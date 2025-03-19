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دولة عربية تتصدر شمالي أفريقيا في سرعة رفع الملفات على الإنترنت وأخرى تتصدر سرعة التنزيل
دولة عربية تتصدر شمالي أفريقيا في سرعة رفع الملفات على الإنترنت وأخرى تتصدر سرعة التنزيل
سبوتنيك عربي
تصدّر المغرب دول منطقة شمالي أفريقيا من حيث متوسط سرعة رفع الملفات وتوفير أرضية طموحة لإنترنت الألياف أو الـ"فايبر"، بحسب بيانات جديدة لشركة "أوكلا". 19.03.2025, سبوتنيك عربي
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وتفوّقت المملكة المغربية في سرعة الرفع (Upload) بقدرة 31.86 ميغابايت في الثانية، خلال الربع الرابع من العام الماضي، محققة تكافؤا تقريبيا مع متوسط سرعة التنزيل (Download)، التي بلغت 35.57 ميغابايت في الثانية.وأشار التصنيف إلى أن الجزائر تمتلك النصيف الأكبر من عدد من اتصالات الـ"فايبر" في شمال أفريقيا، من خلال اتصال أكثر من 1.5 ملايين أسرة بهذه التقنية، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2024، فيما يحلّ المغرب في المرتبة الثانية بنحو 990 ألف ربط، كما تحظى المملكة بأكبر نسبة من الألياف في سوق النطاق العريض السلكي مقدرة بـ38.5%.أما تونس، فقد وضعها الترتيب في المركز الرابع، بالنظر إلى توفرها على 99 ألف ربط بالألياف البصرية، ونحو 415 ألف اتصال بأنظمة "VDSL"، فيما تفضل مصر نشر الألياف في الخزانة (FTTC)، لذلك لديها أكبر عدد من اتصالات "VDSL" في المنطقة، حيث يستفيد معظم مشتركيها الثابتين البالغ عددهم نحو 10 ملايين مشترك من هذه التكنولوجيا.
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, مصر, انترنت
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, مصر, انترنت
دولة عربية تتصدر شمالي أفريقيا في سرعة رفع الملفات على الإنترنت وأخرى تتصدر سرعة التنزيل
13:17 GMT 19.03.2025 (تم التحديث: 14:03 GMT 19.03.2025)
تصدّر المغرب دول منطقة شمالي أفريقيا من حيث متوسط سرعة رفع الملفات وتوفير أرضية طموحة لإنترنت الألياف أو الـ"فايبر"، بحسب بيانات جديدة لشركة "أوكلا".
وتفوّقت المملكة المغربية في سرعة الرفع (Upload) بقدرة 31.86 ميغابايت في الثانية، خلال الربع الرابع من العام الماضي، محققة تكافؤا تقريبيا مع متوسط سرعة التنزيل (Download)، التي بلغت 35.57 ميغابايت في الثانية.
وأما بالنسبة لسرعة التنزيل، جاءت مصر في المركز الأول، الذي بلغ ذروته عند 80 ميغابايت في الثانية، خلال الربع الثاني من عام 2024، مستفيدا من توسيع شبكة "VDSL"، بحسب موقع "هسبريس".
وحلّ المغرب في المركز الثاني في متوسط سرعة التنزيل، وشهد تحسنا بنسبة 32 % في متوسط سرعة التنزيل، التي وصلت إلى 35.57 ميغابايت في الثانية، بفضل الزيادة المطردة في زبائن شبكات الألياف للمنازل.
وأشار التصنيف إلى أن الجزائر تمتلك النصيف الأكبر من عدد من اتصالات الـ"فايبر" في شمال أفريقيا، من خلال اتصال أكثر من 1.5 ملايين أسرة بهذه التقنية، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2024، فيما يحلّ المغرب في المرتبة الثانية بنحو 990 ألف ربط، كما تحظى المملكة بأكبر نسبة من الألياف في سوق النطاق العريض السلكي
مقدرة بـ38.5%.
أما تونس، فقد وضعها الترتيب في المركز الرابع، بالنظر إلى توفرها على 99 ألف ربط بالألياف البصرية، ونحو 415 ألف اتصال بأنظمة "VDSL"، فيما تفضل مصر نشر الألياف في الخزانة (FTTC)، لذلك لديها أكبر عدد من اتصالات "VDSL" في المنطقة، حيث يستفيد معظم مشتركيها الثابتين البالغ عددهم نحو 10 ملايين مشترك من هذه التكنولوجيا.