إسرائيل... تعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون إثر إطلاق صواريخ من غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
15:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: يجب ألا نستعجل ببناء استنتاجات كبيرة بعد اتصال بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250320/إسرائيل-تعطل-حركة-الإقلاع-والهبوط-في-مطار-بن-غوريون-إثر-إطلاق-صواريخ-من-غزة-1098810209.html
إسرائيل... تعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون إثر إطلاق صواريخ من غزة
إسرائيل... تعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون إثر إطلاق صواريخ من غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن حركة الطائرات في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب شهدت تعطيلا مؤقتا لإقلاع وهبوط الطائرات، إثر تفعيل صفارات... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T13:35+0000
2025-03-20T13:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة
غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي تعطلت إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مدينة تل أبيب.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن طائرات مدنية عدة تحوم في الأجواء الإسرائيلية ولم تتلق الإذن بالهبوط في مطار بن غوريون الدولي.وأشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نجح في اعتراض قذيفة، بينما سقطت اثنتان في مناطق مفتوحة، وأن شظايا الاعتراض الصاروخي سقطت في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الشرطة تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها شظايا اعتراض صاروخي جنوب تل أبيب.وياتي هذا في وقت أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أنه "من المفترض أن يمر اليوم عبر مطار بن غوريون نحو 56.300 مسافر على متن 356 رحلة دولية، سواء كانت قادمة أو مغادرة".وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بدء عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن ️"جيش الدفاع والشاباك هاجما، قبل بدء العملية البرية، بنى تحتية إرهابية ونقاط إطلاق قذائف المضادة للدروع تابعة لحماس في منطقة بيت لاهيا".وأضاف البيان أن "طائرات سلاح الجو هاجمت عشرات المخربين والمباني العسكرية والوسائل القتالية والبنى التحتية الإرهابية الإضافية التي شكلت تهديدًا على إسرائيل"، مؤكدًا مواصلة العمل ضد المنظمات الإرهابية في القطاع وإزالة أي تهديد.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، حظر تنقل الأهالي الفلسطينيين عبر محور صلاح الدين ذهابا وإيابا بين شمالي قطاع غزة وجنوبيه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح أول أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250320/الجيش-الإسرائيلي-يحظر-تنقل-الفلسطينيين-عبر-محور-صلاح-الدين-بين-شمال-غزة-وجنوبها-1098804544.html
https://sarabic.ae/20250320/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-طالبنا-في-الأشهر-الماضية-بعقد-اجتماع-مع-نتنياهو-والكابينيت-دون-استجابة-1098802450.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4df113256ab457da94ed12ccbbc6ba3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل... تعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون إثر إطلاق صواريخ من غزة

13:35 GMT 20.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن حركة الطائرات في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب شهدت تعطيلا مؤقتا لإقلاع وهبوط الطائرات، إثر تفعيل صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى وسط البلاد.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي تعطلت إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مدينة تل أبيب.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن طائرات مدنية عدة تحوم في الأجواء الإسرائيلية ولم تتلق الإذن بالهبوط في مطار بن غوريون الدولي.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
الجيش الإسرائيلي يحظر تنقل الفلسطينيين عبر محور صلاح الدين بين شمال غزة وجنوبها
10:32 GMT
وأشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نجح في اعتراض قذيفة، بينما سقطت اثنتان في مناطق مفتوحة، وأن شظايا الاعتراض الصاروخي سقطت في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.
ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الشرطة تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها شظايا اعتراض صاروخي جنوب تل أبيب.
وياتي هذا في وقت أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أنه "من المفترض أن يمر اليوم عبر مطار بن غوريون نحو 56.300 مسافر على متن 356 رحلة دولية، سواء كانت قادمة أو مغادرة".
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بدء عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن ️"جيش الدفاع والشاباك هاجما، قبل بدء العملية البرية، بنى تحتية إرهابية ونقاط إطلاق قذائف المضادة للدروع تابعة لحماس في منطقة بيت لاهيا".
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
عائلات الأسرى الإسرائيليين: طالبنا في الأشهر الماضية بعقد اجتماع مع نتنياهو و"الكابينيت" دون استجابة
09:28 GMT
وأضاف البيان أن "طائرات سلاح الجو هاجمت عشرات المخربين والمباني العسكرية والوسائل القتالية والبنى التحتية الإرهابية الإضافية التي شكلت تهديدًا على إسرائيل"، مؤكدًا مواصلة العمل ضد المنظمات الإرهابية في القطاع وإزالة أي تهديد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، حظر تنقل الأهالي الفلسطينيين عبر محور صلاح الدين ذهابا وإيابا بين شمالي قطاع غزة وجنوبيه.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح أول أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала