https://sarabic.ae/20250319/ويتكوف-تخفيف-العقوبات-المفروضة-ضد-روسيا-سيأتي-عقب-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا---1098781340.html

ويتكوف: تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا سيأتي عقب وقف إطلاق النار في أوكرانيا

ويتكوف: تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا سيأتي عقب وقف إطلاق النار في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، أن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا، لم تتم مناقشتها خلال المحادثة الهاتفية التي جرت، يوم أمس الثلاثاء،... 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T15:50+0000

2025-03-19T15:50+0000

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وقال ويتكوف في تصريح لوسائل إعلام غربية: "سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأعتقد أن كل ما يليه سيكون مجرد تفاصيل، من تخفيف العقوبات إلى باقي الأمور، التي ستتبع اتفاق سلام شامل (في أوكرانيا)".وقال ويتكوف إن "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) لم يتطرق إلى العقوبات أمس، لكن الجميع مستعد لمناقشتها في المستقبل".وأشار ويتكوف إلى أنه لا يستبعد إمكانية عودة إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل عبر خطوط أنابيب للغاز مثل "السيل الشمالي".وقال ويتكوف، تعليقا على اللقاء المحتمل بين الرئيسين بوتين وترامب، في السعودية: "لا أستطيع أن أتحدث نيابة عنهما.. لكن من المحتمل أن يحدث ذلك".وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين، عن امتنانه لدونالد ترامب، لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".

https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-بوتين-وترامب-تبادلا-وجهات-النظر-التفصيلية-والصريحة-حول-الأزمة-الأوكرانية-1098756749.html

https://sarabic.ae/20250319/الكرملين-المحادثات-المقبلة-بين-روسيا-وأمريكا-في-السعودية-ستكون-مليئة-بالأحداث-1098767995.html

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