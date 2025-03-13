https://sarabic.ae/20250313/خطط-روسية-لإنشاء-منطقة-أمنية-على-الحدود-مع-أوكرانيا-ما-الهدف-1098636832.html

خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا... ما الهدف؟

خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا... ما الهدف؟

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، أنه يجب تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب. 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T14:18+0000

2025-03-13T14:18+0000

2025-03-13T14:18+0000

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خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا.. ما الهدف؟ سبوتنيك عربي خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا.. ما الهدف؟

وأعرب بوتين خلال اجتماع له في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك في المقاطعة، "عن أمله الشديد أن يتم تنفيذ جميع المهام القتالية التي تواجه الوحدات الروسية دون قيد أو شرط، وأن يتم تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب".وأضاف بوتين أنه "يجب التعامل مع الأعداء الذين تم أسرهم في مقاطعة كورسك باعتبارهم إرهابيين، وأن قانون معاملة أسرى الحرب لا يشمل المرتزقة الأجانب".كما اقترح بوتين التفكير في إنشاء منطقة أمنية على طول حدود الدولة.وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقريره للرئيس بوتين، إن "القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسك المحاذية للحدود الأوكرانية".وأضاف غيراسيموف أن "تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك محاصرة ومعزولة، ويتم تدميرها بشكل منهجي".في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء رضا شريقي، إن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن يريد لهذه الحرب أن تطول، لكن الدعم الغربي والامريكي أطال من زمنها، لكنه شدد على أن الدلائل كلها تشير إلى قرب انتهاء هذه الحرب، بعد التقدم الروسي الكبير في مناطق كورسك".وأضاف شريقي أن "المنطقة العازلة التي اقترحها الرئيس الروسي، دليل على انتصار الاتحاد الروسي في هذه الحرب، فهو يفرض المنطقة العازلة فرضا على العدو"، مشيرا إلى "أنها تقدّر بحوالي 20 كيلومتر، وهي ستنهي مسألة ضم أوكرانيا لحلف "الناتو" نهائيا"، على حد قوله.وأضاف الأفندي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الرئيس بوتين يلقي الكرة الآن في الملعب الأمريكي بأن الهدنة التي اقترحتموها لن تلقى قبولا روسيا، لأن موسكو حررت كل أراضيها"، لافتا إلى أن "المنطقة العازلة أمر مهم بالنسبة لروسيا الآن، وهي ليست جديدة، فروسيا لديها منطقة عازلة من ناحية خاركوف، ومناطق عازلة أخرى".

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