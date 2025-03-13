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https://sarabic.ae/20250313/ترامب-يبدي-إعجابه-بـ-جوارب-نائبه-خلال-اجتماع-رسمي-في-البيت-الأبيض-فيديو-1098630182.html
ترامب يبدي إعجابه بـ "جوارب" نائبه خلال اجتماع رسمي في البيت الأبيض... فيديو
ترامب يبدي إعجابه بـ "جوارب" نائبه خلال اجتماع رسمي في البيت الأبيض... فيديو
سبوتنيك عربي
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعجابه الشديد بـ"الجوارب" التي كان يرتديها نائبه جي دي فانس، خلال لقاء رسمي في البيت الأبيض. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T11:58+0000
2025-03-13T11:58+0000
مجتمع
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأثار إعجاب ترامب بـ"جوارب" جي دي فانس جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه أبدى هذا الإعجاب أثناء الاجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي، تاوسيتش مايكل مارتن.وقال ترامب في مقطع فيديو لنائبه جي دي فانس: "أحب هذه الجوارب.. ماذا عن هذه الجوارب؟ أحاول أن أبقى مركزا لكنني معجب فعلا بجوارب نائب الرئيس".وعلى الفور، انفجر فانس ضاحكا، حتى أنه قام بمشاركة الفيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وكتب: "كنت أعرف أنه سيعلق على هذه الجوارب"، مع رمز تعبيري للضحك.ويشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، كان يرتدي جوارب بيضاء تحمل رسوم ورقة النفل الخضراء وذلك بمناسبة عيد "القديس باتريك".وكان فانس قد رحب برئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، في منزله لتناول الفطور بمناسبة عيد القديس باتريك"، وكشف عن سبب ارتدائه جوارب منقوشة بأوراق النفل الخضراء.وقال فانس: "تكريما لك، ارتديت هذه الجوارب المزخرفة بأوراق النفل. عندما نلتقي لاحقا في المكتب البيضاوي إذا لاحظ ترامب هذه الجوارب عليك أن تدافع عني وتقول: هذا جزء مهم من تعزيز العلاقة الأيرلندية والأمريكية، وهذا هو السبب الوحيد لارتدائه الجوارب هذه".ويشار إلى أنه في الـ17 من مارس/ آذار من كل عام، يحتفل بعيد "القديس باتريك" في أيرلندا.
https://sarabic.ae/20240715/السناتور-جي-دي-فانس-نائبا-لترامب-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1090834348.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

ترامب يبدي إعجابه بـ "جوارب" نائبه خلال اجتماع رسمي في البيت الأبيض... فيديو

11:58 GMT 13.03.2025
© AP Photoنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعجابه الشديد بـ"الجوارب" التي كان يرتديها نائبه جي دي فانس، خلال لقاء رسمي في البيت الأبيض.
وأثار إعجاب ترامب بـ"جوارب" جي دي فانس جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه أبدى هذا الإعجاب أثناء الاجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي، تاوسيتش مايكل مارتن.
وقال ترامب في مقطع فيديو لنائبه جي دي فانس: "أحب هذه الجوارب.. ماذا عن هذه الجوارب؟ أحاول أن أبقى مركزا لكنني معجب فعلا بجوارب نائب الرئيس".
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15 يوليو 2024, 20:08 GMT
وعلى الفور، انفجر فانس ضاحكا، حتى أنه قام بمشاركة الفيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وكتب: "كنت أعرف أنه سيعلق على هذه الجوارب"، مع رمز تعبيري للضحك.
ويشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، كان يرتدي جوارب بيضاء تحمل رسوم ورقة النفل الخضراء وذلك بمناسبة عيد "القديس باتريك".
وكان فانس قد رحب برئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، في منزله لتناول الفطور بمناسبة عيد القديس باتريك"، وكشف عن سبب ارتدائه جوارب منقوشة بأوراق النفل الخضراء.
وقال فانس: "تكريما لك، ارتديت هذه الجوارب المزخرفة بأوراق النفل. عندما نلتقي لاحقا في المكتب البيضاوي إذا لاحظ ترامب هذه الجوارب عليك أن تدافع عني وتقول: هذا جزء مهم من تعزيز العلاقة الأيرلندية والأمريكية، وهذا هو السبب الوحيد لارتدائه الجوارب هذه".
ويشار إلى أنه في الـ17 من مارس/ آذار من كل عام، يحتفل بعيد "القديس باتريك" في أيرلندا.
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