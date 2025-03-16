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https://sarabic.ae/20250316/رابطة-الدوري-الإسباني-ترد-على-قرار-ريال-مدريد-بعدم-خوض-أي-مباراة-عقب-راحة-تقل-عن-72-ساعة-1098700134.html
رابطة الدوري الإسباني ترد على قرار ريال مدريد بعدم خوض أي مباراة عقب راحة تقل عن 72 ساعة
رابطة الدوري الإسباني ترد على قرار ريال مدريد بعدم خوض أي مباراة عقب راحة تقل عن 72 ساعة
سبوتنيك عربي
تصاعد الجدل حول أزمة جدول المباريات في الدوري الإسباني، بعد تصريحات مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، التي أكد فيها أن فريقه لن يلعب مجددا دون الحصول على 72... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T15:21+0000
2025-03-16T15:21+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
ترتيب الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
رياضة
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ورد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، موجها كلامه إلى أنشيلوتي، قائلا: "أنا متأكد من أن إيمليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية، أخبرك أن رابطة الدوري الإسباني حددت بالفعل موعد مباراة ليغانيس".وأضاف: "كانت المباراة في تمام الساعة السادسة والربع عصرًا، لمنحكم مزيدًا من الراحة قبل نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال سوسيداد"، متابعا: "لكن بوتراغينيو طلب من مدير المسابقات في الدوري الإسباني تغيير الموعد إلى الساعة الحادية عشرة".وأشار تيباس: "هذا حدث بالتأكيد بعلمك وموافقتك، كما أتوقع، لصالح اللاعبين العائدين من فترة التوقف الدولي، والآن أصبح لدينا مباراتان في أقل من 72 ساعة".وخرج أنشيلوتي في تصريحات نارية خلال مؤتمره الصحفي بعد مباراة فياريال ببطولة الدوري الإسباني، أمس السبت، مؤكدا أن فريقه لن يخوض أي مباراة قادمة يكون الوقت الفاصل بينها وبين السابقة لها أقل من 72 ساعة.وكان ريال مدريد قد لعب الأربعاء الماضي أمام جاره أتلتيكو مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة فياريال أمس السبت.ولكن هناك مباراتين قادمتين أمام ريال مدريد فيهما المشكلة نفسها بعد التوقف الدولي، الأولى أمام ليغانيس في بطولة الليغا بجانب ريال سوسيداد ببطولة كأس ملك إسبانيا، ويواجه الميرنغي منافسه ليغانيس يوم 29 مارس، في حين ستكون مواجهة سوسيداد يوم 1 أبريل.
https://sarabic.ae/20250309/ريال-مدريد-يهزم-فاليكانو-ويزاحم-برشلونة-على-صدارة-الـليغا-فيديو-1098535563.html
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أخبار نادي ريال مدريد, ترتيب الدوري الإسباني, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, ترتيب الدوري الإسباني, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات

رابطة الدوري الإسباني ترد على قرار ريال مدريد بعدم خوض أي مباراة عقب راحة تقل عن 72 ساعة

15:21 GMT 16.03.2025
© AP Photo / Altaf Qadriريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة
ريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
تابعنا عبر
تصاعد الجدل حول أزمة جدول المباريات في الدوري الإسباني، بعد تصريحات مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، التي أكد فيها أن فريقه لن يلعب مجددا دون الحصول على 72 ساعة من الراحة بين المباريات.
ورد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، موجها كلامه إلى أنشيلوتي، قائلا: "أنا متأكد من أن إيمليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية، أخبرك أن رابطة الدوري الإسباني حددت بالفعل موعد مباراة ليغانيس".
وأضاف: "كانت المباراة في تمام الساعة السادسة والربع عصرًا، لمنحكم مزيدًا من الراحة قبل نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال سوسيداد"، متابعا: "لكن بوتراغينيو طلب من مدير المسابقات في الدوري الإسباني تغيير الموعد إلى الساعة الحادية عشرة".
وأشار تيباس: "هذا حدث بالتأكيد بعلمك وموافقتك، كما أتوقع، لصالح اللاعبين العائدين من فترة التوقف الدولي، والآن أصبح لدينا مباراتان في أقل من 72 ساعة".
وخرج أنشيلوتي في تصريحات نارية خلال مؤتمره الصحفي بعد مباراة فياريال ببطولة الدوري الإسباني، أمس السبت، مؤكدا أن فريقه لن يخوض أي مباراة قادمة يكون الوقت الفاصل بينها وبين السابقة لها أقل من 72 ساعة.
ريال مدريد يهزم فاليكانو في الدوري الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
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ريال مدريد يهزم فاليكانو ويزاحم برشلونة على صدارة الـ"ليغا"... فيديو
9 مارس, 18:10 GMT
وكان ريال مدريد قد لعب الأربعاء الماضي أمام جاره أتلتيكو مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة فياريال أمس السبت.
ولكن هناك مباراتين قادمتين أمام ريال مدريد فيهما المشكلة نفسها بعد التوقف الدولي، الأولى أمام ليغانيس في بطولة الليغا بجانب ريال سوسيداد ببطولة كأس ملك إسبانيا، ويواجه الميرنغي منافسه ليغانيس يوم 29 مارس، في حين ستكون مواجهة سوسيداد يوم 1 أبريل.
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