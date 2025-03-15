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https://sarabic.ae/20250315/بوتين-ردا-على-اقتراح-ترامب-على-كييف-إصدار-أمر-بالاستسلام-ومجلس-الأمن-يدين-العنف-في-الساحل-السوري-1098684125.html
بوتين ردا على اقتراح ترامب: على كييف إصدار أمر بالاستسلام.. ومجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري
بوتين ردا على اقتراح ترامب: على كييف إصدار أمر بالاستسلام.. ومجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليقا على اقتراح نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين في كورسك، أنه يتعين على كييف إعطاء الأمر... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T14:01+0000
2025-03-15T14:01+0000
مجتمع
عالم سبوتنيك
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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بوتين ردا على اقتراح ترامب: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك.. ومجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
سبوتنيك عربي
بوتين ردا على اقتراح ترامب: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك.. ومجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
وأضاف بوتين أنه "من أجل التنفيذ الفعال لدعوة الرئيس الأمريكي، يجب على القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية إصدار أمر لجنودها بإلقاء السلاح والاستسلام".في هذا السياق، قال الاستاذ بالأكاديمية الروسية، الدكتور محمود الأفندي، إنه "من الواضح أنه لن يكون هناك أي استجابة من زيلينسكي فيما يتعلق باستسلام الجنود الأوكرانيين في كورسك".من جهته، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد ناجي ملاعب، لـ"سبوتنيك" إن "الرئيس بوتين لن ينخدع بأي إغراءات حتى لو كانت اتصالات شخصية أو إرسال وفد من قبل أمريكا إلى موسكو، أو ما يجري في المملكة العربية السعودية، فقد وضع الرئيس بوتين الحلول المناسبة لروسيا، وعلى أساسها يجب أن يتصرف الجميع".الأمين العام للناتو يدعو إلى تطبيع العلاقات مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانياقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن العلاقات مع روسيا يجب أن تعود إلى مسارها الطبيعي في نهاية المطاف، بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا.وأضاف روته لوسائل إعلام أمريكية، أنه "من الطبيعي أن تتوقف الحرب بالنسبة لأوروب، تدريجيا، وبعدها يجب أن تستعيد علاقاتها الطبيعية مع روسيا".في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، أحمد ياسين، إن "الدول الأوروبية تحاول أن تستعيد دورها ومكانتها بخصوص تفاعلات الأزمة الأوكرانية".وتوقع ياسين أن "تزداد الخطوات الأوروبية زخما لصالح روسيا، ليتم رفع كافة العقوبات المفروضة على روسيا".مجلس الأمن يدين "العنف" في أحداث الساحل ويدعو لحماية كل السوريينأصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بيانا أدان فيه أعمال العنف التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري مؤخرا، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين.ودعا السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.واوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "قرار مجلس الأمن يحمل صفة مهمة وهي أن الصورة وصلت بشكل جيد كما هي"، مشيرا إلى أن "المشكلة لا تكمن في قدرة قوات الأمن السورية على فرض الأمن، بل تكمن في من يسيّر هذه التنظيمات المسلحة، سواء المنضوية تحت سلطة وزارة الدفاع وقوات الأمن أو المنفلتة عن هذه التنظيمات"، بحسب قوله.دعوات روسية صينية للدبلوماسية والحوار لحل النزاع بشأن النووي الإيرانياجتمع كبار الدبلوماسيين من الصين وروسيا وإيران في بكين، أمس الجمعة، لمناقشة القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من رفض إيران دعوة واشنطن لاستئناف الحوار النووي، حيث اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تتفاوض تحت التهديد أو وفق إملاءات أمريكية.في هذا الإطار، قال الباحث في الشأن الإيراني، رضا القزويني، إن "إيران تتعرض لضغوط تتعلف بالملف النووي خصوصا مع مجيء ترامب وتهديداته".وأوضح أن "الدول الصديقة لإيران تعمل على مدار سنوات على ترقية الملف النووي السلمي، نظرا لقربهم منه ومعرفتهم بتفاصيله التي لا تتخطى الاستخدام السلمي".اقتصاديا... المركزي الأوروبي يحذر من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد العالميحذرت رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن تصاعد الخلاف حول الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون له تأثير ضار على الاقتصاد العالمي.وأضافت أنه: "إذا ما ذهب الجميع إلى حرب تجارية حقيقية، ستتضرر التجارة بشكل ملموس، وسينطوي ذلك على عواقب وخيمة.. بالنسبة للنمو والأسعار في أنحاء العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة".لكنه لفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "عندما بدأت الحرب التجارية من قبل أمريكا في ميدان التعريفات الجمركية، بأت تظهر تداعياتها على الاقتصادات مثل خطر زيادة التضخم وتراجع نسب النمو وخفض القدرات الاستهلاكية للمواطنين في كافة الاقتصادات المعنية فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام".
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عالم سبوتنيك, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, аудио
عالم سبوتنيك, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, аудио

بوتين ردا على اقتراح ترامب: على كييف إصدار أمر بالاستسلام.. ومجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري

14:01 GMT 15.03.2025
مجتمع
بوتين ردا على اقتراح ترامب: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك.. ومجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليقا على اقتراح نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين في كورسك، أنه يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها بالاستسلام.
وأضاف بوتين أنه "من أجل التنفيذ الفعال لدعوة الرئيس الأمريكي، يجب على القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية إصدار أمر لجنودها بإلقاء السلاح والاستسلام".
في هذا السياق، قال الاستاذ بالأكاديمية الروسية، الدكتور محمود الأفندي، إنه "من الواضح أنه لن يكون هناك أي استجابة من زيلينسكي فيما يتعلق باستسلام الجنود الأوكرانيين في كورسك".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النخبة الأوكرانية الحاكمة لا يهمها الجيش الأوكراني وحياة أفراده، بل تسعى فقط لتحقيق أغراض سياسية وشخصية".
من جهته، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد ناجي ملاعب، لـ"سبوتنيك" إن "الرئيس بوتين لن ينخدع بأي إغراءات حتى لو كانت اتصالات شخصية أو إرسال وفد من قبل أمريكا إلى موسكو، أو ما يجري في المملكة العربية السعودية، فقد وضع الرئيس بوتين الحلول المناسبة لروسيا، وعلى أساسها يجب أن يتصرف الجميع".
الأمين العام للناتو يدعو إلى تطبيع العلاقات مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن العلاقات مع روسيا يجب أن تعود إلى مسارها الطبيعي في نهاية المطاف، بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وأضاف روته لوسائل إعلام أمريكية، أنه "من الطبيعي أن تتوقف الحرب بالنسبة لأوروب، تدريجيا، وبعدها يجب أن تستعيد علاقاتها الطبيعية مع روسيا".
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، أحمد ياسين، إن "الدول الأوروبية تحاول أن تستعيد دورها ومكانتها بخصوص تفاعلات الأزمة الأوكرانية".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الطريقة التي تعامل بها ترامب مجحفة جدا بموقف الأوروبيين، حتى أنه اختار بلدا خارج الاتحاد الأوروبي ليحتضن مفاوضات السلام بشأن الأزمة الاوكرانية، ما يعد انتقاصا شديدا من مكانة الاتحاد الأوروبي".
وتوقع ياسين أن "تزداد الخطوات الأوروبية زخما لصالح روسيا، ليتم رفع كافة العقوبات المفروضة على روسيا".
مجلس الأمن يدين "العنف" في أحداث الساحل ويدعو لحماية كل السوريين
أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بيانا أدان فيه أعمال العنف التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري مؤخرا، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين.
ودعا السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.
في هذا الإطار، قال المحلل السياسي، أحمد يوسف، إن "هذا القرار الأممي مهم جدا حتى لا تتكرر المذابح التي حدثت بشكل مروع في أكثر من منطقة في سوريا سواء في الساحل أو حمص أو حماة".
واوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "قرار مجلس الأمن يحمل صفة مهمة وهي أن الصورة وصلت بشكل جيد كما هي"، مشيرا إلى أن "المشكلة لا تكمن في قدرة قوات الأمن السورية على فرض الأمن، بل تكمن في من يسيّر هذه التنظيمات المسلحة، سواء المنضوية تحت سلطة وزارة الدفاع وقوات الأمن أو المنفلتة عن هذه التنظيمات"، بحسب قوله.
دعوات روسية صينية للدبلوماسية والحوار لحل النزاع بشأن النووي الإيراني
اجتمع كبار الدبلوماسيين من الصين وروسيا وإيران في بكين، أمس الجمعة، لمناقشة القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من رفض إيران دعوة واشنطن لاستئناف الحوار النووي، حيث اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تتفاوض تحت التهديد أو وفق إملاءات أمريكية.
في هذا الإطار، قال الباحث في الشأن الإيراني، رضا القزويني، إن "إيران تتعرض لضغوط تتعلف بالملف النووي خصوصا مع مجيء ترامب وتهديداته".

ولفت القزويني في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى "إجراء مناورات عسكرية ضخمة لأول مرة على هذا المستوى بين روسيا وإيران والصين، وأيضا إجراء محادثات تتعلق بالقضايا النووية، مما يشير إلى وجود تفاهمات بين الدول الثلاثة للوقوف أمام المشروع الأمريكي".

وأوضح أن "الدول الصديقة لإيران تعمل على مدار سنوات على ترقية الملف النووي السلمي، نظرا لقربهم منه ومعرفتهم بتفاصيله التي لا تتخطى الاستخدام السلمي".
اقتصاديا... المركزي الأوروبي يحذر من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي
حذرت رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن تصاعد الخلاف حول الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون له تأثير ضار على الاقتصاد العالمي.
وأضافت أنه: "إذا ما ذهب الجميع إلى حرب تجارية حقيقية، ستتضرر التجارة بشكل ملموس، وسينطوي ذلك على عواقب وخيمة.. بالنسبة للنمو والأسعار في أنحاء العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة".
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، نسيب غبريل، إن "الاقتصاد العالمي بدأ يحقق نسب نمو أفضل مما كان في أعقاب أزمة تفشي فيروس "كورونا".
لكنه لفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "عندما بدأت الحرب التجارية من قبل أمريكا في ميدان التعريفات الجمركية، بأت تظهر تداعياتها على الاقتصادات مثل خطر زيادة التضخم وتراجع نسب النمو وخفض القدرات الاستهلاكية للمواطنين في كافة الاقتصادات المعنية فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام".
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