى.انتكاسة كبيرةمن جانبه قال الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، إن هناك مخاوف كبيرة جدا من عودة الحرب إلى لبنان نتيجة الخروقات الإسرائيلية والعربدة في سماء لبنان وعلى الأرض، وفي كل مكان، الاعتداءات مستمرة، والاعتداء على الجيش اللبناني مستجد خطير، كون الجيش يتولى الأمور في منطقة جنوب الليطاني، وأصبح الجيش هدفا لإسرائيل، وليس هناك أي رادع.وتابع: "هذه الاعتداءات الإسرائيلية إذا ما استمرت، هناك احتمال وتخوف كبير من انزلاق الأمور باتجاه الانفجار مجددًا، والحرب، لا يمكن السكوت عن العربدة الإسرائيلية في أرض لبنان، وهذه المعادلات الجديدة التي تحاول إسرائيل رسمها من خلال احتلال أراضي ومواقع استراتيجية، وبناء وحفر الخنادق، وتسيير رحلات دينية من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية بحجة أن هناك قبر لرمز يهودي، كلها أمور لا يمكن السكوت عنها".وأكد أن "الدولة اللبنانية سوف تبذل كل جهودها من أجل تجنيب الدولة الحرب مجددًا، لكن ليس هناك أي رادع دولي للمارسات الإسرائيلية، أو رادع عسكري أو أخلاقي، إسرائيل تمرح في الأراضي اللبنانية تحت حجج واهية ومزعومة، بأنها تعمل كل ما وسعها لحماية أمنها، وعودة المستوطنين للشمال".ويرى وهبي إنه في حال لم تتدخل اللجنة الخماسية وعلى رأسها أمريكا لكبح جماح إسرائيل، ووضع حد لهذه الخروقات المكشوفة والواضحة، سوف تذهب الأمور للانفجار، وسيكون هناك انتكاسة كبيرة لاتفاق وقف إطلاق النار.اعتداءات مستمرةوأعلن الجيش اللبناني، أمس الاثنين، أن "جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على أحد الجنود اللبنانيين، وهو بلباسه المدني في خراج بلدة كفرشوبا الجنوبية".وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب إسرائيل، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 /3 /2025 في بلدة كفركلا، ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأنهى قصفا بين إسرائيل و"حزب الله"، بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ 60 يوما.ولاحقا أعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الجاري. ومع اقتراب الموعد الجديد، عاد الجيش الإسرائيلي إلى التنصل من الاتفاق، وحافظ على 5 نقاط عسكرية له داخل الأراضي اللبنانية لم ينسحب منها.

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