https://sarabic.ae/20250319/مسؤول-سوداني-سابق-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-عودة-حزب-المؤتمر-الوطني-للمشهد-السياسي-بعد-مبادرته-الأخيرة-1098791878.html

مسؤول سوداني سابق يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة عودة حزب المؤتمر الوطني للمشهد السياسي بعد مبادرته الأخيرة

مسؤول سوداني سابق يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة عودة حزب المؤتمر الوطني للمشهد السياسي بعد مبادرته الأخيرة

سبوتنيك عربي

أكد المستشار السابق للحكومة السودانية الدكتور ربيع عبد العاطي، أن "حزب المؤتمر الوطني السوداني لم يكن مختفيا عن الساحة، بل كان يعيش الأزمة ويواكب أحداثها ويصدر... 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T17:39+0000

2025-03-19T17:39+0000

2025-03-19T17:39+0000

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وذكر عبد العاطي أن "الحزب كان يعقد الاجتماعات ويساند الجيش وهو ما لم نراه من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، ومبادرته اليوم لما بعد الحرب ليست جديدة على المشهد".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "رؤية المؤتمر الوطني عن الوضع في السودان لا تتجزأ، وهي من جملة مواقفه المعلنة والمشهودة".وأردف عبد العاطي: "رؤية المؤتمر الوطني أرى أنها رؤية سياسية لا تتناقض مع موقفه بأن المرحلة الحالية، هي لسحق التمرد وضرورة تلاحم القوى الوطنية لإعادة الأمر لنصابه، وأن أحاديث السياسة ومن يحكم السودان ومكانها هو السباق الإنتخابي وكلمة الشعب".ولفت عبد العاطي إلى أن "ما طرحه المؤتمر الوطني هي أولويات ما بعد الحرب، وعودة المؤتمر الوطني لا تتم إلا إذا رأى الشعب ذلك، ولا كلمة تعلو فوق رأيه والتعقيد هو أن تكون الإرادة غير شعبية والأجندات أجنبية".وكان المؤتمر الوطني قد طرح رؤيته لما بعد انتهاء الحرب، وفقا لوثيقة متداولة، تناولت الوضع الراهن والمستقبلي والموقف من الحرب الجارية ودعمه للجيش، ما طرح الكثير من التساؤلات حول دور الحزب في المرحلة الراهنة وإمكانية عودته للمشهد السياسي بعد وقف الحرب.ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد، حيث يسيطر الجيش على الشمال والشرق، فيما تسيطر قوات الدعم على أجزاء واسعة من إقليم دارفور (غربي البلاد) ومناطق في الجنوب.

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