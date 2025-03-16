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https://sarabic.ae/20250316/إطلاق-صاروخ-أنغارا-12-الروسي-إلى-الفضاء-محملا-بأقمار-صناعية-عسكرية-1098697503.html
إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الروسي إلى الفضاء محملا بأقمار صناعية عسكرية
إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الروسي إلى الفضاء محملا بأقمار صناعية عسكرية
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية الفضائية التابعة لها، أطلقت بنجاح، مركبة الإطلاق "أنغارا- 1.2" مع أقمار صناعية لصالح وزارة الدفاع الروسية، من قاعدة... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T12:04+0000
2025-03-16T12:04+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "في يوم الأحد 16 مارس/ آذار، الساعة 13:50 (بتوقيت موسكو)، من قاعدة الاختبار الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الروسية (قاعدة بليسيتسك الفضائية) في مقاطعة أرخانغيلسك، أطلق الطاقم القتالي لقوات الفضاء، التابع لقوات الجوفضائية بنجاح، مركبة الإطلاق الخفيفة أنغارا - 1.2، مع مركبات فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية".وقالت الوزارة في بيانها: "اليوم عند الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، تم إطلاق الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، بنجاح من قاعدة الاختبار الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك، من قبل الطاقم القتالي للقوات الجوفضائية".وسبق ذلك، أن تم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق لصاروخ "أنغارا - 1.2" (العملية الأولى في عام 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ "أنغارا-آ5" من قاعدة "بليسيتسك"، بينما تم الإطلاق الأول والوحيد حتى الآن للصاروخ "أنغارا- آ5" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 نيسان/أبريل 2024."روسكوسموس": إطلاق صاروخ يحمل مركبة الشحن "بروغرس أم أس- 30" إلى الفضاء
https://sarabic.ae/20250201/روسكوسموس-تعلن-تصحيح-مدار-محطة-الفضاء-الدولية-1097380995.html
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روسيا

إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الروسي إلى الفضاء محملا بأقمار صناعية عسكرية

12:04 GMT 16.03.2025
© Photo / Ministry of Defense of The Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "أنغارا 5" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
إطلاق صاروخ أنغارا 5 من قاعدة بليسيتسك الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© Photo / Ministry of Defense of The Russian Federation
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية الفضائية التابعة لها، أطلقت بنجاح، مركبة الإطلاق "أنغارا- 1.2" مع أقمار صناعية لصالح وزارة الدفاع الروسية، من قاعدة بليسيتسك الفضائية.
وجاء في بيان الوزارة: "في يوم الأحد 16 مارس/ آذار، الساعة 13:50 (بتوقيت موسكو)، من قاعدة الاختبار الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الروسية (قاعدة بليسيتسك الفضائية) في مقاطعة أرخانغيلسك، أطلق الطاقم القتالي لقوات الفضاء، التابع لقوات الجوفضائية بنجاح، مركبة الإطلاق الخفيفة أنغارا - 1.2، مع مركبات فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 17 سبتمبر/ تشرين الثاني، إطلاق الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، والذي تم إطلاقه بنجاح من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية.
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية
1 فبراير, 13:59 GMT
وقالت الوزارة في بيانها: "اليوم عند الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، تم إطلاق الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، بنجاح من قاعدة الاختبار الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك، من قبل الطاقم القتالي للقوات الجوفضائية".

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد أرسلت مسبقا جميع صواريخ "أنغارا" التي طلبتها وزارة الدفاع إلى قاعدة بليسيتسك الفضائية، وهي جاهزة للإطلاق.

وسبق ذلك، أن تم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق لصاروخ "أنغارا - 1.2" (العملية الأولى في عام 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ "أنغارا-آ5" من قاعدة "بليسيتسك"، بينما تم الإطلاق الأول والوحيد حتى الآن للصاروخ "أنغارا- آ5" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 نيسان/أبريل 2024.
"روسكوسموس": إطلاق صاروخ يحمل مركبة الشحن "بروغرس أم أس- 30" إلى الفضاء
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