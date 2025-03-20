https://sarabic.ae/20250320/آبي-أحمد-يوجه-رسالة-جديدة-إلى-مصر-والسودان-بشأن-سد-النهضة-1098814308.html
آبي أحمد يوجه رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة
آبي أحمد يوجه رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، زعم فيه أن الدولتين لن تتعرضا للضرر. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T16:21+0000
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وقال آبي أحمد، اليوم الخميس: "سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب وسيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل".كما أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن قضية وصول بلاده إلى البحر الأحمر تمثل "أمرا وجوديا" بالنسبة لأديس أبابا، مضيفا: "سيتحقق ذلك بالسلام وليس بالحرب مع إريتريا أو الصومال، من أجل الحصول على منفذ بحري".وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.يذكر أن إثيوبيا بدأت تشييد سد النهضة على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بينما تحذر مصر من الإضرار بحصتها المائية.
https://sarabic.ae/20250226/مصر-تؤكد-عدم-تأثرها-بعمليات-ملء-سد-النهضة-وتكشف-متى-تظهر-المخاطر-الحقيقية-1098211991.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار
آبي أحمد يوجه رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة
أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، زعم فيه أن الدولتين لن تتعرضا للضرر.
وقال آبي أحمد، اليوم الخميس: "سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب
وسيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل".
كما أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن قضية وصول بلاده إلى البحر الأحمر تمثل "أمرا وجوديا" بالنسبة لأديس أبابا، مضيفا: "سيتحقق ذلك بالسلام وليس بالحرب مع إريتريا أو الصومال، من أجل الحصول على منفذ بحري".
وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة
، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن إثيوبيا
بدأت تشييد سد النهضة على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بينما تحذر مصر من الإضرار بحصتها المائية.