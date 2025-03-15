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الجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250315/الاتحاد-الأوروبي-يرفع-اسم-وزير-الرياضة-الروسي-من-قائمة-العقوبات-1098679277.html
الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير الرياضة الروسي من قائمة العقوبات
الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير الرياضة الروسي من قائمة العقوبات
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الأوروبي استبعاد كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديغتياريف، ورجال الأعمال فياتشيسلاف موشيه كانتور، وفلاديمير راشيفسكي،... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T09:44+0000
2025-03-15T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء هذا القرار بعد مناقشات طويلة بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن "التوافق على تمديد العقوبات ضد شخصيات روسية استغرق وقتًا طويلاً، قبل أن يتم إقرار التمديد لمدة6 أشهر أخرى، علماً بأن العقوبات الحالية كان من المقرر أن تنتهي في 15 مارس (آذار) الجاري".ووفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية قد وصل إلى نحو 2400، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي موارد مالية لهم، كما يخضع الأفراد المشمولون للعقوبات لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.من جانبها، أكدت موسكو، في مناسبات عدة، قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية، مشيرةً إلى أن هذه التدابير لم تحقق أهدافها، وأن الغرب يرفض الاعتراف بفشل استراتيجيته في التأثير على الاقتصاد الروسي. كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن هذه العقوبات لم تؤثر فقط على روسيا، بل تسببت في أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الهدف الأساسي للغرب هو تقييد قدرات روسيا والتأثير على حياة ملايين المواطنين.
https://sarabic.ae/20250307/مسؤول-أمريكي-ترامب-يدرس-مجموعة-واسعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1098479921.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير الرياضة الروسي من قائمة العقوبات

09:44 GMT 15.03.2025
© unsplash/Sergey Beschastnykhعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© unsplash/Sergey Beschastnykh
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أعلن الاتحاد الأوروبي استبعاد كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديغتياريف، ورجال الأعمال فياتشيسلاف موشيه كانتور، وفلاديمير راشيفسكي، إضافة إلى غولباخور إسماعيلوفا، من قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد.
وجاء هذا القرار بعد مناقشات طويلة بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن "التوافق على تمديد العقوبات ضد شخصيات روسية استغرق وقتًا طويلاً، قبل أن يتم إقرار التمديد لمدة6 أشهر أخرى، علماً بأن العقوبات الحالية كان من المقرر أن تنتهي في 15 مارس (آذار) الجاري".
ترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
مسؤول أمريكي: ترامب يدرس مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا
7 مارس, 16:48 GMT
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية قد وصل إلى نحو 2400، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي موارد مالية لهم، كما يخضع الأفراد المشمولون للعقوبات لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، انعكست على أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبها، أكدت موسكو، في مناسبات عدة، قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية، مشيرةً إلى أن هذه التدابير لم تحقق أهدافها، وأن الغرب يرفض الاعتراف بفشل استراتيجيته في التأثير على الاقتصاد الروسي. كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن هذه العقوبات لم تؤثر فقط على روسيا، بل تسببت في أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الهدف الأساسي للغرب هو تقييد قدرات روسيا والتأثير على حياة ملايين المواطنين.
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