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ويتكوف: تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا سيأتي عقب وقف إطلاق النار في أوكرانيا
ويتكوف: تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا سيأتي عقب وقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، أن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا، لم تتم مناقشتها خلال المحادثة الهاتفية التي جرت، يوم أمس الثلاثاء،... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T15:50+0000
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وقال ويتكوف في تصريح لوسائل إعلام غربية: "سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأعتقد أن كل ما يليه سيكون مجرد تفاصيل، من تخفيف العقوبات إلى باقي الأمور، التي ستتبع اتفاق سلام شامل (في أوكرانيا)".وقال ويتكوف إن "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) لم يتطرق إلى العقوبات أمس، لكن الجميع مستعد لمناقشتها في المستقبل".وأشار ويتكوف إلى أنه لا يستبعد إمكانية عودة إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل عبر خطوط أنابيب للغاز مثل "السيل الشمالي".وقال ويتكوف، تعليقا على اللقاء المحتمل بين الرئيسين بوتين وترامب، في السعودية: "لا أستطيع أن أتحدث نيابة عنهما.. لكن من المحتمل أن يحدث ذلك".وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين، عن امتنانه لدونالد ترامب، لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".
https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-بوتين-وترامب-تبادلا-وجهات-النظر-التفصيلية-والصريحة-حول-الأزمة-الأوكرانية-1098756749.html
https://sarabic.ae/20250319/الكرملين-المحادثات-المقبلة-بين-روسيا-وأمريكا-في-السعودية-ستكون-مليئة-بالأحداث-1098767995.html
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ويتكوف: تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا سيأتي عقب وقف إطلاق النار في أوكرانيا

15:50 GMT 19.03.2025
© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة) بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال المحادثات الروسية الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض
 وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة) بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال المحادثات الروسية الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein
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كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، أن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا، لم تتم مناقشتها خلال المحادثة الهاتفية التي جرت، يوم أمس الثلاثاء، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، متوقعا تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، عقب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بأوكرانيا.
وقال ويتكوف في تصريح لوسائل إعلام غربية: "سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأعتقد أن كل ما يليه سيكون مجرد تفاصيل، من تخفيف العقوبات إلى باقي الأمور، التي ستتبع اتفاق سلام شامل (في أوكرانيا)".

وأوضح ويتكوف أن الرئيسين لم يناقشا مسألة العقوبات، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت أمس، لكنهما سيفعلان ذلك لاحقًا.

وقال ويتكوف إن "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) لم يتطرق إلى العقوبات أمس، لكن الجميع مستعد لمناقشتها في المستقبل".
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أمس, 17:24 GMT
وأشار ويتكوف إلى أنه لا يستبعد إمكانية عودة إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل عبر خطوط أنابيب للغاز مثل "السيل الشمالي".

وتابع: "وقف إطلاق النار الشامل يتعلق بخط الحدود البالغ طوله 2000 كيلومتر، حيث يحتشد الأوكرانيون في مواجهة الروس، الأمر معقد وهناك ظروف ميدانية متباينة في نقاط عدة، وهذا ما ستستكشفه الوفود الفنية، التي أعتقد أنها ستبدأ اجتماعاتها في السعودية يومي الاثنين والثلاثاء (المقبيلين)".

وقال ويتكوف، تعليقا على اللقاء المحتمل بين الرئيسين بوتين وترامب، في السعودية: "لا أستطيع أن أتحدث نيابة عنهما.. لكن من المحتمل أن يحدث ذلك".
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11:03 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين، عن امتنانه لدونالد ترامب، لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".
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