خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا... ما الهدف؟

عربي
بث مباشر.. بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره البيلاروسي في موسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
17:00 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:35 GMT
20 د
On air
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
14:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
15:00 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
16:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250313/خطط-روسية-لإنشاء-منطقة-أمنية-على-الحدود-مع-أوكرانيا-ما-الهدف-1098636832.html
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا... ما الهدف؟
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا... ما الهدف؟
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، أنه يجب تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T14:18+0000
2025-03-13T14:18+0000
راديو
ملفات ساخنة
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098636571_45:0:1289:700_1920x0_80_0_0_902a42df89a1c536f89df23774c94999.png
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا.. ما الهدف؟
سبوتنيك عربي
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا.. ما الهدف؟
وأعرب بوتين خلال اجتماع له في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك في المقاطعة، "عن أمله الشديد أن يتم تنفيذ جميع المهام القتالية التي تواجه الوحدات الروسية دون قيد أو شرط، وأن يتم تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب".وأضاف بوتين أنه "يجب التعامل مع الأعداء الذين تم أسرهم في مقاطعة كورسك باعتبارهم إرهابيين، وأن قانون معاملة أسرى الحرب لا يشمل المرتزقة الأجانب".كما اقترح بوتين التفكير في إنشاء منطقة أمنية على طول حدود الدولة.وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقريره للرئيس بوتين، إن "القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسك المحاذية للحدود الأوكرانية".وأضاف غيراسيموف أن "تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك محاصرة ومعزولة، ويتم تدميرها بشكل منهجي".في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء رضا شريقي، إن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن يريد لهذه الحرب أن تطول، لكن الدعم الغربي والامريكي أطال من زمنها، لكنه شدد على أن الدلائل كلها تشير إلى قرب انتهاء هذه الحرب، بعد التقدم الروسي الكبير في مناطق كورسك".وأضاف شريقي أن "المنطقة العازلة التي اقترحها الرئيس الروسي، دليل على انتصار الاتحاد الروسي في هذه الحرب، فهو يفرض المنطقة العازلة فرضا على العدو"، مشيرا إلى "أنها تقدّر بحوالي 20 كيلومتر، وهي ستنهي مسألة ضم أوكرانيا لحلف "الناتو" نهائيا"، على حد قوله.وأضاف الأفندي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الرئيس بوتين يلقي الكرة الآن في الملعب الأمريكي بأن الهدنة التي اقترحتموها لن تلقى قبولا روسيا، لأن موسكو حررت كل أراضيها"، لافتا إلى أن "المنطقة العازلة أمر مهم بالنسبة لروسيا الآن، وهي ليست جديدة، فروسيا لديها منطقة عازلة من ناحية خاركوف، ومناطق عازلة أخرى".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098636571_201:0:1134:700_1920x0_80_0_0_f836c3b86a530a41f188374ab1bf78a6.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا, аудио
ملفات ساخنة, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا, аудио

خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا... ما الهدف؟

14:18 GMT 13.03.2025
راديو
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا.. ما الهدف؟
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، أنه يجب تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب.
وأعرب بوتين خلال اجتماع له في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك في المقاطعة، "عن أمله الشديد أن يتم تنفيذ جميع المهام القتالية التي تواجه الوحدات الروسية دون قيد أو شرط، وأن يتم تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب".
وأضاف بوتين أنه "يجب التعامل مع الأعداء الذين تم أسرهم في مقاطعة كورسك باعتبارهم إرهابيين، وأن قانون معاملة أسرى الحرب لا يشمل المرتزقة الأجانب".
كما اقترح بوتين التفكير في إنشاء منطقة أمنية على طول حدود الدولة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقريره للرئيس بوتين، إن "القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسك المحاذية للحدود الأوكرانية".
وأضاف غيراسيموف أن "تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك محاصرة ومعزولة، ويتم تدميرها بشكل منهجي".
في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء رضا شريقي، إن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن يريد لهذه الحرب أن تطول، لكن الدعم الغربي والامريكي أطال من زمنها، لكنه شدد على أن الدلائل كلها تشير إلى قرب انتهاء هذه الحرب، بعد التقدم الروسي الكبير في مناطق كورسك".
وأشار شريقي في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن" الغرب هو من يدفع أوكرانيا لإطالة أمد الحرب، وعدم التقدم باتجاه أي مفاوضات سلام أو تسوية، فكييف باتت رأس حربة في صراع الغرب مع روسيا"، مضيفا أن "أمريكا نفضت يديها من زيلينسكي".
وأضاف شريقي أن "المنطقة العازلة التي اقترحها الرئيس الروسي، دليل على انتصار الاتحاد الروسي في هذه الحرب، فهو يفرض المنطقة العازلة فرضا على العدو"، مشيرا إلى "أنها تقدّر بحوالي 20 كيلومتر، وهي ستنهي مسألة ضم أوكرانيا لحلف "الناتو" نهائيا"، على حد قوله.

من جهته، قال الأستاذ في الأكاديمية الروسية، د. محمود الأفندي، إن "زيارة الرئيس الروسي بالملابس العسكرية لمنطقة كورسك، رسالة مهمة للجانب الأوكراني أنهم خسروا آخر ورقة بيدهم، ومن ثم فإن التفاوض لن يكون على تبادل الأراضي كما يطمع زيلينسكي، كما أنها رسالة للأمريكيين أن حلفائهم خسروا آخر ورقة لديهم".

وأضاف الأفندي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الرئيس بوتين يلقي الكرة الآن في الملعب الأمريكي بأن الهدنة التي اقترحتموها لن تلقى قبولا روسيا، لأن موسكو حررت كل أراضيها"، لافتا إلى أن "المنطقة العازلة أمر مهم بالنسبة لروسيا الآن، وهي ليست جديدة، فروسيا لديها منطقة عازلة من ناحية خاركوف، ومناطق عازلة أخرى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала