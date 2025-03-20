https://sarabic.ae/20250320/إسرائيل-تعطل-حركة-الإقلاع-والهبوط-في-مطار-بن-غوريون-إثر-إطلاق-صواريخ-من-غزة-1098810209.html

إسرائيل... تعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون إثر إطلاق صواريخ من غزة

إسرائيل... تعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون إثر إطلاق صواريخ من غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن حركة الطائرات في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب شهدت تعطيلا مؤقتا لإقلاع وهبوط الطائرات، إثر تفعيل صفارات... 20.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-20T13:35+0000

2025-03-20T13:35+0000

2025-03-20T13:35+0000

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وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي تعطلت إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مدينة تل أبيب.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن طائرات مدنية عدة تحوم في الأجواء الإسرائيلية ولم تتلق الإذن بالهبوط في مطار بن غوريون الدولي.وأشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نجح في اعتراض قذيفة، بينما سقطت اثنتان في مناطق مفتوحة، وأن شظايا الاعتراض الصاروخي سقطت في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الشرطة تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها شظايا اعتراض صاروخي جنوب تل أبيب.وياتي هذا في وقت أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أنه "من المفترض أن يمر اليوم عبر مطار بن غوريون نحو 56.300 مسافر على متن 356 رحلة دولية، سواء كانت قادمة أو مغادرة".وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بدء عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن ️"جيش الدفاع والشاباك هاجما، قبل بدء العملية البرية، بنى تحتية إرهابية ونقاط إطلاق قذائف المضادة للدروع تابعة لحماس في منطقة بيت لاهيا".وأضاف البيان أن "طائرات سلاح الجو هاجمت عشرات المخربين والمباني العسكرية والوسائل القتالية والبنى التحتية الإرهابية الإضافية التي شكلت تهديدًا على إسرائيل"، مؤكدًا مواصلة العمل ضد المنظمات الإرهابية في القطاع وإزالة أي تهديد.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، حظر تنقل الأهالي الفلسطينيين عبر محور صلاح الدين ذهابا وإيابا بين شمالي قطاع غزة وجنوبيه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح أول أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

https://sarabic.ae/20250320/الجيش-الإسرائيلي-يحظر-تنقل-الفلسطينيين-عبر-محور-صلاح-الدين-بين-شمال-غزة-وجنوبها-1098804544.html

https://sarabic.ae/20250320/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-طالبنا-في-الأشهر-الماضية-بعقد-اجتماع-مع-نتنياهو-والكابينيت-دون-استجابة-1098802450.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار