"حماس": وفدنا في القاهرة يتابع المقترحات المطروحة لتثبيت وقف إطلاق النار

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:00 GMT
9 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: نوافق على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى السلام، مبعوث ترمب يقدم "مقترحاً محدّثاً" لتمديد وقف النار في غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
09:16 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
09:21 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
14:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
14:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
15:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
25 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250315/حماس-وفدنا-في-القاهرة-يتابع-المقترحات-المطروحة-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-1098678120.html
"حماس": وفدنا في القاهرة يتابع المقترحات المطروحة لتثبيت وقف إطلاق النار
"حماس": وفدنا في القاهرة يتابع المقترحات المطروحة لتثبيت وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، دعمها لأي مقترح يصلها عبر الوسطاء، مؤكدة تعاملها معه بـ"مرونة وإيجابية عالية". 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T08:18+0000
2025-03-15T08:18+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082887679_23:0:848:464_1920x0_80_0_0_f37e8ecff655965be7b897836be814eb.jpg
وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريحات تلفزيونية، إن "وفد الحركة في القاهرة، يتابع المقترحات المطروحة لتثبيت وقف إطلاق النار، نافيا وضع أي شروط تعجيزية".وأضاف القانوع أن "حماس تعاملت بإيجابية مع مختلف المقترحات والكرة في مرمى الاحتلال حاليا"، متابعًا: "وضعنا شروطا متفق عليها بضمان الوسطاء وواشنطن".وأكد القانوع أن "الإشكالية في إصرار نتنياهو على المماطلة لإنقاذ مستقبله السياسي"، مشيرًا إلى أنه "تم تقديم كل الخروقات التي قامت بها إسرائيل إلى الوسطاء".وختم عبد اللطيف القانوع، تصريحاته بالتأكيد على أن "الاحتلال خرق المرحلة الأولى بوقفه البروتوكول الإنساني ومحاصرة غزة، ووفد حماس جدّد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ، ظهر الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات عدة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، قبل أيام دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشددًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250314/نشر-قوات-دولية-في-قطاع-غزة-وزير-الخارجية-المصري-يعلق-1098672435.html
https://sarabic.ae/20250313/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـسبوتنيك-على-تصريحات-ترامب-الجديدة-حول-تهجير-سكان-غزة-1098637488.html
https://sarabic.ae/20250314/أرض-الصومال-يحسم-حقيقة-أنباء-بشأن-تلقيه-مقترحا-لتوطين-فلسطينيين-من-غزة-1098672224.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082887679_165:0:784:464_1920x0_80_0_0_685ec85c52681164723acc026d659716.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس": وفدنا في القاهرة يتابع المقترحات المطروحة لتثبيت وقف إطلاق النار

08:18 GMT 15.03.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، دعمها لأي مقترح يصلها عبر الوسطاء، مؤكدة تعاملها معه بـ"مرونة وإيجابية عالية".
وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريحات تلفزيونية، إن "وفد الحركة في القاهرة، يتابع المقترحات المطروحة لتثبيت وقف إطلاق النار، نافيا وضع أي شروط تعجيزية".
وأضاف القانوع أن "حماس تعاملت بإيجابية مع مختلف المقترحات والكرة في مرمى الاحتلال حاليا"، متابعًا: "وضعنا شروطا متفق عليها بضمان الوسطاء وواشنطن".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
نشر قوات دولية في قطاع غزة.. وزير الخارجية المصري يعلق
أمس, 19:09 GMT
وأكد القانوع أن "الإشكالية في إصرار نتنياهو على المماطلة لإنقاذ مستقبله السياسي"، مشيرًا إلى أنه "تم تقديم كل الخروقات التي قامت بها إسرائيل إلى الوسطاء".

وأوضح المتحدث باسم "حماس"، أن "الكرة في ملعب الاحتلال، الذي عودنا على التنصل من الاتفاقيات كعادته"، مردفًا: "شروطنا هي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال ببنوده".

وختم عبد اللطيف القانوع، تصريحاته بالتأكيد على أن "الاحتلال خرق المرحلة الأولى بوقفه البروتوكول الإنساني ومحاصرة غزة، ووفد حماس جدّد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار".
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على تصريحات ترامب الجديدة حول تهجير سكان غزة
13 مارس, 14:38 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ، ظهر الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.

وينص الاتفاق، في مرحلته الأولى، والتي استمرت لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين.

وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات عدة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
"أرض الصومال" يحسم حقيقة أنباء بشأن تلقيه مقترحا لتوطين فلسطينيين من غزة
أمس, 18:22 GMT
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، قبل أيام دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشددًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала