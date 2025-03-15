https://sarabic.ae/20250315/الاتحاد-الأوروبي-يرفع-اسم-وزير-الرياضة-الروسي-من-قائمة-العقوبات-1098679277.html

الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير الرياضة الروسي من قائمة العقوبات

الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير الرياضة الروسي من قائمة العقوبات

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الأوروبي استبعاد كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديغتياريف، ورجال الأعمال فياتشيسلاف موشيه كانتور، وفلاديمير راشيفسكي،... 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T09:44+0000

2025-03-15T09:44+0000

2025-03-15T09:44+0000

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وجاء هذا القرار بعد مناقشات طويلة بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن "التوافق على تمديد العقوبات ضد شخصيات روسية استغرق وقتًا طويلاً، قبل أن يتم إقرار التمديد لمدة6 أشهر أخرى، علماً بأن العقوبات الحالية كان من المقرر أن تنتهي في 15 مارس (آذار) الجاري".ووفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية قد وصل إلى نحو 2400، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي موارد مالية لهم، كما يخضع الأفراد المشمولون للعقوبات لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.من جانبها، أكدت موسكو، في مناسبات عدة، قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية، مشيرةً إلى أن هذه التدابير لم تحقق أهدافها، وأن الغرب يرفض الاعتراف بفشل استراتيجيته في التأثير على الاقتصاد الروسي. كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن هذه العقوبات لم تؤثر فقط على روسيا، بل تسببت في أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الهدف الأساسي للغرب هو تقييد قدرات روسيا والتأثير على حياة ملايين المواطنين.

https://sarabic.ae/20250307/مسؤول-أمريكي-ترامب-يدرس-مجموعة-واسعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1098479921.html

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