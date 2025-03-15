https://sarabic.ae/20250315/الرئيس-التنفيذي-لـالوطنية-لعلوم-الفضاء-القمر-الصناعي-المنذر-صمم-وطور-بالكامل-بسواعد-بحرينية-1098682618.html

الرئيس التنفيذي لـ"الوطنية لعلوم الفضاء": القمر الصناعي "المنذر" صمم وطور بالكامل بسواعد بحرينية

الرئيس التنفيذي لـ"الوطنية لعلوم الفضاء": القمر الصناعي "المنذر" صمم وطور بالكامل بسواعد بحرينية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، الدكتور محمد إبراهيم العسيري، اليوم السبت، إن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحريني "المنذر" إلى مداره الفضائي،... 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T13:16+0000

2025-03-15T13:16+0000

2025-03-15T13:16+0000

البحرين

حصري

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0f/1098682035_0:472:597:808_1920x0_80_0_0_3bd1c9474631e14721eb82ad7226f408.jpg

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما حققه فريق منتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء من إنجاز مشرف ويستدعي الفخر، إذ نجحوا في إيصال القمر الصناعي "المنذر" إلى مداره الفضائي، ليبدأ الفريق مهامه في التشغيل الأولي واختبار الأنظمة الفضائية في المدار".واستطرد: "إن هذا الإنجاز يعكس الجهود الحثيثة التي نبذلها، لتحقيق الرؤية الملكية في أن تتبوأ مملكة البحرين مكانة متقدمة بين الدول في ميدان الفضاء، كما أن مشاريع الهيئة المتنوعة تسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية، بما يعزز تحقيق برنامج الحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة".وأعلنت مملكة البحرين، اليوم السبت، عن نجاح إطلاق "المنذر" أول قمر صناعي بحريني صُمّم ونُفّذ في مملكة البحرين، وبهذه المناسبة قال الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، إن نجاح إطلاق مملكة البحرين للقمر الصناعي يعد إنجازا غير مسبوق في مجال علوم الفضاء.وأوضح الدكتور العسيري أنه "تم إطلاق القمر الصناعي "المنذر" بنجاح إلى مداره المخصص له، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، وذلك ضمن مهمة "ترانسبورتر-13"، من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد تمّت عملية الإطلاق صباح اليوم السبت الموافق 15 من مارس/ آذار 2025، إذ نجح القمر في الانفصال عن الصاروخ والوصول إلى مداره المتزامن مع الشمس على ارتفاع 550 كيلو متر عن سطح البحر، ليبدأ بعدها سلسلة من الاختبارات المدارية لضمان جاهزيته للعمل بكفاءة قبل بدء العمليات التشغيلية الكاملة".وقال الدكتور العسيري إن "المنذر" من فئة الأقمار الصناعية النانوية، يزن نحو 3.2 كيلوغرام، ومصمم ليحقق عدة مهام متكاملة، إذ تم تطويره وتزويده بقدرات تحليل ومعالجة بيانات متقدمة، مما يتيح له أداء مهامه بفعالية ضمن بيئة الفضاء القاسية، ويضم القمر الصناعي "المنذر" 4 حمولات تقنية رئيسية، كل منها مصممة لتخدم هدفا استراتيجيا ضمن رؤية البحرين لتعزيز مكانتها في قطاع الفضاء".وبيّن الدكتور العسيري أنه "تم تجهيز "المنذر" بكاميرا فضائية متوسطة الدقة (20 متر/بكسل)، وهي مخصصة لالتقاط صور لمملكة البحرين ومياهها الإقليمية، إضافة إلى حمولة الذكاء الاصطناعي، فإحدى المميزات البارزة لـ"المنذر" هي قدرته على تحليل الصور الفضائية مباشرة على متنه باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعله الأول من نوعه في المنطقة الذي يطبق هذه التقنيات على متن الأقمار الصناعية النانوية، وتعد هذه الحمولة من أبرز الابتكارات التقنية في "المنذر"، إذ تم تطوير برمجية ذكاء اصطناعي متقدمة تقوم ذاتيا بتحليل الصور مباشرة قبل إرسالها إلى المحطة الأرضية، بالإضافة إلى حمولة الأمن السيبراني، وهي تقنية بحرينية بالكامل تهدف إلى حماية بيانات القمر الصناعي عبر تقنيات التشفير المتقدمة، مما يضمن عدم تعرض المعلومات لأي اختراق أو تعديل غير مصرح به".وأضاف إنه "تم تجهيز "المنذر" بحمولة البث الراديوي بهدف تعزيز الهوية الوطنية في الفضاء الموجهة لهواة اللاسلكي حول العالم، إذ يقوم القمر ببث النشيد الوطني البحريني عبر ترددات مخصصة لهواة الراديو، ما يتيح استقبال البث في مختلف أنحاء العالم باستخدام معدات استقبال بسيطة. كما يبث كلمة سامية للعاهل البحريني، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، يتم إرسالها عبر إشارات رقمية يمكن فك تشفيرها وقراءتها من قبل هواة الراديو ومحطات الاستقبال الفضائية. يهدف هذا البث إلى الترويج لإنجاز مملكة البحرين الفضائي وتعزيز مكانتها الدولية في مجال الفضاء، كما أنه يتيح الفرصة لهواة الراديو في مختلف أنحاء العالم لاستقبال الإشارة القادمة من الفضاء والتعرف على مملكة البحرين".وختم الدكتور محمد إبراهيم العسيري تصريحاته بأن "مشروع القمر الصناعي "المنذر" يمثّل رؤية وطنية متقدمة، وهو خطوة مهمة نحو توطين تقنيات الفضاء في مملكة البحرين، إذ أسهم في تمكين فريق من المهندسين البحرينيين الشباب من اكتساب خبرات عملية في تطوير الأنظمة الفضائية المتقدمة، ابتداء من صياغة مفهوم المهمة ووضع المتطلبات الهندسية، مرورا بتصميم الأنظمة وبناء البرمجيات، وصولا إلى إجراء الاختبارات البيئية والتشغيلية، كما أن المشروع أسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ووضع الأسس لتطوير مشاريع فضائية مستقبلية يقودها مهندسون بحرينيون".

https://sarabic.ae/20250315/البحرين-تطلق-أول-قمر-صناعي-لها-إلى-الفضاء-1098677454.html

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البحرين, حصري, العالم العربي