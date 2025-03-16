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https://sarabic.ae/20250316/فيورنتينا-يسحق-يوفنتوس-بثلاثية-نظيفة-في-الدوري-الإيطالي-1098704595.html
فيورنتينا يسحق يوفنتوس بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي
فيورنتينا يسحق يوفنتوس بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي
سبوتنيك عربي
خسر فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد أمام منافسه فيورنتينا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإيطالي. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T21:37+0000
2025-03-16T21:38+0000
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أقيمت المباراة، اليوم الأحد، على ملعب أرتيميو فرانكي معقل فيورنتينا، ضمن منافسات الجولة 29 من البطولة.واستطاع فيورنتينا تحقيق انتصاره بواسطة روبن جوسينس ورولاندو ماندراجورا وألبرت جودموندسون، الذين سجلوا أهداف الفريق الثلاثة.وبهذه النتيجة، سجل يوفنتوس، ثاني هزيمة على التوالي في الدوري الإيطالي، بينما تعد واحدة من الهزائم التاريخية للفريق التي فاز فيها منافسه بثلاثة أهداف أو أكثر.وبعد فوز بولونيا على لاتسيو، بـ 5 أهداف دون رد فقد يوفنتوس المركز الـ4 والمؤهل لدوري أبطال أوروبا، بينما وصل فيورنتينا للنقطة 48 ليصبح في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، في حين تجمد رصيد يوفنتوس عند 52 نقطة ليصبح في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن بولونيا.
https://sarabic.ae/20241207/يوفنتوس-يحقق-رقما-قياسيا-بالتعادل-أمام-بولونيا-في-الدوري-الإيطالي-1095588290.html
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رياضة, أخبار العالم الآن, إيطاليا
رياضة, أخبار العالم الآن, إيطاليا

فيورنتينا يسحق يوفنتوس بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

21:37 GMT 16.03.2025 (تم التحديث: 21:38 GMT 16.03.2025)
© Getty Images / Gabriele Maltinti / Stringerريق يوفنتوس الإيطالي
ريق يوفنتوس الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© Getty Images / Gabriele Maltinti / Stringer
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خسر فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد أمام منافسه فيورنتينا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
أقيمت المباراة، اليوم الأحد، على ملعب أرتيميو فرانكي معقل فيورنتينا، ضمن منافسات الجولة 29 من البطولة.
واستطاع فيورنتينا تحقيق انتصاره بواسطة روبن جوسينس ورولاندو ماندراجورا وألبرت جودموندسون، الذين سجلوا أهداف الفريق الثلاثة.
يوفنتوس وبولونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مجتمع
يوفنتوس يحقق رقما قياسيا بالتعادل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
7 ديسمبر 2024, 22:02 GMT
وبهذه النتيجة، سجل يوفنتوس، ثاني هزيمة على التوالي في الدوري الإيطالي، بينما تعد واحدة من الهزائم التاريخية للفريق التي فاز فيها منافسه بثلاثة أهداف أو أكثر.
وبعد فوز بولونيا على لاتسيو، بـ 5 أهداف دون رد فقد يوفنتوس المركز الـ4 والمؤهل لدوري أبطال أوروبا، بينما وصل فيورنتينا للنقطة 48 ليصبح في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، في حين تجمد رصيد يوفنتوس عند 52 نقطة ليصبح في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن بولونيا.
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