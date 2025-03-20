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https://sarabic.ae/20250320/إسرائيل-تصعد-عدوانها-على-غزة-وواشنطن-تلوح-بخطة-مؤقتة-لوقف-إطلاق-النار-1098811450.html
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة... وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة... وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن هناك "خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار" في غزة، لكن الفرصة "تتضاءل بسرعة". 20.03.2025, سبوتنيك عربي
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إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الخطة "ستشمل أيضا إطلاق سراح 5 محتجزين أحياء، من بينهم الأمريكي، إيدان ألكسندر، كما ستتضمن إطلاق سراح عدد كبير من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية".وأضاف أن "الفرصة لا تزال قائمة، ولكنها تتضاءل بسرعة".وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى إن الخطة "مقنعة"، وأن "واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل".يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، استئناف قواته عملياتها البرية في غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته بسطت سيطرته على محور نتساريم، وهو المحور الأوسط في القطاع، وأنها مناورة "مركزة" الهدف منها هو إنشاء منطقة عازلة جزئية بين شمال وجنوب القطاع.من جانبها، قالت حركة حماس الفلسطينية إن المحادثات مستمرة مع الوسطاء، اليوم الخميس، بشأن وقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل على إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار.وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك أسباب متعلقة بأزمات داخلية ومشاكل يعانيها نتنياهو مع أذرع داخل الإدارة، مثل مشكلته مع رئيس الشاباك، فضلا عن رغبته في عودة إيتمار بن غفير للائتلاف الحاكم، ومن المعروف أن شرط الأخير للعودة هو العودة للحرب، لذا يرغب نتنياهو في الهروب للأمام تحت عنوان الإنشغال بالحرب في غزة".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "نتنياهو ذو يد مطلقة في كل شيء، بسبب الرعاية الأمريكية غير المحدودة"، مشيرا إلى أن "العالم تسوده شريعة الغاب بسبب ما تفعله أمريكا مع حليفتها إسرائيل"، متوقعًا أن "لا يكون هناك عودة للاتفاقية السابقة مرة أخرى".
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ملفات ساخنة, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, аудио
ملفات ساخنة, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, аудио

إسرائيل تصعد عدوانها على غزة... وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار

14:17 GMT 20.03.2025
راديو
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن هناك "خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار" في غزة، لكن الفرصة "تتضاءل بسرعة".
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الخطة "ستشمل أيضا إطلاق سراح 5 محتجزين أحياء، من بينهم الأمريكي، إيدان ألكسندر، كما ستتضمن إطلاق سراح عدد كبير من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية".
وأضاف أن "الفرصة لا تزال قائمة، ولكنها تتضاءل بسرعة".
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى إن الخطة "مقنعة"، وأن "واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل".
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، استئناف قواته عملياتها البرية في غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته بسطت سيطرته على محور نتساريم، وهو المحور الأوسط في القطاع، وأنها مناورة "مركزة" الهدف منها هو إنشاء منطقة عازلة جزئية بين شمال وجنوب القطاع.
من جانبها، قالت حركة حماس الفلسطينية إن المحادثات مستمرة مع الوسطاء، اليوم الخميس، بشأن وقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل على إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار.

في هذا السياق، قالت الكاتبة والمحللة السياسية الفلسطينية، د. تمارا حداد، إن "هناك أسبابا متعددة وراء عودة نتنياهو للحرب مرة أخرى، منها تعثر المفاوضات بين حماس والأمريكيين".

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك أسباب متعلقة بأزمات داخلية ومشاكل يعانيها نتنياهو مع أذرع داخل الإدارة، مثل مشكلته مع رئيس الشاباك، فضلا عن رغبته في عودة إيتمار بن غفير للائتلاف الحاكم، ومن المعروف أن شرط الأخير للعودة هو العودة للحرب، لذا يرغب نتنياهو في الهروب للأمام تحت عنوان الإنشغال بالحرب في غزة".
من جهته، قال ممثل حركة "فتح" في لاهاي، زيد تيم، إنه"ليس هناك جديد، فلطالما تهرب نتنياهو من كل الاستحقاقات، سواء من خلال الاتفاقيات أو الأحكام القضائية، مثل حكم محكمة العدل والجنايات الدولية في جريمة التطهير العرقي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "نتنياهو ذو يد مطلقة في كل شيء، بسبب الرعاية الأمريكية غير المحدودة"، مشيرا إلى أن "العالم تسوده شريعة الغاب بسبب ما تفعله أمريكا مع حليفتها إسرائيل"، متوقعًا أن "لا يكون هناك عودة للاتفاقية السابقة مرة أخرى".
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