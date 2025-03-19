https://sarabic.ae/20250319/ويتكوف-تخفيف-العقوبات-المفروضة-ضد-روسيا-سيأتي-عقب-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا---1098781340.html
ويتكوف: تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا سيأتي عقب وقف إطلاق النار في أوكرانيا
ويتكوف: تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا سيأتي عقب وقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، أن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا، لم تتم مناقشتها خلال المحادثة الهاتفية التي جرت، يوم أمس الثلاثاء،... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T15:50+0000
2025-03-19T15:50+0000
2025-03-19T15:50+0000
العالم
واشنطن
موسكو
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097919222_0:33:3070:1760_1920x0_80_0_0_977064baf359ac3a8acdce6cae7fb491.jpg
وقال ويتكوف في تصريح لوسائل إعلام غربية: "سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأعتقد أن كل ما يليه سيكون مجرد تفاصيل، من تخفيف العقوبات إلى باقي الأمور، التي ستتبع اتفاق سلام شامل (في أوكرانيا)".وقال ويتكوف إن "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) لم يتطرق إلى العقوبات أمس، لكن الجميع مستعد لمناقشتها في المستقبل".وأشار ويتكوف إلى أنه لا يستبعد إمكانية عودة إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل عبر خطوط أنابيب للغاز مثل "السيل الشمالي".وقال ويتكوف، تعليقا على اللقاء المحتمل بين الرئيسين بوتين وترامب، في السعودية: "لا أستطيع أن أتحدث نيابة عنهما.. لكن من المحتمل أن يحدث ذلك".وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين، عن امتنانه لدونالد ترامب، لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".
https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-بوتين-وترامب-تبادلا-وجهات-النظر-التفصيلية-والصريحة-حول-الأزمة-الأوكرانية-1098756749.html
https://sarabic.ae/20250319/الكرملين-المحادثات-المقبلة-بين-روسيا-وأمريكا-في-السعودية-ستكون-مليئة-بالأحداث-1098767995.html
واشنطن
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097919222_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_38828f83f2444e1f8d542f4bcf4c26d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, واشنطن, موسكو, موسكو
العالم, واشنطن, موسكو, موسكو
ويتكوف: تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا سيأتي عقب وقف إطلاق النار في أوكرانيا
كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، أن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا، لم تتم مناقشتها خلال المحادثة الهاتفية التي جرت، يوم أمس الثلاثاء، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، متوقعا تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، عقب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بأوكرانيا.
وقال ويتكوف في تصريح لوسائل إعلام غربية: "سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأعتقد أن كل ما يليه سيكون مجرد تفاصيل، من تخفيف العقوبات إلى باقي الأمور، التي ستتبع اتفاق سلام شامل (في أوكرانيا)".
وأوضح ويتكوف أن الرئيسين لم يناقشا مسألة العقوبات، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت أمس، لكنهما سيفعلان ذلك لاحقًا.
وقال ويتكوف إن "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) لم يتطرق إلى العقوبات أمس، لكن الجميع مستعد لمناقشتها في المستقبل".
وأشار ويتكوف إلى أنه لا يستبعد إمكانية عودة إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل عبر خطوط أنابيب للغاز مثل "السيل الشمالي".
وتابع: "وقف إطلاق النار الشامل يتعلق بخط الحدود البالغ طوله 2000 كيلومتر، حيث يحتشد الأوكرانيون في مواجهة الروس، الأمر معقد وهناك ظروف ميدانية متباينة في نقاط عدة، وهذا ما ستستكشفه الوفود الفنية، التي أعتقد أنها ستبدأ اجتماعاتها في السعودية يومي الاثنين والثلاثاء (المقبيلين)".
وقال ويتكوف، تعليقا على اللقاء المحتمل بين الرئيسين بوتين وترامب، في السعودية: "لا أستطيع أن أتحدث نيابة عنهما.. لكن من المحتمل أن يحدث ذلك".
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين، عن امتنانه لدونالد ترامب، لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".